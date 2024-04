PHILIPPINES, April 9 - Press Release

April 9, 2024 Statement of Senate Majority Leader Joel Villanueva on the commemoration of the Araw ng Kagitingan

April 9, 2024 Nakikiisa po tayo sa buong bayan sa paggunita ng Araw ng Kagitingan. Sumasaludo po tayo sa mga kababayan nating araw-araw bumabangon at nakikipagsapalaran tulad ng ating mga manggagawa, mga OFWs at ang bawat Juan at Juana na nagsasakripisyo para maglingkod sa kanyang kapwa tao, pamilya, mahal sa buhay at buong bayan. Panatilihin po nating buhay sa ating mga puso at isip ang dinanas na hirap at sakripisyo ng mga Pilipino sa kamay ng mga dayuhan noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig alang-alang sa ating tinatamasang demokrasya. Paalala rin po ang araw na ito sa kahalagahan ng pagkakaisa ng mga Pilipino upang mapagtagumpayan ang mga hamong hinaharap ng bansa lalo na ang patuloy na agresyon ng Tsina at ang kanilang tahasang pagsupil sa karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Mabuhay ang Pilipinas!