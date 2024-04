La National Gallery of Art nombra a Natalia Ángeles Vieyra como curadora asociada del arte latino

WASHINGTON, April 05, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- (Read in English) La National Gallery of Art anuncia hoy el nombramiento de Natalia Ángeles Vieyra al nuevo puesto de curadora asociada del arte latino. Asume el cargo el 30 de junio. El puesto fue creado gracias a una subvención de $500,000 de la Fundación Getty como parte de la iniciativa Advancing Latinx Art in Museums (Promoviendo el arte latino en los museos; ALAM, por sus siglas en inglés), con el apoyo de las Fundaciones Mellon, Ford, Getty y Terra.



Vieyra desempeñará un papel fundamental en la labor del museo. Se unirá a un equipo de siete curadores en el departamento de arte moderno y contemporáneo dedicados al arte de los siglos XX y XXI. Como especialista y asesora en arte latino, Vieyra contribuirá a la adquisición, exposición (tanto temporal como permanente) e investigación dentro del rubro, así como al servicio público que ofrece el museo en este campo. Actualmente, la colección de la National Gallery incluye obras de artistas latino/a/es destacado/a/es, como Ana Mendieta, Félix González-Torres, Rupert García, Carmen Herrera, Daniel Lind-Ramos, Freddy Rodríguez, Christina Fernández, Miguel Luciano, y Martine Gutiérrez. Vieyra se encargará de expandir, estudiar e interpretar el arte latino moderno y contemporáneo en el contexto de una colección creciente y diversa. Ya que el arte latino es un campo amplio, que atraviesa la historia y los medios artísticos, Vieyra trabajará en colaboración con otros departamentos de curaduría para ayudar a integrar el arte y las perspectivas latinas en todo aspecto.

“Es un momento emocionante para la National Gallery of Art. Inauguramos este nuevo puesto que aumentará la visibilidad y el estudio del arte latino, y que nos apoyará en ofrecer un mejor servicio a nuestra comunidad nacional”, afirma Evelyn Carmen Ramos, directora de curaduría y conservación en la National Gallery. “Estamos muy entusiasmados de dar la bienvenida a Natalia Ángeles Vieyra como nuestra primera curadora de arte latino. Sus estudios académicos y su experiencia curatorial en el arte puertorriqueño de finales del siglo XIX hasta principios del siglo XX, y en el arte contemporáneo, están alineados con el contexto transhistórico de la colección de la National Gallery. Yo también soy investigadora de arte latino, y Natalia contará con mi apoyo en expandir nuestra colección y desarrollar proyectos que iluminen las ideas y prácticas importantes de artistas latino/a/es, destacando su relevancia en el mundo, tanto en el pasado como en el presente”.

Vieyra es curadora e historiadora del arte, y ha trabajado y estudiado el arte latino de EE. UU., así como el arte latinoamericano y caribeño creado desde el siglo XIX. Su tesis doctoral se enfocó en la obra del artista puertorriqueño Francisco Oller, plasmándolo dentro del amplio contexto de las Américas. A lo largo de su carrera, ha impulsado el diálogo entre obras históricas y comunidades y artistas latino/a/es contemporáneo/a/es. En su calidad de curadora asociada de arte americano en el Worcester Art Museum de Massachusetts, Vieyra encabezó la adquisición y préstamo de largo plazo de una variedad de obras de artistas latino/a/es, latinoamericano/a/es y afroamericano/a/es, en colaboración con el Instituto de Cultura Puertorriqueña y colecciones privadas en Puerto Rico, entre otros. Durante su estancia como Maher Curatorial Fellow of American Art en los Harvard Art Museums, implementó programas innovadores que crearon una conversación entre audiencias latinas y obras de artistas como Ana Mendieta, Juan Sánchez y Enrique Chagoya. Asimismo, fue curadora y coorganizadora de varias exposiciones e instalaciones, entre ellos De los Andes al Caribe: El arte americano desde el imperio español /From the Andes to the Caribbean: American Art from the Spanish Empire y Prints from the Brandywine Workshop and Archives: Creative Communities.

“Estoy increíblemente honrada de unirme al equipo de la National Gallery of Art en este momento tan importante de su historia. Estoy muy emocionada de conectar e inspirar a comunidades latinas a través del arte, y de abogar por artistas latino/a/es a nivel nacional”, comentó Vieyra.

Vieyra también ha sido becada en el Winterthur Museum, Garden, and Library, el Smithsonian American Art Museum, y el Philadelphia Museum of Art. Por otro lado, ha sido curadora invitada y asistente curatorial en la Pennsylvania Academy of the Fine Arts y asistente de investigación y curaduría en el Van Gogh Museum de Amsterdam. Tiene un doctorado en historia del arte de Temple University y es licenciada (BFA) en diseño gráfico por la University of the Arts en Filadelfia.

Sobre Advancing Latinx Art in Museums

Advancing Latinx Art in Museums es una colaboración financiera de varios años que busca fomentar y priorizar el arte latino-estadounidense. Las Fundaciones Mellon, Ford, Getty y Terra se comprometieron a destinar $5 millones para la iniciativa que otorgará diez subvenciones de $500,000 a instituciones en EE. UU. y Puerto Rico para crear y formalizar diez puestos curatoriales permanentes para profesionales que recién empiezan sus carreras y para otros con más experiencia en arte latino. Más información aquí.

Sobre la Andrew W. Mellon Foundation

La Andrew W. Mellon Foundation es la principal defensora nacional de las artes y las humanidades. Desde 1969, la Fundación se ha guiado por su creencia de que las humanidades y las artes son fundamentales para la comprensión humana. La Fundación cree que las artes y las humanidades nos permiten expresar nuestra compleja esencia como seres humanos, y que todas las personas son merecedoras de la belleza, la trascendencia y la libertad que se pueden encontrar allí. Mediante nuestras subvenciones, buscamos construir comunidades justas, llenas de significado y empoderadas por el pensamiento crítico. Un lugar en el que las ideas y la imaginación puedan desarrollarse. Más información en mellon.org.

Sobre la Ford Foundation

La Ford Foundation es una organización independiente que trabaja para abordar la desigualdad y construir un futuro basado en la justicia. Por más de 85 años, ha apoyado a personas visionarias con un rol importante en el cambio social mundial y ha seguido su misión de fortalecer los valores democráticos, reducir la pobreza y la injusticia, promover la cooperación internacional y fomentar los logros humanos. Hoy, con una dotación de $16 mil millones, la fundación tiene su sede en Nueva York, además de 10 oficinas regionales en África, Asia, América Latina y Medio Oriente. Más información en fordfoundation.org.

Sobre la Getty Foundation

La Getty Foundation lleva adelante la misión filantrópica del Getty Trust brindando apoyo a personas e instituciones que tienen el compromiso de promover la comprensión y conservación de las artes visuales en Los Ángeles y en todo el mundo. A través de iniciativas estratégicas de subvención, la fundación refuerza la historia del arte como disciplina global, promueve la práctica interdisciplinaria de la conservación, amplía el acceso a las colecciones de museos y archivos y capacita al equipo de liderazgo actual y futuro de las artes visuales. Además, desempeña su trabajo en colaboración con los demás programas del Getty para garantizar el mayor impacto, tanto individual como colectivo. Puede encontrar más información en getty.edu/foundation.

Sobre la Terra Foundation for American Art

La Terra Foundation for American Art se creó en 1978, tiene oficinas en Chicago y París, y apoya a organizaciones y personas a nivel local y mundial con el objetivo de fomentar diálogos interculturales y prácticas transformadoras que amplíen las narrativas del arte estadounidense a través de programas de subvenciones, colecciones e iniciativas. Más información en terraamericanart.org.

