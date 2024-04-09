Curium 計劃透過收購 Eczacibaşi-Monrol 的協議大幅擴大鑥-177 產能及 PET 業務範圍

此項擬議的 Eczacıbaşı-Monrol 收購將：



在現有的鑥-177 合作夥伴關係基礎上，創立領先的同位素製造商

在 Curium 目前沒有業務的地區為其現有網絡增加 12 個 PET 站點

為 Curium 增加 SPECT 生產能力和廣泛的物流基礎設施

提高診斷和治療方案的可靠性，從而造福患者

巴黎, April 09, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球領先的核醫學企業 Curium 今日宣布，其已經與 Eczacıbaşı Holding 和 Bozlu Group 就收購核醫學專業公司 Eczacıbaşı-Monrol Nuclear Product Co. (Monrol) 達成協議。預計此次收購將在地理覆蓋範圍、鑥-177 產能以及 PET 和 SPECT 核醫學基礎設施方面實現高度互補，並促進用於診斷和治療目的的尖端放射性核素和放射性藥物管線的開發。

重要的是，此次收購將為 Curium 增加大量的鑥-177 產能，以滿足全球對鑥-177 日益增長的需求，從而在未來五年內造福全球 10 萬多名重症患者。這將擴大 Curium 在西歐和亞洲 34 個 PET 站點的覆蓋範圍，在東歐、中東及北非地區增加 12 個自有和合作站點。此外，Eczacıbaşı-Monrol 在土耳其伊斯坦堡的生產和物流基礎設施將顯著增強 Curium 的垂直整合生產和分銷能力。

Curium 國際市場行政總裁 Chaitanya Tatineni 先生如此評論：「我們非常高興能就收購 Eczacıbaşı-Monrol 達成協議，這將鞏固我們現有的穩固合作關係以及兩家公司致力於改變全球患者生活的承諾。一旦交易完成，Eczacıbaşı-Monrol 與我們互補的 PET 網絡、鑥-177 產能、廣泛的生產和物流基礎設施以及作為全球分銷中心的地位將為需要能改變他們的生活的的診斷和治療方案的患者帶來巨大的益處。」

Eczacıbaşı-Monrol 總經理 Aydin Kucuk 先生補充道：「在我們兩年來現有的鑥-177 合作關係的基礎上，今天的聲明只是我們兩家公司之間合作自然發展的結果。我們對與 Curium 的全球業務、產品組合和治療診斷學創新相結合能夠為我們服務的數百萬患者帶來的益處感到興奮。」

Eczacıbaşı Healthcare Group 行政總裁 Emin Fadıllıoğlu 先生補充道：「我為 Eczacıbaşı-Monrol 的團隊在開發新技術平台、擴大 PET 網絡、發展 SPECT 能力和服務患者方面所取得的成就感到無比自豪。Curium 和 Eczacıbaşı-Monrol 的合作將增強他們未來的雄心。」

這項交易能否完成取決於其是否滿足慣例成交條件，包括是否能夠獲得監管部門的批准。Eczacıbaşı Holding 和 Curium 正全心致力於高效地完成這一過程，並希望在適當的時候完成交易。雙方預計，一旦獲得監管部門的常規批准，這項交易就能完成。

關於 Curium

Curium 是一家世界領先的核醫學企業。我們開發、生產並銷售世界一流的放射性藥物產品，從而為全球患者提供幫助。我們將久經考驗的傳統與開創性的方法相結合，為患者們提供創新、卓越和無與倫比的服務。

Curium 的生產設施遍布歐美，每年為超過 1,400 萬名患者提供 SPECT、PET 和治療性放射性藥物解決方案，用於治療各種危及生命的疾病。公司名「Curium」是為了紀念放射性物質研究的先驅 Marie Curie 和 Pierre Curie，放射性元素鋦就是以他們的名字命名的。如需了解更多資訊，請瀏覽www.curiumpharma.com

更多資訊：

Ben Valdimarsson

Reputation Inc

Mob: +44 (0)788 9805930

電子郵件：bavldimarsson@reputation-inc.com

Ross Bethell

副總裁，全球傳播主管

電子郵件：communications@curiumpharma.com

關於 Eczacıbaşı-Monrol

Monrol 是一家核醫學公司，總部位於伊斯坦堡，在開發和製造 GMP 級放射性同位素和放射性藥物方面始終引領創新。作為 CMO 和 CDMO，Monrol 為客戶提供早期開發支援，並為靈活、精益的虛擬企業提供全面的集成服務，將新產品概念帶入臨床試驗、概念驗證和首次人體試驗。Monrol 致力於透過向全球 70 多個國家分銷放射性藥物產品組合，從而改變並改善癌症患者的治療過程。如需了解更多資訊，請瀏覽www.monrol.com。