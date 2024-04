Cinemark étendra l’expérience haptique de Technologies D­-BOX dans plus de 50 nouvelles salles d’ici la fin de 2024

Le divertissement immersif D-BOX fera vibrer plus de cinéphiles de Cinemark à travers le monde

MONTRÉAL, 08 avr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Technologies D-BOX inc. (« D-BOX » ou la « Société ») (TSX : DBO), chef de file mondial en expériences de divertissement haptiques et immersives, est heureuse d’annoncer qu'elle accroît sa présence dans les cinémas grâce à l'expansion de sa relation avec Cinemark Holdings Inc. (« Cinemark »), l'une des sociétés d'exploitation de cinémas les plus importantes et les plus influentes au monde. Ensemble, ils offriront les sièges haptiques immersifs de D-BOX dans plus de 50 salles Cinemark additionnelles en 2024. Cette expansion souligne l’engagement indéfectible de D-BOX à améliorer l’expérience cinématographique des spectateurs, tout en consolidant sa position de pionnier en matière d’innovation technologique immersive.



Cette annonce s’appuie sur une relation de longue date, qui a permis d’introduire une technologie haptique de pointe dans plus de 325 auditoriums du réseau mondial de Cinemark. Cinemark a notamment déclaré lors de sa conférence téléphonique sur les résultats du quatrième trimestre 2023, qu'elle avait augmenté son empreinte de sièges haptiques D-BOX de 16 % durant l'année et généré des revenus d'admission D-BOX sans précédent, en hausse de 87 % par rapport à 2019.

« Nous sommes ravis d’accroître notre partenariat avec Cinemark afin d’offrir les sièges haptiques de D­BOX à encore plus de cinéphiles à travers le monde, a déclaré Sébastien Mailhot, président et chef de la direction de D-BOX. Cette expansion continue représente une nouvelle étape dans notre mission de révolutionner l’industrie du divertissement, et nous nous engageons à offrir des expériences immersives inégalées qui captivent le public et élèvent le voyage cinématographique. »

Le déploiement des sièges haptiques D-BOX dans les établissements Cinemark réaffirme l’engagement des deux entreprises envers l’innovation, l’excellence et la satisfaction de la clientèle. En tant que chefs de file dans leurs domaines respectifs, Cinemark et Technologies D-BOX s’engagent à façonner l’avenir du divertissement et à offrir des expériences inoubliables qui font le bonheur des auditoires du monde entier.

D-BOX crée et redéfinit des expériences de divertissement réalistes et immersives en faisant bouger tout le corps et en stimulant l’imagination par les effets du mouvement, des vibrations et des textures. D-BOX a collaboré avec certaines des meilleures entreprises au monde pour fournir de nouveaux moyens de rendre des histoires plus palpitantes. Qu’il s’agisse de films, de jeux vidéo, de musique, de relaxation, d’applications de réalité virtuelle, d’expérience dans le métavers, de divertissement thématique ou de simulateurs professionnels, D-BOX crée une sensation de présence qui fait vibrer le monde d’une façon inédite. Technologies D-BOX inc. (TSX : DBO) a son siège social à Montréal et possède des bureaux à Los Angeles, aux États-Unis, et à Beijing, en Chine. Consultez D-BOX.com.

Cinemark Holdings, Inc. (NYSE : CNK), propose des expériences extraordinaires de divertissement à l’extérieur de la maison, en tant que l'une des plus importantes et des plus influentes au monde société d’exploitation de cinémas au monde. Basée à Plano, au Texas, Cinemark rend l’expérience cinématographique accessible aux spectateurs dans plus de 500 cinémas et sur plus de 5 500 écrans, opérant dans 42 États des États-Unis (309 cinémas et 4 324 écrans) et 13 pays d’Amérique du Sud et d’Amérique centrale (192 cinémas et 1 395 écrans). Cinemark offre à ses clients une technologie visuelle et sonore supérieure, y compris la projection laser Barco et Cinemark XD, le grand format haut de gamme pour exploitants no 1 au monde; un niveau de pénétration dans l’industrie de premier plan, avec des équipements haut de gamme telles que des offres élargies de nourriture et de boissons, des fauteuils inclinables Luxury Lounger et des sièges à mouvement D-BOX; un service à la clientèle de premier ordre; et des programmes de fidélisation primés tels que Cinemark Movie Club. Tous ces éléments permettent de créer un environnement immersif pour une évasion en groupe divertissante, ce qui fait de l’expérience cinématographique Cinemark la meilleure qui soit. Pour en savoir plus, visitez le site https://ir.cinemark.com.

MISE EN GARDE QUANT AUX ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certains renseignements figurant dans ce communiqué de presse pourraient constituer des « énoncés prospectifs » au sens des lois canadiennes applicables en matière de valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs peuvent notamment inclure des énoncés au sujet de la Société, de ses projets, ses activités, ses objectifs, ses opérations, sa stratégie, ses perspectives commerciales, ses résultats financiers et de sa situation ou des hypothèses sous-jacentes à ceux-ci. Dans le présent rapport de gestion, les expressions telles que « pouvoir », « probable », « croire », « prévoir », « s’attendre », « avoir l’intention », « planifier », « estimer » et des expressions similaires, leur mode conditionnel ou futur, et leur forme négative, servent à désigner des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs ne sauraient être interprétés comme une garantie d’un rendement ou de résultats futurs et n’indiquent pas nécessairement avec précision si ce rendement futur se matérialisera ni comment ou à quel moment il pourra se matérialiser. Du fait même de sa nature, les énoncés prospectifs sont assujettis à de nombreux risques et incertitudes et sont fondés sur plusieurs hypothèses qui donnent lieu à la possibilité que les résultats réels puissent différer sensiblement des attentes de la Société exprimées ou sous-entendues dans ces énoncés prospectifs. Aucune garantie ne peut être donnée que les événements prévus par les énoncés prospectifs se produiront, y compris, mais sans s’y limiter, ses projets, ses activités, ses objectifs, ses opérations, sa stratégie, ses perspectives commerciales, ses résultats financiers et sa situation.

Ces énoncés prospectifs sont fondés sur les renseignements alors disponibles et/ou sur les croyances de bonne foi de la direction à l’égard d’événements futurs. Ils sont assujettis à des risques connus et inconnus, à des incertitudes et à d’autres facteurs imprévisibles, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de la Société.

Sauf si les lois canadiennes en valeurs mobilières l’exigent, la Société n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser tout énoncé prospectif contenu dans ce rapport de gestion pour tenir compte de renseignements nouveaux, de circonstances ou d’événements subséquents ou pour toute autre raison.