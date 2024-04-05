AI-Media 革新为 DAZN 提供 AI 驱动的 LEXI Tool Kit 字幕服务

伦敦, April 05, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 作为全球领先的端到端字幕技术解决方案供应商，AI-Media 很荣幸地宣布与全球体育娱乐流媒体平台 DAZN 创建新合作伙伴关系。通过这项合作，AI-Media 将会利用其 AI 驱动的 LEXI Tool Kit，为 DAZN 提供实时和预录的多语言字幕和翻译字幕服务。



DAZN 集团是全球发展最快的体育媒体平台之一，此次合作关系标志着他们致力于提高内容包容性及无障碍性的重大时刻。凭借 AI-Media 的 LEXI Tool Kit，DAZN 将无缝地为其广泛及多元化的顶级体育内容融入实时字幕，从而为全球数以百万计的观众带来更丰富的观赏体验。

合作关键突出点包括：

尖端技术：AI-Media 最新的自动字幕解决方案 LEXI 3.0 推出了创新功能，如讲者识别和 AI 驱动的字幕位置调整，确保字幕准确度高于 98%。LEXI 的专业词汇涵盖地区特色词汇，包括艰深的词语发音和复杂的拼写，从而提升体育内容字幕质素。

一站式端到端解决方案：DAZN 将利用 AI-Media 的 Alta IP 字幕编码器进行 LEXI 实时字幕传送。Alta 专为互联网视频环境而设计的虚拟化 API 驱动软件解决方案，确保无缝整合。

扩大语言支持：首轮推出包括西班牙文及英文字幕，服务欧美市场，其后亦计划通过 LEXI Translate 增加法文、德文、意大利文、阿拉伯文、日文等多种语言字幕支持。此举让 DAZN 得以支持其跨 120 个频道的全球扩展策略，为全球各地的观众服务。

支持点播 FAST 频道：DAZN 已采用 AI-Media 的 LEXI Recorded 解决方案，为其 FAST（免费广告支持串流电视）频道上的预录内容添加字幕。全新推出的 LEXI Tool Kit 成员 LEXI Recorded 提供快速、高准确度而又低成本的字幕服务，对于如此需要大量且时间紧迫的预录内容字幕服务而言实属必需。

高成本效益：由人工字幕服务过渡至 AI-Media 的 LEXI 平台，让 DAZN 可在相同的人工字幕成本下提供跨多个频道的多语言字幕服务，提高无障碍性之余亦可优化资源。

AI-Media 全球策略性账户总经理 Mark Lovatt 对这项合作伙伴关系表示热切期望：“通过这项新协议，我们很高兴能利用 LEXI Tool Kit 解决方案，为 DAZN 的观众提供实时及预录的多语言字幕。DAZN 选择 AI-Media 的 LEXI 自动字幕，正好突显了人工智能对这行业的影响。作为顶尖的自动字幕供应商，我们独特地能够以较低成本为 DAZN 提供高质素字幕。这项合作是我们在全球体育市场扩张的里程碑，我们很高兴能与 DAZN 通力合作，通过我们领先的自动字幕让更多观众无障碍地观赏内容。”

DAZN 广播及串流业务高级副总裁 James Pearce 赞赏这次合作关系，并表示：“DAZN 一直以来都走在利用科技以改善观众观赏体验的前沿。与 AI-Media 的这项合作关系正好再次印证了 DAZN 如何运用最佳的科技解决方案，为客户提供所渴望和期望的服务及产品。DAZN 的宗旨就是将客户选择放在首位，因此我们将努力地于所有服务中推出这项方案，期待与 AI-Media 继续深化合作。”

随着 AI-Media 在全球体育市场持续扩张版图，这项合作关系充分体现了双方机构致力于让不同观众群均能无障碍地欣赏各种内容。通过创新技术和策略性合作，AI-Media 将继续在推动媒体无障碍环境的正面改革中走在尖端。

关于 AI-Media：

AI-Media 是一家专门开发创新字幕工作流程解决方案的科技公司，于 2003 年在澳大利亚创立。AI-Media 作为全球领导者，为世界各地的不同客户和市场提供高质量的 AI 驱动实时和预录字幕及翻译技术和解决方案。于 2024 年 2 月，AI-Media 首次能够展示其 AI 字幕产品 LEXI 比传统人工字幕工作流程优胜的突破性数据，这一里程碑进一步巩固了 AI-Media 作为实时和预录字幕工作流程解决方案的 AI 技术领导地位。AI-Media (ASX:AIM) 一直致力于利用我们深厚的行业经验和先进的 AI 技术创造出能够简化及精简流程的解决方案，让全球顶尖的广播公司、企业和政府机构都能确保其内容实现无缝及包容的无障碍环境。

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关于 DAZN：

DAZN 是欧洲足球、女子足球、拳击和综合格斗以及 NFL（美国除外）之家。DAZN 正在打造极致体育娱乐平台，建基于顶级体育版权、顶尖科技和多平台分发。DAZN 认为，来自世界各地的球迷都应该能够在一个平台、一个账户、一个钱包和一个应用程序内观看、阅读、投注、玩游戏、分享、社交互动以及购买门票和商品。

了解更多有关 DAZN 的产品、人员和业务表现，请访问 dazngroup.com。

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