Gatchalian urges LGUs to implement contingency plan to shield workers from scorching heat

Senator Win Gatchalian urged local government units to implement contingency plans to protect workers from the adverse effects of hot weather conditions caused by the El Niño weather aberration.

"Government workers exposed to outdoor work or places without air conditioning, such as street sweepers, traffic enforcers, and construction workers, should be given the flexibility and sufficient time to rest and rehydrate so they can avoid heat exhaustion or even heatstroke," Gatchalian said.

Aside from allowing more frequent breaks during work hours, any contingency plan adopted by LGUs should also consider providing appropriate clothing to help protect government workers from heat stress, the senator said.

Similarly, private companies are encouraged to adopt appropriate contingency plans for their employees who have outdoor exposure or fieldwork, he added.

Gatchalian emphasized that despite the more frequent breaks that should be afforded to these workers, their regular salaries should be given to them without deductions.

"Huwag namang bawasan ng sweldo kapag nagpahinga lang habang nasa trabaho. Mahalagang pangalagaan natin ang kalusugan at kapakanan ng mga empleyado dahil hindi rin makakatulong sa productivity ng kumpanya o ng gobyerno kung mag-absent ang mga tao. Dapat mas nauunawaan natin ang kanilang kalagayan. Magbigay tayo ng flexibility na magpahinga, at kung gumanda ang panahon, pwede na din silang bumalik agad sa regular na pagtatrabaho," he ended.

LGUs dapat magpatupad ng contingency plan para sa mga manggagawa kontra init --Gatchalian

Hinimok ni Senador Win Gatchalian ang mga local government units na magpatupad ng mga contingency plan upang maprotektahan ang mga manggagawa mula sa masamang epekto ng mainit na panahon na dulot ng El Niño.

"Ang mga manggagawa ng gobyerno na nagtatrabaho sa labas o mga lugar na walang aircon, tulad ng street sweepers, traffic enforcers, at construction workers, ay dapat bigyan ng flexibility at sapat na oras upang magpahinga at mag-rehydrate para maiwasan nila ang heat exhaustion at heatstroke," sabi ni Gatchalian.

Bukod sa pagpapahintulot na magpahinga sa oras ng trabaho, ang anumang contingency plan na pinagtibay ng mga LGU ay kailangang kasama rin ang pagbibigay ng angkop na kasuotan upang makatulong na maprotektahan ang mga manggagawa mula sa heat stress, sabi ng senador.

Gayundin, hinikayat niya ang mga pribadong kumpanya na magpatibay ng naaangkop na mga contingency plan para sa kanilang mga empleyado na may outdoor exposure o fieldwork, dagdag niya.

Binigyang-diin ni Gatchalian na sa kabila ng pahinga na dapat ibigay sa mga manggagawang, dapat ay ibigay sa kanila ang kanilang regular na sweldo nang walang bawas.

"Huwag namang bawasan ng sweldo kapag nagpahinga lang habang nasa trabaho. Mahalagang pangalagaan natin ang kalusugan at kapakanan ng mga empleyado dahil hindi rin makakatulong sa pagiging produktibo ng kumpanya o ng gobyerno kung mag-absent ang mga tao. Dapat mas nauunawaan natin ang kanilang kalagayan. Magbigay tayo ng flexibility na magpahinga, at kung gumanda ang panahon, pwede na din silang bumalik agad sa regular na pagtatrabaho," pagtatapos niya.