全球化战略范本：小鹏汽车正式进军港澳 香港最快第三季度开始交付

(左) 小鹏汽车代表 – 小鹏汽车名誉副董事长兼联席总裁顾宏地博士及

(右) 森那美汽车集团代表 – 森那美汽车集团香港及澳门董事总经理黄国斌先生

昨日在位于广州的小鹏汽车总部进行简单而隆重的签约仪式。

广州, April 10, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 小鹏汽车自 2014 年成立短短十年间，一直积极探索智能电动车领域，截至去年底，历史累计交付量突破40万，去年亦交付超过14万辆新车。小鹏汽车积极拓展「出海」版图，今年先后公布进入西欧、东南亚、中东及非洲等多个地方。香港作为中国重要的汽车市场之一，小鹏汽车正式宣布与森那美汽车集团成为合作伙伴，授权森那美汽车集团为小鹏汽车香港市场官方代理商，全权负责小鹏汽车的新车销售及提供可靠优越的售后服务。昨日，双方在位于广州的小鹏汽车总部进行简单而隆重的签约仪式。

香港是亚洲经济中心和全球时尚生活方式的引领者，对小鹏汽车而言，香港更是小鹏走向全球化的重要桥梁和视窗，进入香港市场具备小鹏全球化模板的重要战略意义。小鹏汽车进一步顺应国际化使用者的产品和服务体验，致力于为香港乃至全球客户提供承载未来出行方式的科技实力与生活理念。此次进军香港，小鹏汽车与森那美汽车集团将携手展开一系列策略部署，共同塑造小鹏汽车在香港的市场定位。

小鹏汽车名誉副董事长兼联席总裁顾宏地博士于签约仪式上表示：「今天是小鹏汽车出海战略的一大里程碑，凭借我们品牌先进的智能电动车技术和创新的出行解决方案，致力于为香港车主提供更智能、便捷及环保的驾驶体验。森那美汽车集团在香港汽车市场的多年销售经验，大大增加我们在香港市场取得成功的信心。」

森那美汽车集团香港及澳门董事总经理黄国斌先生则表示：「我们很荣幸成为小鹏汽车香港市场官方授权代理商，电动车市场近年大受车主欢迎，我们一直透过引进各个具竞争力的品牌，务求为本地汽车市场及各大用家提供更多优质选择。我们相信凭借小鹏汽车致力成为『智能汽车引领者』的愿景，将能满足香港消费者对高质量电动车的需求。 同时，我们亦会在第三季开设小鹏汽车旗舰店，引入最新纯电 SUV 型号 G6 及旗舰纯电动七人车 X9，为香港用家提供全面的新车销售及可靠优越的售后服务。」

随着小鹏汽车正式进军香港，森那美汽车集团预告小鹏汽车旗下焦点车款将于五月中旬率先与一众车迷见面，预计今年第三季度开始交付。

小鹏汽车也宣布其在澳门市场的计划——将与澳门新康恒集团合作，为澳门车迷带来小鹏G9, X9, G6及P7i等车型。左舵车款预计于今年5月启动交付。

关于小鹏汽车

小鹏汽车致力于通过探索科技，引领未来出行变革，做“未来出行探索者”。公司研发总部位于广州，在北京、上海、深圳以及美国硅谷和圣地亚哥设有研发中心，并在肇庆设有智慧制造基地。小鹏汽车坚持全栈自主研发软件和核心硬件，为使用者带来极致的智慧驾乘体验。2020年8月27日，小鹏汽车正式登陆纽交所，股票代码(NYSE:XPEV)；2021年7月7日，小鹏汽车挂牌香港联交所，股票代码“9868.HK”，完成在中国香港和美国纽约两地的双重主要上市，获全球投资者的支持。



关于森那美汽车集团

森那美汽车是森那美集团旗下森那美有限公司的汽车部门。森那美集团拥有超过100年历史，是东南亚领先的跨国企业集团之一。 集团业务遍及亚太地区 17 个国家，一直致力实践可持续发展的愿景，为不同持分者带来发展及增长价值。

森那美汽车于亚太地区业务遍及10个市场，集团于亚洲地区累积多年的汽车销售服务经验。 在香港及澳门，我们与多家国际知名品牌合作, 成为独家分销商和零售商，一直致力于提供高质量的产品和卓越的售后服务。

关于新康恒集团

新康恒集团有限公司成立于1996年，为澳门最有实力及最具规模的汽车业务集团之一。旗下代理汽车品牌总销量约占澳门汽车市场总量的两成以上。

集团代理销售和服务的汽车品牌包括Honda，Nissan，Infiniti，Audi，Isuzu，Lotus，Alfa Romeo，Fiat，Abarth，Jeep，Renault，UD，Volvo Cars，Volvo Turcks，Scania，XPENG及 VW Commercial Vehicles。代理车种广泛，迎合不同顾客的需要。同时供应各种特种车，大部分的政府用特种车皆由集团提供。除汽车销售外，新康恒集团亦提供售后服务，配合专业的维修队伍及先进设备，为顾客提供可靠的售后服务及二十四小时紧急支援服务。

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