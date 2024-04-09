Curium 计划通过收购 Eczacibaşi-Monrol 的协议大幅扩大镥-177 产能及 PET 业务范围

此项拟议的 Eczacıbaşı-Monrol 收购将：



在现有的镥-177 合作伙伴关系基础上，创立领先的同位素制造商

在 Curium 目前没有业务的地区为其现有网络增加 12 个 PET 站点

为 Curium 增加 SPECT 生产能力和广泛的物流基础设施

提高诊断和治疗方案的可靠性，从而造福患者

巴黎, April 09, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球领先的核医学企业 Curium 今日宣布，其已经与 Eczacıbaşı Holding 和 Bozlu Group 就收购核医学专业公司 Eczacıbaşı-Monrol Nuclear Product Co. (Monrol) 达成协议。预计此次收购将在地理覆盖范围、镥-177 产能以及 PET 和 SPECT 核医学基础设施方面实现高度互补，并促进用于诊断和治疗目的的尖端放射性核素和放射性药物管线的开发。

重要的是，此次收购将为 Curium 增加大量的镥-177 产能，以满足全球对镥-177 日益增长的需求，从而在未来五年内造福全球 10 万多名重症患者。这将扩大 Curium 在西欧和亚洲 34 个 PET 站点的覆盖范围，在东欧、中东及北非地区增加 12 个自有和合作站点。此外，Eczacıbaşı-Monrol 在土耳其伊斯坦布尔的生产和物流基础设施将显著增强 Curium 的垂直整合生产和分销能力。

Curium 国际市场首席执行官 Chaitanya Tatineni 先生如此评论：“我们非常高兴能就收购 Eczacıbaşı-Monrol 达成协议，这将巩固我们现有的稳固合作关系以及两家公司致力于改变全球患者生活的承诺。一旦交易完成，Eczacıbaşı-Monrol 与我们互补的 PET 网络、镥-177 产能、广泛的生产和物流基础设施以及作为全球分销中心的地位将为需要能改变他们的生活的的诊断和治疗方案的患者带来巨大的益处。”

Eczacıbaşı-Monrol 总经理 Aydin Kucuk 先生补充道：“在我们两年来现有的镥-177 合作关系的基础上，今天的声明只是我们两家公司之间合作自然发展的结果。我们对与 Curium 的全球业务、产品组合和治疗诊断学创新相结合能够为我们服务的数百万患者带来的益处感到兴奋。”

Eczacıbaşı Healthcare Group 首席执行官 Emin Fadıllıoğlu 先生补充道：“我为 Eczacıbaşı-Monrol 的团队在开发新技术平台、扩大 PET 网络、发展 SPECT 能力和服务患者方面所取得的成就感到无比自豪。Curium 和 Eczacıbaşı-Monrol 的合作将增强他们未来的雄心。”

这项交易能否完成取决于其是否满足惯例成交条件，包括是否能够获得监管部门的批准。Eczacıbaşı Holding 和 Curium 正全心致力于高效地完成这一过程，并希望在适当的时候完成交易。双方预计，一旦获得监管部门的常规批准，这项交易就能完成。

关于 Curium

Curium 是一家世界领先的核医学企业。我们开发、生产并销售世界一流的放射性药物产品，从而为全球患者提供帮助。我们将久经考验的传统与开创性的方法相结合，为患者们提供创新、卓越和无与伦比的服务。

Curium 的生产设施遍布欧美，每年为超过 1,400 万名患者提供 SPECT、PET 和治疗性放射性药物解决方案，用于治疗各种危及生命的疾病。公司名“Curium”是为了纪念放射性物质研究的先驱 Marie Curie 和 Pierre Curie，放射性元素锔就是以他们的名字命名的。如需了解更多信息，请访问www.curiumpharma.com

更多信息：

Ben Valdimarsson

Reputation Inc

Mob: +44 (0)788 9805930

电子邮件：bavldimarsson@reputation-inc.com

Ross Bethell

副总裁，全球传播主管

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