AI-Media révolutionne le sous-titrage pour la plateforme DAZN avec le kit d’outils LEXI alimenté par l’IA

LONDRES, 05 avr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- AI-Media, leader mondial des solutions technologiques de sous-titrage de bout en bout, est ravi d’annoncer son nouveau partenariat avec DAZN, la plateforme mondiale de diffusion en continu de divertissements sportifs. Dans le cadre de cette collaboration, AI-Media fournira des sous-titres multilingues et en version traduite, en direct et sur la base d’enregistrements, en utilisant diverses solutions de son kit d’outils LEXI, alimentées par l’IA.



Le groupe DAZN est l’une des plateformes de médias sportifs à la plus forte croissance au monde, et ce partenariat marque un moment important dans son engagement en faveur de l’inclusivité et de l’accessibilité de son contenu. En s’appuyant sur le kit d’outils LEXI d’AI-Media, DAZN intégrera de manière transparente les sous-titres en direct dans son vaste et diversifié contenu sportif premium, enrichissant ainsi l’expérience des téléspectateurs pour des millions de personnes dans le monde entier.

Les points clés majeurs de ce partenariat comprennent :

Technologie de pointe : LEXI 3.0, la dernière solution de sous-titrage automatique d’AI-Media, présente des fonctionnalités innovantes telles que l’identification du locuteur et le placement des sous-titres par l’IA, garantissant une précision supérieure à 98 %. Le vocabulaire avancé de LEXI tient compte des nuances propres à chaque région, notamment des prononciations difficiles et des orthographes complexes, ce qui améliore la qualité du sous-titrage des contenus sportifs.

Solution complète de bout en bout : DAZN utilisera l’encodeur de sous-titrage Alta IP d’AI-Media pour la diffusion du sous-titrage LEXI en direct. Alta propose une solution logicielle virtualisée, alimentée par des API et adaptée aux environnements vidéo IP, garantissant une intégration transparente.

Support linguistique étendu : Le déploiement initial comprend des sous-titres en espagnol et en anglais pour les marchés de la région EMOA et des États-Unis, et prévoit l’ajout de langues supplémentaires par le biais de LEXI Translate, notamment le français, l’allemand, l’italien, l’arabe et le japonais. Cette initiative s’inscrit dans la stratégie d’expansion mondiale de DAZN à travers ses 120 chaînes, qui s’adressent à des audiences diverses un peu partout dans le monde.

Prise en charge des chaînes FAST à la demande : DAZN a déployé la solution LEXI Recorded d’AI-Media pour sous-titrer le contenu pré-enregistré sur ses chaînes FAST (« Free Ad-supported Streaming TV »). LEXI Recorded, une solution nouvellement lancée dans le kit d’outils LEXI, offre la génération rapide de sous-titres, très précise et peu coûteuse, ce qui est essentiel pour les applications de sous-titrage de contenus enregistrés à fort volume et dans des délais très courts, comme c’est le cas ici.

Solution économique : Le passage de services de sous-titrage humains coûteux à la plateforme LEXI d’AI-Media permet à DAZN de fournir des sous-titres multilingues sur plusieurs chaînes au même coût qu’une prestation humaine, améliorant ainsi l’accessibilité tout en optimisant les ressources.

Mark Lovatt, directeur général des comptes stratégiques mondiaux chez AI-Media, s’est montré enthousiaste quant à ce partenariat : « Aux termes de ce nouvel accord, nous sommes ravis d’offrir aux téléspectateurs de DAZN des sous-titres multilingues en direct et sur la base d’enregistrements grâce à nos solutions de kit d’outils LEXI. Le choix d’AI-Media pour le sous-titrage automatisé LEXI souligne l’impact de l’intelligence artificielle sur l’industrie. En tant que premier fournisseur de sous-titrage automatique, nous sommes particulièrement bien placés pour fournir des sous-titres de haute qualité à DAZN à moindre coût. Ce partenariat marque une étape importante dans notre expansion sur le marché mondial du sport, et nous sommes ravis de travailler avec DAZN pour rendre leur contenu accessible à tous les téléspectateurs grâce à nos sous-titres automatisés de pointe. »

James Pearce, vice-président senior broadcast et streaming chez DAZN, a salué ce partenariat en déclarant : « DAZN est à la pointe de l’utilisation de la technologie pour améliorer le plaisir et l’expérience de visionnage des fans. Ce partenariat avec AI-Media est un autre exemple de l’utilisation par DAZN des meilleures solutions technologiques pour fournir les services et les produits que nos clients veulent et attendent. DAZN s’efforce de placer le choix du client au centre de son offre. Nous allons donc travailler dur pour déployer cette approche sur l’ensemble de nos services et nous sommes impatients de faire progresser ce projet avec AI-Media. »

Alors qu’AI-Media continue d’étendre sa présence sur le marché mondial du sport, ce partenariat illustre l’engagement des deux organisations à rendre le contenu accessible à divers publics dans le monde entier. Grâce à des technologies innovantes et à des collaborations stratégiques comme celle-ci, AI-Media reste à l’avant-garde des changements positifs dans le paysage de l’accessibilité des médias.

À propos d’AI-Media :

Fondée en Australie en 2003, la société technologique AI-Media se distingue parmi les numéros uns mondiaux dans les solutions innovantes de flux de travail pour le sous-titrage. En tant que leader mondial, AI-Media fournit des technologies et des solutions de sous-titrage et de traduction de haute qualité, alimentées par l’IA, en direct et sur la base d’enregistrements, à un large éventail de clients et de marchés dans le monde entier. Pour la première fois en février 2024, AI-Media a pu dévoiler des données inédites démontrant la supériorité de son produit de sous-titrage alimenté par l’IA, LEXI, par rapport aux flux de travail humains traditionnels. Cette étape renforce la position d’AI-Media en tant que leader de la technologie de l’IA dans le domaine des solutions de flux de travail pour le sous-titrage en direct et sur la base d’enregistrements. Avec l’engagement d’utiliser notre expérience approfondie de l’industrie et la technologie sophistiquée de l’IA pour créer des solutions qui rationalisent et simplifient les processus, AI-Media (ASX : AIM) permet aux principaux diffuseurs, entreprises et organisations gouvernementales du monde entier de garantir l’accessibilité et l’inclusivité de leur contenu.

Pour en savoir plus sur AI-Media, rendez-vous sur : AI-Media.tv.

À propos de DAZN :

DAZN est la plateforme du football européen, du football féminin, de la boxe et des arts martiaux mixtes (« MMA »), ainsi que la NFL (hors États-Unis). Elle est en train de construire la plateforme ultime de divertissement sportif, basée sur des droits sportifs premium, une technologie de pointe et une distribution multiplateforme. DAZN estime que les fans du monde entier devraient pouvoir regarder, lire, parier, jouer, partager, socialiser, acheter des billets et des marchandises, le tout en un seul endroit, avec un compte, un portefeuille et une application.

Pour plus d’informations sur DAZN, nos produits, nos équipes et nos performances, rendez-vous sur : dazngroup.com.

