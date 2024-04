Spryker étend sa plateforme de composition d’applications avec Stripe comme fournisseur mondial de services de paiement

En quelques clics, les entreprises peuvent désormais faciliter leurs échanges avec leurs clients dans le monde entier.

L’intégration de Stripe permet d’accélérer la mise sur le marché dans de nouvelles régions, de libérer les ressources des développeurs pour d’autres priorités commerciales et de simplifier les processus financiers internes.



BERLIN et NEW YORK, 09 avr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Spryker, la principale plateforme de commerce modulaire pour les cas d’utilisation sophistiqués autour du commerce B2B, des places de marché d’entreprise et du commerce IdO, et Stripe, une plateforme d’infrastructure financière pour les entreprises, ont annoncé, ce jour, la disponibilité de Stripe sur la plateforme de composition d’applications Spryker. Désormais, en quelques clics, les entreprises peuvent faciliter leurs échanges avec leurs clients dans le monde entier. L’intégration de Stripe permet d’accélérer la mise sur le marché dans de nouvelles régions, de libérer les ressources des développeurs pour d’autres priorités commerciales et de simplifier les processus financiers internes.

D’un simple clic, les entreprises peuvent activer Stripe dans de nouvelles régions du monde, ce qui permet d’accélérer la mise sur le marché et de faciliter l’expansion internationale. En outre, la maintenance de l’application Stripe est gérée par Spryker, ce qui permet aux entreprises d’être assurées de toujours disposer de la version la plus récente et la plus sécurisée de l’application. Avec moins de ressources de développement nécessaires à la mise en œuvre et à la maintenance du fournisseur de services de paiement (PSP), les entreprises peuvent consacrer leur temps et leur budget à d’autres priorités commerciales.

« Face à la volatilité des marchés et à l’évolution des besoins des clients, les entreprises doivent faire preuve d’agilité pour être compétitives au niveau mondial », déclare Boris Lokschin, cofondateur et PDG de Spryker. « La capacité à mettre en œuvre rapidement une option de paiement de pointe telle que Stripe dans de nouvelles régions avec un minimum d’effort procurera aux entreprises l’avantage et la flexibilité dont elles ont besoin pour suivre l’évolution des demandes des clients et de l’entreprise. »

En plus d’offrir à leurs clients un PSP mondial de premier plan, les entreprises peuvent utiliser la même intégration Stripe pour faciliter leur propre activité. L’élément de paiement de Stripe prend en charge plus de 40 méthodes de paiement différentes, et sa suite de paiement optimisée a aidé les entreprises à augmenter leur chiffre d’affaires de 10,5 % en moyenne.

Les entreprises peuvent également tirer parti des fonctionnalités composables et prêtes à l’emploi de l’application Stripe, ce qui permet une mise sur le marché plus rapide ainsi qu’un haut degré d’adaptabilité. Les fonctionnalités prêtes à l’emploi et les fonctionnalités développées par l’entreprise elle-même fonctionnent main dans la main, ce qui permet aux développeurs et aux clients de bénéficier d’une expérience transparente.

« Le paiement constitue l’un des éléments les plus importants des transactions et nous sommes fiers d’offrir une intégration transparente et rapide avec Stripe à nos clients internationaux », a déclaré Manishi Singh, Plateforme de composition d’applications SVP, Partenariats Cloud et Technologie chez Spryker. « L’accent mis par Stripe sur la facilitation des transactions mondiales s’aligne sur la mission de Spryker, qui est de fournir la première plateforme composable conçue pour les entreprises transactionnelles sophistiquées. Ensemble, nous avons élaboré une intégration spécifiquement destinée à permettre aux entreprises B2B d’atteindre plus rapidement leurs objectifs commerciaux. »

Afin d’améliorer encore davantage l’intégration, Spryker et Stripe prévoient de développer une intégration de paiement de place de marché pré-élaborée comprenant les paiements fractionnés, le paiement marchand et l’intégration du PSP marchand. Ces capacités composables supplémentaires permettront aux propriétaires de places de marché d’accélérer la mise sur le marché, de réduire leur coût total de possession et de générer un meilleur retour sur investissement.

La plateforme de composition d’applications Spryker est une plateforme cloud-native qui offre aux entreprises un accès transparent à des services tiers et aux meilleurs fournisseurs de commerce numérique par le biais d’un modèle d’essai inédit dans l’industrie, qui comprend un contrat de niveau de service (en anglais : SLA) complet et une couverture du cycle de vie logiciel pour toutes les fonctionnalités composées. Grâce à la plateforme de composition d’applications Spryker, les entreprises peuvent faciliter les intégrations initiales en un seul clic, ce qui leur permet de tester rapidement la valeur des applications et des services pour leur entreprise sans perdre de temps de développement.

La plateforme de composition d’applications Spryker augmente son offre de services tiers dans des catégories telles que le paiement, la veille stratégique, l’analyse, le commerce, la clientèle, l’intégration de données, le marketing, le cloud opérationnel, etc. Ces applications couvrent toutes les capacités de commerce numérique dont les entreprises ont besoin. La plateforme de composition d’applications Spryker est disponible pour tous les clients de Spryker Cloud Commerce OS. Pour en savoir plus, consultez la page Plateforme de composition d’applications.

À propos de Stripe

Stripe est une plateforme d’infrastructure financière dédiée aux entreprises. Des startups aux plus grandes entreprises du monde, des millions d’organisations utilisent Stripe pour accepter des paiements, augmenter leur chiffre d’affaires et trouver de nouvelles opportunités commerciales. Basée à San Francisco et à Dublin, la société technologique a pour mission de faire croître le PIB de l’Internet.

À propos de Spryker

Spryker est la principale plateforme de commerce composable dédiée aux entreprises dotées de modèles commerciaux complexes qu’elle accompagne pour favoriser leur croissance, leur innovation et leur différenciation. Conçu spécifiquement pour les entreprises complexes de commerce numérique, le modèle de Spryker, facile à utiliser, sans tête et axé sur les API propose une approche de pointe qui donne aux entreprises la flexibilité nécessaire pour s’adapter, évoluer et se lancer rapidement sur le marché, tout en accélérant les délais de rentabilisation tout au long de leur parcours de transformation numérique. En tant que leader mondial des plateformes pour les places de marché d’entreprise B2B et B2C, le commerce IdO et le commerce unifié, Spryker a autonomisé plus de 150 entreprises clientes dans le monde entier et bénéficie de la confiance de marques telles qu’ALDI, Siemens, ZF Friedrichshafen et Ricoh. Spryker est une société technologique privée domiciliée à Berlin et à New York, soutenue par des investisseurs de premier ordre tels que TCV, One Peak, Project A, Cherry Ventures ou Maverick Capital. Pour en savoir plus, consultez le site spryker.com et suivez Spryker sur LinkedIn et X.

Coordonnées : press@spryker.com