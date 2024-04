PHILIPPINES, April 8 - Press Release

April 8, 2024 Statement of Senator Risa Hontiveros on Apollo Quiboloy's recent audio message Pastor Quiboloy, lumabas ka na sa lungga mo. Tutal nagpapa interview ka na rin sa mga vlogger, aba, magpainterview ka na rin sa amin sa Senado. Hindi naman naitago ng mga audio file na yan ang takot mo matapos umalingasaw ang katotohanan. Wala kang katiting na ebidensya laban sa aming mga matatapang na witnesses. At wala kang karapatang siraan ang institusyon ng Senado at ang mandato nito. Kung totoong matapang ka, ulitin mo lahat ng sinabi mo tungkol sa Senado, dito sa Senado. Make your words of record. Record your shameless audacity in history. Patunayan mong ganyan pa rin kabastos ang mga salita mo kapag kaharap mo na kaming mga Senador. Hindi ka namin uurungan. Tuloy ang hearing ng Committee on Women kahit wala ka.