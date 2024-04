Evaxion et un collaborateur anonyme annoncent des résultats encourageants concernant les antigènes du vaccin EVX-B1 contre l'infection à staphylocoque doré

Evaxion et son collaborateur ont testé les antigènes du vaccin conçus par Evaxion contre le staphylocoque doré sur un modèle animal cliniquement pertinent présentant une infection du site opératoire.

Les antigènes du vaccin protègent de manière significative les grands animaux autres que les rongeurs contre les infections du site opératoire, ce qui indique un potentiel d'efficacité clinique prometteur dans le cadre d'essais sur l'être humain.

COPENHAGUE, Danemark, 08 avr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Evaxion Biotech A/S (NASDAQ : EVAX), ci-après « Evaxion » ou la « Société », une société de biotechnologie axée sur la recherche clinique spécialisée dans le développement de puissants vaccins basés sur sa plateforme d’immunologie par l’IA, AI-Immunology™, se réjouit d'annoncer la réussite d'une série d'études à grande échelle portant sur les infections chez les animaux autres que des rongeurs et visant à tester les antigènes de l'EVX-B1, le candidat vaccin préclinique d'Evaxion contre le Staphylocoque doré (S. aureus). Dans les études chez l'animal, les antigènes de l'EVX-B1 ont réduit de manière significative la charge de morbidité. Actuellement, les deux sociétés sont en phase de discussion pour déterminer la marche à suivre.

Birgitte Rønø, directrice scientifique chez Evaxion, nous a fait part de son enthousiasme : « Nous sommes ravis des données encourageantes et nous pensons que les antigènes de notre vaccin, l'EVX-B1, ont un potentiel d'efficacité dans les essais chez l'être humain. Il s'agit là d'une étape importante que les précédents essais de vaccins n'ont pas réussi à atteindre jusqu'à présent. »

Il n'existe aucun vaccin contre S. aureus utilisable chez l'être humain. Cet agent pathogène peut provoquer des infections au niveau de plusieurs organes et tissus qui peuvent s'avérer très sévères, voire mortelles. Les personnes les plus à risque sont celles atteintes de maladies chroniques et les patients faisant l'objet d'interventions chirurgicales. De plus, la présence de souches de S. aureus résistant aux antibiotiques limite encore davantage les options thérapeutiques disponibles. Selon les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (Centers for Disease Control and Prevention, CDC), 120 000 infections sanguines associées à S. aureus surviennent aux États-Unis chaque année.

Trois études distinctes menées auprès de grands animaux autres que les rongeurs ont été réalisées, dont voici les conclusions :

Les antigènes du vaccin EVX-B1 ont considérablement réduit la charge bactérienne de S. aureus chez un modèle d'infection du site opératoire

Induction de titres d’anticorps spécifiques à l’antigène significatifs chez tous les animaux vaccinés

Capacité des antigènes à induire une réponse immunitaire protectrice chez les animaux colonisés par S. aureus, reproduisant la situation chez l'être humain

Capacité du sang immunisé à neutraliser les souches de S. aureus pertinentes sur le plan clinique lors d'un test de capacité bactéricide du sang total, ce qui est prometteur pour la lecture traductionnelle de l'essai lors du développement clinique précoce

À propos d’EVX-B1

Les antigènes de l'EVX-B1 ont été conçus à l’aide de la plateforme AI-Immunology™ d’Evaxion. AI-Immunology™ a permis l'identification de nouveaux antigènes du staphylocoque doré, ouvrant ainsi la voie à la mise au point d'un vaccin offrant un vaste potentiel de protection contre les souches de S. aureus pertinentes sur le plan clinique.

À propos du Staphylocoque doré

Selon le CDC, S. aureus colonise environ 30 % de la population humain sans pour autant causer de dommages. Néanmoins, S. aureus peut également provoquer des infections potentiellement graves, voire mortelles. L’une des pathologies les plus graves est la bactériémie, ou septicémie, au cours de laquelle les bactéries se propagent dans la circulation sanguine. Cet agent pathogène peut également causer une pneumonie, une endocardite et une ostéomyélite (infections au niveau des alvéoles pulmonaires, des valves cardiaques et des os, respectivement). Les personnes les plus à risque sont celles atteintes de maladies chroniques telles que le diabète, les patients en unité de soins intensifs, les patients ayant fait l'objet de certaines procédures chirurgicales et les patients portant des dispositifs médicaux introduits dans le corps. La présence de souches de S. aureus résistant aux antibiotiques, en particulier de S. aureus résistant à la méthicilline (SARM) limite encore davantage les options thérapeutiques. Aux États-Unis, près de 120 000 infections sanguines et 20 000 décès ont été associés à S. aureus en 2017.

À propos d’EVAXION

Evaxion Biotech A/S est une société pionnière dans la biotechnologie pilotée par sa plateforme d’intelligence artificielle : AI-Immunology™. Les prédictions par l’IA exclusives et évolutives d’Evaxion exploitent le potentiel de l’intelligence artificielle pour décoder le système immunitaire humain et développer de nouvelles immunothérapies contre le cancer, les maladies bactériennes et les infections virales. Grâce à AI-Immunology™, Evaxion a développé un pipeline de nouveaux vaccins personnalisés en oncologie au stade clinique, et un pipeline au stade préclinique pour les maladies infectieuses, bactériennes et virales, qui répondent à de nombreux besoins non satisfaits sur le plan médical. Evaxion s’engage à transformer la vie des patients en leur proposant des options thérapeutiques innovantes et ciblées. Pour plus d’informations sur Evaxion et sa plateforme révolutionnaire AI-Immunology™, mais aussi sur son pipeline de vaccins, consultez notre site Internet .

Déclaration prospective

Cette annonce contient des déclarations prospectives au sens de la section 27A du Securities Act de 1933, dans sa version modifiée, et de la section 21E du Securities Exchange Act de 1934, dans sa version modifiée. Les mots « cible », « croire », « s'attendre à », « espérer », « viser », « avoir l'intention de », « peut », « pourrait », « anticiper », « envisager », « continuer », « estimer », « prévoir », « potentiel », « prédire », « projet », « sera », « peut avoir », « probable », « devrait », « serait », « pourrait » et d'autres mots et termes de signification semblable caractérisent les déclarations prospectives. Les résultats réels peuvent différer considérablement de ceux indiqués par ces déclarations prospectives en raison de divers facteurs, y compris, mais sans s'y limiter, les risques liés à : notre situation financière et nos besoins en capitaux supplémentaires ; notre travail de développement ; le coût et le succès de nos activités de développement de produits et d'essais précliniques et cliniques ; la commercialisation de tout produit pharmaceutique approuvé, développé à l'aide de notre technologie de plateforme d'IA, y compris le taux et le degré d'acceptation du marché de nos produits candidats ; notre dépendance vis-à-vis de tiers, y compris pour la conduite d'essais cliniques et la fabrication de produits ; notre incapacité à conclure des partenariats ; la réglementation gouvernementale ; la protection de nos droits de propriété intellectuelle ; les questions relatives aux employés et la gestion de la croissance ; nos ADS et actions ordinaires ; l'impact des facteurs internationaux sur les plans économique, politique, juridique, réglementaire, social et commercial, y compris l'inflation, et les effets sur notre activité de la pandémie mondiale de COVID-19 en cours et du conflit en cours dans la région entourant l'Ukraine et la Russie et le Moyen-Orient ; et d'autres incertitudes affectant nos opérations commerciales et notre situation financière. Pour une discussion plus approfondie de ces risques, veuillez vous référer aux facteurs de risque inclus dans notre dernier rapport annuel sur le formulaire 20-F et à d'autres documents déposés auprès de la SEC (Securities and Exchange Commission) américaine, disponibles à l'adresse www.sec.gov . Nous n’assumons aucune obligation de mettre à jour les déclarations prospectives, sauf si la loi l’exige.

