Curium plant mit der Vereinbarung zur Übernahme von Eczacıbaşı-Monrol eine erhebliche Ausweitung der Lutetium-177-Kapazitäten und der Präsenz im PET-Bereich

Die geplante Übernahme von Eczacıbaşı-Monrol soll Folgendes erreichen:



Ausbau der bestehenden Partnerschaft im Bereich Lu-177, um führender Hersteller des Isotops zu werden

Erweiterung des bestehenden Curium-Netzes um 12 PET-Standorte in Regionen, in denen Curium aktuell noch nicht vertreten ist

Erweiterung um SPECT-Produktionskapazitäten und eine umfangreiche Logistikinfrastruktur für Curium

Vorteile für Patienten durch größere Zuverlässigkeit bei diagnostischen und therapeutischen Lösungen

PARIS, April 09, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Curium, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Nuklearmedizin, gab heute bekannt, dass es mit der Eczacıbaşı Holding und der Bozlu-Gruppe eine Vereinbarung über die Übernahme der Eczacıbaşı-Monrol Nuclear Product Co. (Monrol), einem Spezialunternehmen für Nuklearmedizin, getroffen hat. Es wird erwartet, dass die Übernahme zu einer Zusammenführung der sich in hohem Maße ergänzenden geografischen Präsenz, der Lutetium-177 (Lu-177)-Kapazitäten und der nuklearmedizinischen PET- und SPECT-Infrastruktur führen und die Entwicklung hochmoderner Radionuklide und Radiopharmazeutika für diagnostische und therapeutische Zwecke erleichtern wird.

Durch die Übernahme wird Curium insbesondere erhebliche Lu-177-Herstellungskapazitäten hinzugewinnen, um die weltweit steigende Nachfrage nach Lu-177 befriedigen und in den nächsten fünf Jahren mehr als 100.000 schwerkranken Patienten helfen zu können. Mit der Übernahme erweitert Curium seine PET-Präsenz von 34 Standorten in Westeuropa und Asien um 12 eigene und partnerschaftlich betriebene Standorte in Osteuropa sowie Nordafrika und Nahost. Darüber hinaus wird die Produktions- und Logistikinfrastruktur von Eczacıbaşı-Monrol in Istanbul, Türkei, die vertikal integrierten Produktions- und Vertriebskapazitäten von Curium erheblich erweitern.

Herr Chaitanya Tatineni, CEO International Markets von Curium, sagte dazu: „Wir freuen uns sehr, eine Vereinbarung über die Übernahme von Eczacıbaşı-Monrol getroffen zu haben, die auf unserer bestehenden starken Partnerschaft und dem Engagement beider Unternehmen für die Verbesserung des Lebens von Patienten auf der ganzen Welt aufbaut. Das komplementäre PET-Netzwerk, die Lu-177-Kapazität, die umfangreiche Produktions- und Logistikinfrastruktur und der Standort von Eczacıbaşı-Monrol als globaler Vertriebsknotenpunkt werden nach Abschluss der Transaktion erhebliche Vorteile für Patienten, die lebensverändernde diagnostische und therapeutische Lösungen benötigen, bewirken.“

Herr Aydin Kucuk, General Manager von Eczacıbaşı-Monrol, fügte hinzu: „Die heutige Ankündigung baut auf unserer seit zwei Jahren bestehenden Lu-177-Partnerschaft auf und ist eine natürliche Weiterentwicklung der Zusammenarbeit zwischen unseren beiden Unternehmen. Wir freuen uns über die Vorteile, die sich aus der Integration mit der globalen Präsenz, dem Produktportfolio und den Innovationen von Curium im Bereich der Theranostik für die Millionen von Patienten ergeben werden, für die wir uns einsetzen.“

Emin Fadıllıoğlu, CEO der Eczacıbaşı Healthcare Group, fügte hinzu: „Ich bin sehr stolz auf das, was die Teams von Eczacıbaşı-Monrol bei der Entwicklung neuer Technologieplattformen, dem Ausbau des PET-Netzwerks, der Entwicklung von SPECT-Kapazitäten und der Betreuung von Patienten erreicht haben. Die Partnerschaft von Curium und Eczacıbaşı-Monrol wird ihre zukünftigen Ambitionen stärken.“

Der Abschluss dieser Transaktion hängt von der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen ab, einschließlich der behördlichen Genehmigungen. Eczacıbaşı Holding und Curium sind fest entschlossen, diesen Prozess effizient zu gestalten, und gehen davon aus, dass die Transaktion zu gegebener Zeit abgeschlossen werden kann. Dies sollte der Fall sein, sobald die üblichen behördlichen Genehmigungen vorliegen.

Über Curium

Curium ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Nuklearmedizin. Wir entwickeln, produzieren und vertreiben erstklassige radiopharmazeutische Produkte, die Patienten auf der ganzen Welt helfen. Unser bewährtes Erbe, kombiniert mit einem bahnbrechenden Ansatz, ist das Markenzeichen für Innovation, Exzellenz und einen unvergleichlichen Service.

Mithilfe seiner Produktionsstätten in Europa und den Vereinigten Staaten liefert Curium SPECT-, PET- und therapeutische radiopharmazeutische Lösungen für lebensbedrohliche Krankheiten an über 14 Millionen Patienten jährlich. Der Name „Curium“ ehrt das Erbe der Pioniere in der Erforschung radioaktiver Materialien, Marie und Pierre Curie, nach denen das radioaktive Element Curium benannt wurde, und unterstreicht unsere Ausrichtung auf die Nuklearmedizin. Weitere Informationen finden Sie unter: www.curiumpharma.com

Über Eczacıbaşı-Monrol

Monrol mit Hauptsitz in Istanbul ist ein Unternehmen im Bereich der Nuklearmedizin, das bei der Entwicklung und Herstellung von Radioisotopen und Radiopharmazeutika in GMP-Qualität führend ist. Es vertreibt sein erstklassiges radiopharmazeutisches Produktportfolio auf den globalen Märkten. Als CMO und CDMO unterstützt Monrol seine Kunden in der frühen Entwicklungsphase und bietet vollständig integrierte Dienstleistungen für schnell agierende, schlanke, virtuelle Unternehmen, die neue Produktkonzepte in die klinische Erprobung bringen, den Nachweis des Konzepts erbringen und die ersten Studien am Menschen durchführen möchten. Monrol hat sich zum Ziel gesetzt, die Krebsbehandlung durch ein Portfolio von radiopharmazeutischen Produkten, die in mehr als 70 Ländern weltweit vertrieben werden, zugunsten der Patienten zu verändern und zu verbessern. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.monrol.com.