当今全球职场中的心理安全问题

Workplace Options (WPO) 发布涵盖 9 个国家的数据驱动研究；探讨职场问题、包容性领导的需要及对以人为本福祉的重新承诺

罗利市，北卡罗来纳州, April 05, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 在全球压力与前所未有的挑战不断增加之际，构建心理安全的职场已经成为建立组织韧性和持续成功的必要条件。各级领导都认识到需要培养信任、开放和包容的文化，每个人的声音都能得到倾听、重视和尊重。



其经济影响显而易见：心理安全是员工全心投入工作的关键所在，也是业务成果的核心所在。其好处涵盖挽留人才、提升创新、改善客户服务，以及提升品牌价值等多方面。

直接从员工处获取数据 - 非调查或观点

作为最大的独立定制和本地化福祉服务提供商，Workplace Options (WPO) 拥有 11.6 万名客户，为 7,900 万人提供服务，对全球心理安全有深入洞见，这些洞见源于我们临床团队在以下 9 个国家进行的与员工面对面咨询所收集的数据：澳大利亚、加拿大、中国、法国、德国、印度、墨西哥、英国和美国。

研究结果位于网站多媒体内容中心“WPO 心理安全研究：全球组织机构成功的环境”，展示了心理安全如何影响不同国家的员工。该网站包括多媒体资源、白皮书、视频、文章、信息图表以及其他关于心理安全全球意义的信息。

该“WPO 心理安全研究: 全球组织机构成功的环境”可在此处访问：心理安全。

“一个建基于心理安全的文化价值非凡。员工全身心投入工作能带来更大的创意、创新，并营造一种让员工可以在生活的方方面面展现真实自我的氛围。”Workplace Options 总裁兼首席执行官 Alan King 表示。“这项研究的结果将帮助领导者和组织机构通过重视福祉，创建弹性文化，为员工的生活带来实质性的改变。”

研究结果 - 比较各国职场的关切问题

每个国家的信息均来自与客户的临床互动，洞悉在员工的情绪、认知及对工作态度上所反映的职场症状。其中包括：工作压力、焦虑/恐慌、情绪低落、工作表现、与上司发生冲突/紧张关系、缺乏认可等。

领导者可利用这些数据了解员工所面临的挑战。例如，在澳大利亚，“缺乏认可”是员工最关注的问题。而相比之下，印度员工则视“与上司发生冲突/紧张关系”为其最大问题。在这两个国家/地区经营的公司，可利用研究结果深入了解有助创建心理安全和组织韧力的策略。

国家/地区 职场忧虑（按普遍性排序） 澳大利亚 缺乏认可、工作与生活平衡、工作表现 加拿大 对日常工作的担忧、工作表现、公司价值观/道德氛围的冲突、与上司的工作冲突/紧张 中国 对日常工作的担忧、缺乏认可、缺乏职业发展 法国 缺乏职业发展、工作表现、对日常工作的担忧 德国 工作与生活平衡、工作表现、与上司的工作冲突/紧张、对日常工作的担忧 印度 与上司的工作冲突/紧张、工作表现、工作与生活平衡、缺乏职业发展、对日常工作的担忧 墨西哥 工作表现、对日常工作的担忧、缺乏认可、与上司的工作冲突/紧张 英国 缺乏认可、工作与生活平衡、对日常工作的担忧 美国 工作与生活平衡、工作表现、与上司的工作冲突/紧张



心理安全的价值

鉴于全球商业环境瞬息万变，领导者必须打造注重心理安全的工作场所，心理安全是包容性领导力的基石。感受到心理安全的团队在面对逆境时会表现出更高的创新力、生产力和韧性。

“作为全球企业福利策略的一部分，重要的是要创建一个框架，使地方文化和做法得到考虑和认可。”WPO Consulting Group 创始合伙人 Mary Ellen Gornick 表示。“这项研究为领导者提供了所需信息，以在其业务所在地区创建包容性文化。但他们也应该牢记，在国家层面实施战略时可能存在差异。”

心理安全带来的好处包括：

– 提升员工敬业度： 提高创造力、创新精神，开发新产品、服务和解决方案。

– 提升团队绩效： 坦诚沟通、协作和建设性反馈。

– 提高员工敬业度和留任率：员工积极参与、动力十足、尽职尽责，从而提升工作满意度、降低离职率、提高人才保留率。

– 增强问题解决能力和决策能力：开放的对话和不同观点的探讨有助于更有效的问题解决和决策过程。

– 改善员工福祉：营造一个员工感到受重视、尊重和关爱的支持环境，降低压力、焦虑和职场倦怠，促进全面健康与福祉。

– 增强组织韧性：员工能够更好地应对变革、不确定性和逆境，感到有能力去适应、创新和协作，从而在外部压力下展现灵活性和韧性。

– 提升客户满意度：感受到支持和赋权的员工更可能以积极、富有同理心的方式与客户互动，从而提高客户满意度和忠诚度。

关于数据

职场症状是指职场压力或不适的工作条件在员工情绪、认知和对待工作的态度上的表现方式。由于员工在感到压力或需要帮助时会联系 WPO，因此公司处于独特的位置，可观察到员工所面临的各种工作问题和挑战。

个体员工的详细信息会予以保密，并记录在安全的案例说明中，以为持续的支持提供方便。WPO 还会以更量化的形式捕获数据，并在确保参与者机密性的前提下，汇总报告这些数据，帮助客户组织了解员工需求，识别组织和工作地点层面的潜在风险。

我们仅考虑了样本量足以使数据变化在统计学上具有显著意义的国家，即在这些国家有足够数量的个案涉及工作相关问题和症状。

关于 WORKPLACE OPTIONS

Workplace Options (WPO) 于 1982 年创立，是最大的独立整体福祉解决方案提供商。WPO 通过遍布全球的资深服务提供者和专业人士网络，帮助员工在个人和专业层面上变得更健康、更快乐、更具生产力。财富 500 强企业中有 56% 信赖 WPO，WPO 通过在线及亲身方式，为 200 逾个国家及地区的 11.6 万家机构及 7,900 万人提供优质服务。

联系方式：

Bob Batchelor，公共关系和出版物主管

Bob.Batchelor@workplaceoptions.com

Jennifer Dart，企业传播经理

Jennifer.Dart@workplaceoptions.com

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