A AI-Media Revoluciona Legendagem da DAZN com o LEXI Tool Kit com Base em IA

LONDON, April 05, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- A AI-Media, líder mundial em soluções de tecnologias completas de legendagem, tem o prazer de anunciar sua nova parceria com o DAZN, plataforma global de streaming de entretenimento esportivo. Por meio dessa colaboração, a AI-Media fornecerá legendagem ao vivo e gravadas em vários idiomas e traduzidas com várias soluções do seu LEXI Tool Kit com base em IA.



O DAZN Group é uma das plataformas de mídia esportiva que mais cresce no mundo, e essa parceria marca um momento significativo no seu compromisso com a inclusão e a acessibilidade do seu conteúdo. Com o LEXI Tool Kit da AI-Media, o DAZN integrará perfeitamente legendagem ao vivo em todo o seu extenso e diversificado conteúdo esportivo premium, enriquecendo a experiência do espectador para milhões de pessoas em todo o mundo.

Destaques desta parceria:

Tecnologia de Ponta: O LEXI 3.0, a mais recente solução de legendagem automática da AI-Media, contém recursos inovadores, como identificação de falantes e legendagem com tecnologia AI, garantindo uma precisão superior a 98%. O vocabulário avançado do LEXI é focado nas nuances específicas de uma região, incluindo pronúncias desafiadoras e grafias complexas, melhorando a qualidade da legendagem de conteúdo esportivo.

Soluções Completas: O DAZN utilizará o Codificador de legenda Alta IP da AI-Media para a entrega de legendagem ao vivo do LEXI. A Alta oferece uma solução de software virtualizada com base em API adaptada para ambientes de vídeo IP, garantindo uma integração perfeita.

Suporte para Mais Idiomas: O lançamento inicial inclui legendagem em espanhol e inglês para os mercados da EMEA e dos EUA, com planos para idiomas adicionais por meio do LEXI Translate, abrangendo francês, alemão, italiano, árabe, japonês e muito mais. Isso apoia a estratégia de expansão global do DAZN em seus 120 canais, atendendo a diversos públicos em todo o mundo.

Suporte para Canais FAST Sob Demanda: O DAZN implementou a solução LEXI Recorded da AI-Media para legendar conteúdo pré-gravado nos seus canais FAST (Free Ad-supported Streaming TV). O LEXI Recorded, uma solução recém-lançada no LEXI Tool Kit, oferece legendagens rápidas, altamente precisas e de baixo custo - essenciais para aplicações de legendagem de alto volume e sensíveis ao tempo de conteúdo gravado como este.

Soluções de Custo Eficaz: A transição dos serviços caros de legendagem humana para a plataforma LEXI da AI-Media permite que o DAZN forneça legendagem em vários idiomas em vários canais ao mesmo custo que a legendagem humana, aprimorando a acessibilidade e otimizando os recursos.

Mark Lovatt, Gerente Geral de Contas Estratégicas Globais da AI-Media, expressou entusiasmo com a parceria: “Estamos muito contentes com esta nova parceria que nos permite oferecer legendagens multilíngues ao vivo e gravadas para os espectadores do DAZN usando nossas soluções LEXI Tool Kit. A escolha da legenda automatizada AI-Media for LEXI ressalta o impacto da Inteligência Artificial na indústria. Como principal fornecedor de legendagens automáticas, estamos posicionados de forma única para fornecer legendagens de alta qualidade para o DAZN a um custo menor. Esta parceria é um marco na nossa expansão global do mercado esportivo e estamos entusiasmados em trabalhar com o DAZN para tornar seu conteúdo acessível a todos os espectadores com as nossas legendagens automatizadas líderes.”

James Pearce, Diretor Sênior de Emissoras e Streaming do DAZN, elogiou a parceria, dizendo: “O DAZN está na vanguarda do uso da tecnologia para melhorar a diversão e a experiência de visualização dos fãs. Esta parceria com a AI-Media é outro exemplo de onde o DAZN utiliza as melhores soluções com base em tecnologia para fornecer os serviços e produtos que nossos clientes desejam e esperam. O DAZN está focado em colocar a escolha do cliente no centro da nossa oferta, por isso vamos trabalhar arduamente para a sua implementação em todos os nossos serviços e progredir com a AI-Media.”

Com a contínua expansão da presença da AI-Media no mercado esportivo global, essa parceria é um exemplo da dedicação das duas empresas em tornar o conteúdo acessível a diversos públicos em todo o mundo. Com suas tecnologias inovadoras e colaborações estratégicas como essa, a AI-Media permanece na vanguarda da condução de mudanças positivas no cenário de acessibilidade da mídia.

Sobre a AI-Media:

Fundada na Austrália em 2003, a AI-Media é uma empresa pioneira de tecnologias especializada em soluções inovadoras de fluxo de trabalho de legendagens. Como líder global, a AI-Media fornece tecnologia e soluções de legendagem e tradução ao vivo e gravadas de alta qualidade com base em IA para uma gama diversificada de clientes e mercados em todo o mundo. Pela primeira vez em fevereiro de 2024, a AI-Media conseguiu revelar dados inovadores que mostram a superioridade do seu produto de legendagem por IA, o LEXI, em comparação com os fluxos de trabalho humanos tradicionais. Este marco solidifica ainda mais a posição da AI-Media como líder em tecnologia de IA para soluções de fluxo de trabalho de legendagens ao vivo e gravadas. Com o compromisso de utilizar a nossa profunda experiência no setor e a sofisticada tecnologia de IA para criar soluções que agilizem e simplifiquem os processos, a AI-Media (ASX: AIM) capacita as principais emissoras, empresas e agências governamentais em todo o mundo para garantir acessibilidade e inclusão perfeitas do seu conteúdo.

Para mais informação sobre a Ai-Media visite Ai-Media.tv .

Sobre o DAZN:

O DAZN é o lar do futebol, futebol feminino, boxe e MMA, e da NFL na Europa (excluindo os EUA). O DAZN está criando a melhor plataforma de entretenimento esportivo, com base em direitos esportivos premium, tecnologia líder mundial e distribuição multiplataforma. O DAZN acredita que os fãs de todo o mundo devem poder assistir, ler, apostar, jogar, compartilhar, socializar, comprar ingressos e mercadorias, tudo em um só lugar, com uma conta, uma carteira e um aplicativo.

Para mais informações sobre o DAZN, nossos produtos, pessoas e desempenho, visite dazngroup.com .

