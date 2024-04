Nieuw Belgisch leiderschap aan de top van de Olympische Beweging

Ingmar De Vos verkozen tot topman van de Association of Summer Olympic International Federations





BIRMINGHAM, Verenigd Koninkrijk, April 09, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aan de vooravond van de Olympische zomerspelen in Parijs, komt opnieuw een Belg aan het roer van één van de belangrijkste organen van de Olympische Beweging. Ingmar De Vos (Kapellen), die sinds 2014 voorzitter is van de internationale paardensportfederatie FEI, is vandaag unaniem verkozen tot nieuwe voorzitter van de “Association of Summer Olympic International Federations (ASOIF)”. Deze organisatie speelt een cruciale rol, aangezien ze de internationale sportfederaties van zomersporten overkoepelt en ze o.a. vertegenwoordigt binnen het Internationaal Olympisch Comité (IOC).

België internationaal vertegenwoordigd

De verkiezing vond vandaag, 9 april 2024, plaats tijdens de 48e Algemene Vergadering van ASOIF in Birmingham (GBR), welke gehouden werd tijdens de SportAccord World Sport and Business Summit. Ingmar De Vos had geen tegenkandidaat en werd verkozen voor een termijn van vier jaar. Hij start zijn nieuwe functie op 1 januari 2025.

"Ik ben vereerd door het resultaat van vandaag en dank de Olympische Internationale Zomersportfederaties van harte voor hun vertrouwen", zei de nieuw verkozen ASOIF-voorzitter Ingmar De Vos.

Ook de Belgische sportwereld is verheugd over de benoeming. "Bij het Belgische NOC kennen we Ingmar als een zeer betrouwbare, integere en hardwerkende persoon met een hart voor sport. We hebben het geluk dat we op zijn expertise kunnen bouwen voor belangrijke strategische beslissingen," zegt Jean-Michel Saive, voorzitter van het Belgisch Olympisch & Interfederaal Comité (BOIC). "Ik wil Ingmar feliciteren voor het opnemen van deze belangrijke taak, het leiden van zo'n vitale organisatie binnen de Olympische Beweging als eerste Belgische voorzitter. Ik ben ervan overtuigd dat hij een uitstekende voorzitter zal zijn voor ASOIF. Ik wens hem het allerbeste."

Ambities als aankomend ASOIF-voorzitter

Ingmar De Vos heeft reeds een duidelijke richting voor ogen voor zijn voorzitterschap: "In januari 2025 neem ik het stokje over van Francesco Ricci Bitti, een enorm gerespecteerde figuur in de Olympische Beweging. Ik maak graag van deze gelegenheid gebruik om hem te bedanken voor zijn inspirerend leiderschap, zijn steun, wijze raad en vriendschap. Ik ben me er terdege van bewust dat ik mijn best zal moeten doen om hem te evenaren.

ASOIF speelt een belangrijke rol in de besluitvorming van het IOC en de Olympische Beweging en vertegenwoordigt de collectieve belangen van 33 internationale federaties, met meer dan 40 Olympische sportdisciplines. De organisatie richt zich op belangrijke onderwerpen zoals diversiteit, inclusie en duurzaamheid, en faciliteert de dialoog en het delen van kennis tussen alle belanghebbenden. Als nieuwe ASOIF President, zal ik de ingeslagen richting van Francesco Ricci Bitti voortzetten en voor ASOIF een lange-termijn strategie ontwikkelen in lijn met de essentie van het Olympisch Handvest.

Tijdens mijn mandaat zal ik mij inzetten om de rol van de Internationale Zomersportfederaties in de Olympische Beweging verder te versterken, een open en constructieve dialoog met het IOC nastreven, de communicatie met en tussen onze internationale federaties verder te intensifiëren en een strategie voor de toekomst te ontwikkelen, zodat we samen kunnen blijven bijdragen aan de populariteit, aantrekkingskracht en de duurzaamheid van de Olympische Spelen."

Volle vertrouwen van leden, voorzitter en IOC

"Namens het Internationaal Olympisch Comité wil ik Ingmar De Vos van harte feliciteren met zijn verkiezing tot ASOIF President," zei IOC President Thomas Bach. "We kijken uit naar de voortzetting van de uitstekende samenwerking tussen het IOC en ASOIF. De Internationale Federaties zijn een fundamentele pijler van onze Olympische Beweging. Sinds haar oprichting in 1983 heeft ASOIF een belangrijke rol gespeeld in het promoten en versterken van de IF's door de gedeelde belangen van elke sportfederatie samen te brengen. Door dit te doen heeft ASOIF de autonomie van de sport beschermd en de eenheid van de Olympische Beweging behouden in tijden dat het er het meest toe deed. Dankzij zijn uitgebreide ervaring als voorzitter van de FEI en IOC-lid, is Ingmar De Vos uitstekend gepositioneerd om te excelleren in zijn nieuwe functie."

Ook huidig ASOIF President Francesco Ricci Bitti gaat daar volmondig mee akkoord: "Ik ben bijna 12 jaar ASOIF President geweest en ik weet dat Ingmar De Vos de ervaring en het uithoudingsvermogen heeft, die nodig zijn om onze organisatie te leiden. "Ik heb het genoegen gehad om met hem samen te werken, niet alleen bij ASOIF, maar ook in andere functies. Ingmar is zeer ervaren, oplossingsgericht en bovenal erg benaderbaar en sociaalvaardig. Het is ook geweldig om te zien dat hij de volledige steun geniet van onze leden - iets wat essentieel is om succesvol te zijn in deze functie. Dit is een goede dag voor ASOIF en voor de Olympische Beweging."

Ingmar De Vos' biografie

Ingmar De Vos (Kapellen – Antwerpen) werd geboren op 5 augustus 1963. Hij behaalde zijn masterdiploma's in politieke wetenschappen, internationale betrekkingen en internationaal en Europees recht aan de Vrije Universiteit Brussel (BEL).

Hij begon zijn professionele carrière als adviseur van de Belgische Senaat. In 1990 werd hij directeur-generaal van de Koninklijke Belgische Ruitersportfederatie en van 1997 tot 2011 was hij secretaris-generaal van diezelfde federatie.

De Vos was medeoprichter van de Europese Hippische Federatie (EEF), waar hij van 2010 tot 2011 secretaris-generaal was.

In 2011 werd Ingmar De Vos secretaris-generaal van de Internationale Hippische Federatie (FEI).

Op 14 december 2014, tijdens de FEI Algemene Vergadering in Baku (AZE), werd de Belg, na drie jaar secretaris-generaal van de FEI te zijn geweest, met een overweldigende meerderheid in de eerste stemronde verkozen tot FEI President.

Vier jaar later, tijdens de FEI Algemene Vergadering in Manama (BRN) op 20 november 2018, werd hij unaniem herkozen voor nog een termijn van vier jaar. Op 13 november 2022 werd De Vos voor een derde en laatste termijn door de FEI Algemene Vergadering in Kaapstad (RSA) verkozen. DE FEI heeft goed bestuur hoog in het vaandel en een FEI president mag daarom maximum 3 termijnen van 4 jaar in functie zijn.

In september 2017 werd Ingmar De Vos lid van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) en is momenteel lid van de volgende IOC-commissies: Coördinatiecommissie voor de Spelen van de XXXIV Olympiade Los Angeles 2028 (2019 - ); Juridische Zaken (2018 - ); en Gendergelijkheid, Diversiteit en Inclusie (2019 - ). Hij is ook lid van de Belgische Olympische Academie en zit sinds 2017 in de Raad van Bestuur van het Belgisch Nationaal Olympisch Comité (BOIC).

Sinds 2016 is hij lid van de Association of Summer Olympic International Federations (ASOIF) Governance Taskforce. In 2019 werd hij lid van de Raad van Bestuur van ASOIF.

Sinds 2021 is hij lid van het Uitvoerend Comité van SportAccord, waar de wereldtop voor sport samenkomt.

Van 2018 tot 2022 was Ingmar De Vos lid van de Foundation Board van het World Anti-Doping Agency (WADA). Sinds 2018 is hij lid van het Uitvoerend Comité van het WADA.

In 2014 was hij afgevaardigde bij de International Horse Sports Confederation (IHSC). Hij was ondervoorzitter van deze organisatie (2014-2019) en voorzitter van 2020 tot 2022. Momenteel is hij opnieuw ondervoorzitter van de IHSC.

Ingmar De Vos is ‘Genderchampion’ voor de Verenigde Naties en spreekt vloeiend Nederlands, Engels en Frans.

