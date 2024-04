Le CN poursuit ses efforts de décarbonisation grâce à la locomotive hybride de ligne EMDᴹᴰ de Progress Rail

Le CN est déterminé à jouer un rôle clé dans la transition vers une économie à faibles émissions de carbone



Le soutien financier de la Colombie-Britannique contribuera à réduire les émissions

MONTRÉAL, 05 avr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dans le cadre de ses plans de décarbonisation, le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) est fier d’annoncer l’acquisition de sa première locomotive hybride diesel-électrique de ligne auprès de Progress Rail, une entreprise de la société Caterpillar. La locomotive EMDMD sera mise à l’essai afin de mieux comprendre les éventuelles répercussions et occasions liées à la modernisation d’une plus grande partie du parc de la Compagnie. Le CN collabore à cette initiative avec la province de la Colombie-Britannique qui lui a octroyé environ 3,2 millions de dollars dans le cadre du programme pilote de véhicules commerciaux électriques Clean BC Go.

La locomotive hybride rechargeable de ligne, une première en Amérique du Nord, fera l’objet d’essais sur la ligne principale du CN en Colombie-Britannique, en commençant par Prince George et le nord de la province, dans diverses conditions opérationnelles et météorologiques. Ces essais permettront d’accroître les connaissances du CN et du secteur ferroviaire sur la technologie des batteries et, plus particulièrement, sur l’incidence des autres technologies de propulsion sur les locomotives de ligne. Étant donné que diverses autres solutions de propulsion nécessiteront des batteries (y compris les locomotives hybrides, électriques à batterie et à pile à hydrogène), le CN prévoit que cette initiative contribuera à perfectionner cette technologie clé, tout en réduisant les émissions sur-le-champ.

« Le CN s’est engagé à soutenir la transition vers une économie carboneutre et est fier des progrès réalisés jusqu’à présent dans notre parcours de décarbonisation. Nous savons que le transport ferroviaire fait partie de la solution aux enjeux climatiques et nous sommes déterminés à apporter notre contribution en fixant des objectifs ambitieux fondés sur des données scientifiques. L’annonce d’aujourd’hui est un autre jalon dans notre avancée vers un avenir plus durable. »

- Patrick Whitehead, vice-président exécutif et chef de l’exploitation du réseau du CN



« Nous sommes déterminés à mettre au point des technologies innovantes qui permettent d’économiser du carburant et de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Notre locomotive hybride EMDMD est une solution polyvalente adaptée aux différentes exigences des clients, tout en améliorant la performance et en réduisant l’empreinte carbone. »

- Jack Zhang, vice-président exécutif de la division Locomotives de Progress Rail



« Les Britanno-Colombiens souhaitent un avenir écologique et plus propre, et nous prenons des mesures pour concrétiser leur souhait. Notre vision est de bâtir un avenir à faibles émissions de carbone qui soutienne les principaux secteurs comme le transport commercial, tout en atténuant les répercussions du changement climatique et en atteignant nos cibles en matière de réduction de gaz à effet de serre. L’annonce du CN nous rapproche de cette vision, car nous utilisons des technologies propres et innovantes pour réduire la consommation de carburant et la pollution. »

- Josie Osborne, Ministre de l’Énergie, des Mines et de l’Innovation sobre en carbone



Le CN est le chemin de fer le plus économe en carburant en Amérique du Nord, consommant environ 15 % moins de carburant par tonne-mille brute que la moyenne du secteur. En 2023, le CN a été reconnu pour son leadership en matière de développement durable par S&P Global et son leadership dans la lutte contre les changements climatiques par le CDP, organisme mondial à but non lucratif. Le développement continu de technologies de propulsion de rechange et leur disponibilité s’inscrivent dans une série d’initiatives de réduction des émissions visant à aider le CN à atteindre ses cibles de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

À propos du CN

Le CN est un chef de file mondial du transport et un partenaire commercial majeur. Essentiel à l’économie, aux clients et aux collectivités qu’il dessert, le CN achemine annuellement en toute sécurité plus de 300 millions de tonnes de ressources naturelles, de produits manufacturés et de produits finis partout en Amérique du Nord. Le réseau du CN relie les côtes est et ouest du Canada au sud des États-Unis grâce à un réseau ferroviaire de 18 800 milles. Le CN et ses filiales contribuent à la prospérité des collectivités et au commerce durable depuis 1919. Le CN maintient son engagement à l’égard des programmes de responsabilité sociale et de l’environnement.

