Curium prévoit d’augmenter considérablement sa capacité de production de lutécium-177 et son empreinte PET grâce à l’acquisition d’Eczacibaşi-Monrol

Le projet d’acquisition d’Eczacıbaşı-Monrol va :



Tirer parti de l’actuel partenariat dans le domaine du Lu-177 pour donner naissance à un fabricant de premier plan de cet isotope

Ajouter 12 sites PET au réseau existant de Curium dans des zones géographiques où Curium n’est pas présent aujourd’hui

Étendre les capacités de fabrication de SPECT de Curium et renforcer sa vaste infrastructure logistique

Profiter aux patients grâce à la fiabilité accrue des solutions diagnostiques et thérapeutiques

PARIS, 09 avr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Curium, leader mondial de la médecine nucléaire, a annoncé aujourd’hui avoir conclu un accord avec Eczacıbaşı Holding et Bozlu Group portant sur l’acquisition d’Eczacıbaşı-Monrol Nuclear Product Co. (Monrol), un spécialiste dédié à la médecine nucléaire. L’acquisition devrait permettre de réunir des zones de présence géographiques très complémentaires, des capacités en lutécium-177 (« Lu-177 ») et des infrastructures de médecine nucléaire PET et SPECT, ainsi que de faciliter le développement de radionucléides et de produits radiopharmaceutiques à la pointe de la technologie à des fins diagnostiques et thérapeutiques.

Suite à l’acquisition, Curium disposera d’une importante capacité de production supplémentaire de Lu-177, qui le rendra à même de répondre à la demande croissante de Lu-177 dans le monde, au bénéfice de plus de 100 000 patients gravement malades au cours des cinq prochaines années. Elle permettra à Curium d’étendre son empreinte PET à raison de 34 nouveaux sites en Europe de l’Ouest et en Asie, avec l’ajout de 12 sites détenus en propre ou en partenariat en Europe de l’Est et dans la région MENA. En outre, l’infrastructure de fabrication et de logistique d’Eczacıbaşı-Monrol à Istanbul, en Turquie, ajoutera une dimension significative aux capacités de production et de distribution verticalement intégrées de Curium.

M. Chaitanya Tatineni, PDG des marchés internationaux de Curium, a commenté l’événement en ces termes : « Nous sommes extrêmement heureux d’avoir conclu un accord pour l’acquisition d’Eczacıbaşı-Monrol – qui vient s’appuyer sur notre solide partenariat existant et sur la volonté des deux sociétés de transformer la vie des patients dans le monde entier. Le réseau PET complémentaire d’Eczacıbaşı-Monrol, sa capacité de production de Lu-177, sa vaste infrastructure de fabrication et de logistique, ainsi que ses sites d’implantation en tant que centre de distribution mondial offrent des avantages significatifs pour les patients qui ont besoin de solutions diagnostiques et thérapeutiques révolutionnaires une fois la transaction achevée. »

M. Aydin Kucuk, directeur général d’Eczacıbaşı-Monrol, a ajouté : « Après avoir capitalisé sur le partenariat sur le Lu-177 que nous avons établi voilà deux ans, l’annonce d’aujourd’hui est une évolution naturelle de la collaboration entre nos deux entreprises. Nous sommes très enthousiastes à l’idée d’intégrer l’implantation mondiale de Curium, son portefeuille de produits et ses innovations en matière de théranostique pour les millions de patients que nous adressons. »

M. Emin Fadıllıoğlu, PDG d’Eczacıbaşı Healthcare Group, a complété le propos en ces termes : « Je suis extrêmement fier de ce que les équipes d’Eczacıbaşı-Monrol ont réalisé en développant de nouvelles plateformes technologiques, en étendant le réseau PET et en développant les capacités SPECT, tout en répondant aux besoins des patients. Le partenariat entre Curium et Eczacıbaşı-Monrol intensifiera nos ambitions futures. »

La finalisation de cette transaction est subordonnée à la satisfaction des conditions de clôture habituelles, y compris les approbations réglementaires. Eczacıbaşı Holding et Curium sont pleinement engagées à mener à bien ce processus et entendent finaliser la transaction dans les délais impartis. Les parties s’attendent à pouvoir conclure cette transaction une fois que les autorisations réglementaires habituelles auront été obtenues.

À propos de Curium

Curium est un leader mondial de la médecine nucléaire. Nous développons, fabriquons et distribuons des produits radiopharmaceutiques de classe mondiale pour aider les patients du monde entier. Notre héritage éprouvé, associé à une approche pionnière, nous permet d’innover, d’exceller et d’offrir un service inégalé.

Avec des sites de production en Europe et aux États-Unis, Curium fournit chaque année à plus de 14 millions de patients des solutions radiopharmaceutiques SPECT, PET et thérapeutiques pour des maladies potentiellement mortelles. Le nom « Curium » rend hommage à l’héritage des pionniers de la recherche sur les matériaux radioactifs, Marie et Pierre Curie, qui ont donné leur nom à l’élément radioactif curium, et souligne l’accent mis sur la médecine nucléaire. Pour en savoir plus, visitez le site www.curiumpharma.com

À propos d'Eczacıbaşı-Monrol

Basée à Istanbul, Monrol est une entreprise de médecine nucléaire à la pointe de l'innovation au service du développement et de la fabrication de radio-isotopes et de produits radiopharmaceutiques de qualité conformes aux bonnes pratiques de fabrication (« BPF »). Monrol distribue les produits radiopharmaceutiques de son portefeuille de classe mondiale sur les marchés internationaux. En tant que CMO (organisation de fabrication sous contrat) et CDMO (organisation de fabrication et de développement sous contrat), Monrol offre un soutien précoce au développement des clients et propose des services entièrement intégrés pour les entreprises agiles, aux équipes réduites et virtuelles qui développent de nouveaux concepts de produits pour les essais cliniques, démontrant la preuve de concept et passant aux études sur l'homme. Monrol s'engage à transformer et à améliorer le parcours des patients dans le traitement du cancer grâce à un portefeuille de produits radiopharmaceutiques qu'elle distribue dans plus de 70 pays à travers le monde. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.monrol.com.