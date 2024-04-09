Matmerize, Inc. 與 CJ Biomaterials 攜手利用創新 AI 技術推進可持續發展的聚合物解決方案

阿特蘭大, April 09, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 矽谷先鋒 AI 聚合物資訊學公司 Matmerize, Inc. 與韓國 CJ CheilJedang 旗下聚羥基烷酸酯 (PHA) 生物聚合物主要生產商分公司 CJ Biomaterials 攜手合作，致力推動可持續發展聚合物解決方案的創新，以對抗塑膠污染。在最近與 Matmerize 的合作中，CJ Biomaterials 成功測試了 Matmerize 的雲端 AI 平台 PolymRize™，以優化生物基材料聚合物，確保其在廣泛應用範圍內符合特定的性能標準。



人類生活與塑膠已經密不可分，但塑膠廢物對環境造成的危害是不爭的事實。由於每年有超過 900 萬噸人造塑膠廢物流入海洋，尋找可持續發展替代品的迫切性從未如此高漲。為應對這一挑戰，CJ Biomaterials 創造了 PHACT 這款突破性的 100% 生物基聚羥基烷酸酯 (PHA)，利用創新發酵工藝生產，能夠在土壤和海洋環境中自然降解，緩解塑膠污染對海洋生態系統的危害。

材料開發的一大挑戰在於對核心性能進行長期資源密集型的表徵。透過利用 Matmerize 的自訂模型培訓和預測分析平台 PolymRize™，CJ Biomaterials 得以快速預估新設計材料的性能，與傳統方法相比，可作出更快決策並減省時間和成本。

如需了解創新 PolymRize™ 平台的更多資訊，請瀏覽： https://www.matmerize.com/polymrize

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「與 CJ Biomaterials 的合作不只局限於研發工作，透過專業知識與機器學習技術優先確定實驗項目，亦可大幅提高工作效率和降低成本。這種對創新的承諾不僅促進了可持續發展的實踐，也為 CJ Biomaterials 在聚合物和塑膠行業確保了競爭優勢。」– Matmerize, Inc. 技術總監 Chiho Kim 博士

隨着 Matmerize, Inc. 和 CJ Biomaterials 持續推動聚合物開發創新的邊界，兩家公司將矢志不渝地推動積極的環保變革，為後代塑造更環保可持續發展的未來。

關於 Matmerize：

Matmerize 是喬治亞理工學院 (Georgia Institute of Technology) 新近衍生出的機構，處於彌合 AI 和材料工程之間差距的開創性解決方案的最前沿。Matmerize 的 PolymRize™ 平台利用虛擬篩選和 AI 算法來識別最佳材料，使技術人員能夠以精準高效的方式將實驗工作集中在最有前景的方案上。這種方法極大加速了材料工程流程，節省了寶貴的時間和資源。PolymRize™ 代表了行業的範式轉變，推動客戶在競爭中領先，並以前所未有的速度推動創新。

關於 CJ Biomaterials：

CJ Biomaterials 總部位於美國麻薩諸塞州沃本市，致力開發能夠積極影響我們的地球、人類健康和福祉的有意義解決方案，以應對塑膠廢物帶來的挑戰。該公司發明和生產生物聚合物和生物基化學品，長遠願景是透過實現可真正完成循環利用的解決方案，從而創造一個更可持續發展的未來，以取代多種不可回收、不可重複使用和基於化石燃料的塑膠和化學品。CJ Biomaterials 是聚羥基烷酸酯 (PHA) 聚合物和相關基本化學品的全球領先製造商。CJ Biomaterials 是 CJ BIO 的業務部門，隸屬於以「激發充滿健康、幸福和便利的全新生活」為願景的環球生活方式公司 CJ CheilJedang。

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