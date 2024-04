Este Día de las Madres, Verizon hace que sea fácil mantener a mamá conectada por menos

Obtén un iPhone 15 Pro por nuestra cuenta al intercambiar cualquier iPhone, en cualquier condición. Además, llamadas a Latinoamérica con Global Choice, por nuestra cuenta.

NUEVA YORK, April 10, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- En Verizon sabemos que mamá merece lo mejor, ya sea que celebres el Día de las Madres el 10, 12 o 26 de mayo. Nuestras ofertas te permiten regalarle a mamá lo último en tecnología para mantenerse conectada durante todo el año.



Una encuesta reciente de Verizon con Morning Consult reveló que casi la mitad de las mamás latinas usan la actualización de su teléfono para que alguien más de la familia obtenga un teléfono nuevo. Es momento de poner las necesidades tecnológicas de mamá primero. Mamá puede obtener el iPhone 15 Pro con titanio por nuestra cuenta, con el intercambio de cualquier iPhone, en cualquier condición, con una nueva línea en Unlimited Ultimate¹. Además, con Verizon, puedes usar tu identificación de Matrícula Consular de tu país de origen. Y con Nova Credit², Verizon reconoce tu historial crediticio internacional, lo que facilita aún más el acceso a los mejores planes y dispositivos en la red 5G más confiable del país.

Llama a Latinoamérica por nuestra cuenta

Casi el 40% de los latinos se conectan con su madre a diario. Con Global Choice y llamadas ilimitadas a México, mantenerte conectado con mamá y con tus seres queridos nunca ha sido tan fácil ni más asequible.

Con Global Choice, puedes elegir entre 140 países y obtener hasta 300 minutos de llamadas al país de tu elección, incluyendo Cuba, República Dominicana y Colombia, y tarifas con descuento adicionales a más de 220 países. Los clientes nuevos y existentes que agreguen una nueva línea Unlimited a su cuenta en tienda, pueden elegir uno de los 17 países de Global Choice en Latinoamérica y obtener llamadas internacionales a ese país, por nuestra cuenta, durante tres años con un crédito de factura de $10 al mes³. ¿Tienes que llamar a tus seres queridos en México? Nuestros planes Unlimited siempre incluyen llamadas ilimitadas y te permiten llevar tus asignaciones nacionales de llamadas, mensajes de texto y datos a México sin cargo adicional.

Para ayudarte a encontrar el regalo perfecto para mamá, nuestra guía de regalos para el Día de las Madres te conecta con ofertas que le encantarán a mamá, desde lo último en tecnología y accesorios hasta sus servicios de streaming y entretenimiento favoritos. Para obtener más detalles y comprar para mamá, visita verizon.com/ofertas o tu tienda Verizon más cercana.

1 Se requiere pago del dispositivo de $999.99 (solo 128 GB) o compra minorista completa con nueva línea de teléfono inteligente en el plan Unlimited Ultimate. Menos crédito de promoción/intercambio de $1,000 aplicado durante 36 meses; el crédito promocional finaliza si ya no se cumplen los requisitos de elegibilidad; 0% TAE. No incluye teléfonos inteligentes con bloqueo de activación activado, modelo de dispositivo no identificable o en la lista de objetos perdidos/robados.

2 Se aceptan países seleccionados. Obtenga financiamiento con 0% de interés sujeto a aprobación de crédito.

3 La oferta se aplica a clientes inalámbricos nuevos/existentes que agregan una línea en cualquier plan ilimitado. Para los planes Welcome y Plus Unlimited, elija 1 de los 17 países de América Latina disponibles con nosotros. Para Unlimited Ultimate, que ya incluye Global Choice, elige un segundo país entre 17 países latinoamericanos por nuestra cuenta. Debe agregar el plan internacional Global Choice elegido y seleccionar el país elegible dentro de los 30 días posteriores a la activación del servicio/agregación de una línea. Se aplica un crédito de $10/mes por hasta 36 meses. Llamar desde EE. UU. incluye hasta 300 minutos/mes en el país elegido. Se aplican tarifas excedentes que varían según el país. Visita vzw.com para conocer los países elegibles y se aplican tarifas/términos adicionales. Para el país seleccionado; El crédito finaliza si ya no se cumplen los requisitos de elegibilidad. Oferta válida del 4.01.24 al 31.12.24. Promoción válida solo en tienda, para más información visita tu tienda Verizon más cercana.

VERIZON’S ONLINE MEDIA CENTER: News releases, stories, media contacts and other resources are available at verizon.com/news. News releases are also available through an RSS feed. To subscribe, visit www.verizon.com/about/rss-feeds/.

Media contact:

Ana Rosella Ibarra

ana.ibarra@verizon.com