PATTISON Affichage accroît sa portée grâce à l’acquisition de la compagnie d’affichage de premier choix du nord de l’Ontario

Panneau horizontal numérique, Sudbury, Ontario (gracieuseté d’Outdoor Exposure)



SUDBURY, Ontario, 05 avr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- PATTISON Affichage, chef de file de l’industrie canadienne de la publicité extérieure, a fait l’acquisition d’Outdoor Exposure, une importante compagnie d’affichage dans le nord de l’Ontario. Cette décision stratégique améliore l’offre publicitaire de PATTISON et renforce sa présence dans des régions clés du nord de l’Ontario, y compris North Bay et Sudbury.

Cette acquisition fait en sorte que 79 faces publicitaires seront ajoutées à l’offre de produits de PATTISON en sol ontarien sous forme de panneaux statiques et numériques. Sudbury en accueillera 60 (49 statiques, 11 numériques), North Bay et la côte Nord de l’Ontario en abriteront respectivement 12 et 4, tous statiques. Trois autres panneaux statiques devraient être érigés au printemps 2024.

« Nous sommes ravis d’accueillir les produits d’Outdoor Exposure dans notre giron. Cette acquisition élargit non seulement notre portée dans des marchés vitaux, mais s’aligne également sur notre engagement à offrir des solutions publicitaires diversifiées et dynamiques à notre clientèle. Nous sommes impatients d’intégrer les actifs d’Outdoor Exposure dans notre portefeuille et de continuer à fournir un service exceptionnel », a déclaré Steve McGregor, président de PATTISON Outdoor Advertising.

Cette initiative solidifie encore davantage l’offre publicitaire de PATTISON sur les circuits routiers de l’Ontario et donne la possibilité aux annonceurs de s’adresser aux voyageurs le long de la transcanadienne dans le nord de cette province.

« Unir nos forces avec PATTISON Affichage marque un nouveau chapitre pour Outdoor Exposure. Je suis convaincu que notre engagement de longue date envers la qualité et le service prospérera sous la direction de PATTISON, et que nos clients bénéficieront de la vaste expertise publicitaire de l’entreprise », a affirmé Dave Petryna, ancien propriétaire d’Outdoor Exposure.

PATTISON Affichage assurera une transition en douceur pour les clients et les partenaires. Les produits acquis seront intégrés au portefeuille existant d’options publicitaires de PATTISON en Ontario et renforceront la position de PATTISON en tant que chef de file de l’industrie canadienne de la publicité extérieure.

À propos de PATTISON Affichage

PATTISON Affichage, une division du Groupe Jim Pattison, est la plus importante compagnie d’affichage au Canada. PATTISON Affichage aide les marques et les entreprises à exploiter le pouvoir de l’affichage en leur fournissant la gamme de produits la plus exhaustive au pays ainsi qu’une couverture des marchés, des connaissances et des services de soutien de la clientèle inégalés. Depuis 1908, PATTISON fournit des solutions publicitaires innovatrices pour des campagnes d’affichage grâce à sa multitude de produits, dont des panneaux traditionnels aux formats variés, des réseaux numériques, des unités d’affichage numériques ou statiques au niveau de la rue, dans les transports collectifs, les aéroports, les tours d’habitation et les immeubles de bureaux. PATTISON, dont le siège social est situé à Toronto en Ontario, compte 25 bureaux de vente à travers le pays et propose aux annonceurs une portée et une couverture inégalées grâce à ses nombreux produits d’affichage couvrant quelque 200 marchés d’un océan à l’autre.

www.pattisonoutdoor.com

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4b9ce612-f376-4d09-b851-1c6f229c49d3

Nicholas Campney NCampney@pattisonoutdoor.com