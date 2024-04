PHILIPPINES, April 9 - Press Release

April 9, 2024 Statement of Senator Risa Hontiveros on the DENR cancellation of SBSI's land use agreement Isa sa mga rekomendasyon ko sa pagdinig tungkol sa SBSI ang pagkansela ng kasunduan nila sa DENR. Kasabay nito ang pagtiyak na magkaroon ng maayos na reintegration and rehabilitation plan para sa komunidad. Dapat mag tulong-tulong ang ating mga ahensiya, kasama ang lokal na pamahalaan ng Socorro at Surigao del Norte, para mapangalagaan ang kapakanan ng mga mamamayan ng Kapihan. Mga biktima din sila ng kahirapan na napilitang kumapit sa mga pangako't panloloko ni Senior Agila. Tulad ng ipinahayag ko sa aming mga hearing, dapat magkaisa ang Estado para matiyak na ang bawat miyembro ng Kapihan ay makapamuhay ng may dangal at dignidad. Nais ko ring ipanawagan sa mga taga-Kapihan na mag-cooperate sa awtoridad sa prosesong ito. We only wish for them to live in safety, freedom, and genuine peace.