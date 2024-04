La téléphonie : un relai de croissance stratégique pour le Channel IT

Les distributeurs et intégrateurs de solutions IT cherchent à se différencier en continu pour proposer à leurs clients des solutions de nouvelle génération qui pourraient leur permettre d’accroitre leur productivité. Dans ce contexte, force est de constater que certaines thématiques sont désormais indispensables pour que les entreprises puissent travailler dans les meilleures conditions.

Nous pourrions citer par exemple le sujet de la cybersécurité qui se positionne dans les priorités d’équipement, mais pas uniquement. Un autre sujet arrive dans le TOP 3 des attentes des professionnels : les outils de communication et plus particulièrement de télécommunication.

La téléphonie à tous les étages

Une chose est sûre, l’usage des télécoms, que ce soit sur le volet fixe ou mobile, continue de se développer de manière exponentielle. Dans ce contexte, s’appuyer sur des infrastructures robustes et évolutives se positionne comme un must have pour les professionnels. C’est en ce sens que les intégrateurs/distributeurs recherchent des solutions éprouvées pour répondre à ce besoin. En devenant opérateurs de service, ils ont donc la possibilité de se distinguer et de devenir un partenaire central au service de la croissance et de la transformation digitale des professionnels.

En ce sens, les MVNO occupent une place de choix pour les sociétés de service informatique. De fait, leur croissance est l’une des plus importantes du marché et nombre d’intégrateurs font appel à leurs services pour élever leur proposition de valeur en proposant en marque blanche des offres à très forte valeur ajoutée.

GSM, eSIM, forfait ajustable, 5G, Modem 4G IP fixe, liens fibres multi opérateurs sécurisé, téléphonie collaborative, etc. sont autant de services que peuvent désormais intégrer les distributeurs et intégrateurs. Grâce à ces offres, ils peuvent nouer des relations de long terme avec leurs clients et commercialiser des services récurrents et générateurs de marges confortables. Il s’agit également d’une parfaite occasion de proposer ensuite des offres additionnelles qui nécessitent de s’appuyer sur des réseaux professionnels et des connexions performantes. A titre d’exemple, nous pouvons évoquer la 5G couplée aux eSIM qui est une porte d’entrée pour les nouveaux usages liés àl’iOt.

Toutes ces raisons expliquent concrètement pourquoi les solutions télécoms sont un accélérateur dans les stratégies de croissance des intégrateurs et distributeurs de solutions IT. En forte attente de solutions professionnelles pensées pour répondre à leurs usages et organisations, les professionnels se tourneront donc rapidement vers des fournisseurs de service qui sauront intégrer l’approche télécom dans leurs offres. Il est donc central que les intégrateurs/revendeurs/distributeurs s’emparent de ce point et fassent évoluer leurs offres historiques pour accroitre leur compétitivité et se positionner à long terme comme un partenaire stratégique pour leurs différents clients.



Par Hicham BOUZOUBAA, Sales Manager de Phenix Partner