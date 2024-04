Segurança Psicológica na Força de Trabalho Global de Hoje

Workplace Options (WPO) Publica Estudo Orientado por Dados em 9 Nações; explora questões do local de trabalho, necessidade de liderança inclusiva e compromisso renovado com o bem-estar centrado no ser humano

RALEIGH, N.C., April 04, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Em meio a pressões crescentes e desafios sem precedentes em todo o mundo, locais de trabalho psicologicamente seguros tornaram-se uma necessidade para o desenvolvimento de resiliência organizacional e sucesso sustentável. Líderes de todos os níveis reconhecem que precisam cultivar culturas de confiança, abertura e inclusão, onde todas as vozes sejam ouvidas, valorizadas e respeitadas.



As consequências financeiras são diretas: A segurança psicológica é o eixo central do envolvimento dos funcionários e o cerne dos resultados finais dos negócios. Os benefícios vão desde a retenção de talentos e inovação aprimorada até o melhor atendimento ao cliente e valor de marca mais forte.

Dados Diretamente dos Funcionários – Não Pesquisas nem Opiniões

Como o maior provedor independente de serviços de bem-estar personalizados e localizados, com mais de 116.000 clientes atendendo a 79 milhões de pessoas, a Workplace Options (WPO) tem uma visão profunda da segurança psicológica global, derivada de dados de aconselhamento humano a humano realizado pela nossa equipe clínica em nove países: Austrália, Canadá, China, França, Alemanha, Índia, México, Reino Unido e EUA.

Os resultados podem ser encontrados no “WPO Psychological Safety Study: Global Context for Organizational Success” (Estudo de Segurança Psicológica Global da WPO: Contexto Global para o Sucesso Organizacional), um site e hub de conteúdo multimídia que apresenta informações sobre como a segurança psicológica afeta os funcionários em diferentes países. O site inclui recursos multimídia, white papers, vídeos, artigos, infográficos e outras informações sobre o significado global da segurança psicológica.

O “WPO Psychological Safety Study: Global Context for Organizational Success” pode ser acessado aqui: Psychological Safety.

“Uma cultura com base na segurança psicológica tem imenso valor. O envolvimento profundo dos funcionários leva a uma maior criatividade, inovação e um ambiente onde as pessoas podem ser autênticas em todos os aspectos das suas vidas”, disse Alan King, Presidente e CEO da Workplace Options. “Os resultados deste estudo ajudarão líderes e organizações a fazer uma diferença transformadora na vida das pessoas, com o desenvolvimento de culturas resilientes focadas no bem-estar.”

Resultados do Estudo – Comparação e Contraste das Preocupações no Local de Trabalho em Todos os Países

As informações individuais do país foram derivadas do envolvimento do médico com os clientes, sobre os sintomas no local de trabalho manifestados nas emoções, cognições e atitudes do funcionário em relação ao trabalho. Estes incluem: estresse, ansiedade/pânico, baixo humor, desempenho no trabalho, conflito/tensão com o gerente, falta de reconhecimento e outros no local de trabalho.

Os líderes podem utilizar os dados para entender os desafios que seus funcionários enfrentam. Por exemplo, na Austrália, a “falta de reconhecimento” é a principal questão na mente dos funcionários. Em contraste, os funcionários na Índia identificam “conflito/tensão com o gerente no trabalho” como seu principal problema. Uma empresa com operações nessas duas nações/regiões pode utilizar os resultados do estudo para obter uma visão mais profunda das estratégias e táticas para criar segurança psicológica e resiliência organizacional.

País Preocupação no Local de Trabalho (Por Prevalência) Austrália Falta de reconhecimento, equilíbrio entre vida e trabalho, desempenho no trabalho Canadá Preocupações com as atividades diárias no trabalho, Desempenho no trabalho, Conflito de valores/clima ético na empresa, Conflito/tensão com o gerente no trabalho China Preocupações com as atividades diárias no trabalho, Falta de reconhecimento, Falta de desenvolvimento profissional França Falta de desenvolvimento profissional, desempenho no trabalho, preocupações com as atividades diárias no trabalho Alemanha Equilíbrio entre vida e trabalho, Desempenho no trabalho, Conflito/tensão com o gerente no trabalho, Preocupações com as atividades diárias no trabalho Índia Conflito/tensão com o gerente no trabalho, Desempenho no trabalho, Equilíbrio entre vida profissional e pessoal, Falta de desenvolvimento profissional, Preocupações com as atividades diárias no trabalho México Desempenho no trabalho, Preocupações com as atividades diárias no trabalho, Falta de reconhecimento, Conflito/tensão com o gerente no trabalho Reino Unido Falta de reconhecimento, equilíbrio entre vida e trabalho, preocupações com as atividades diárias no trabalho Estados Unidos Equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, Desempenho no trabalho, Conflito/tensão com o gerente no trabalho



O Valor da Segurança Psicológica

Com as constantes mudanças no ambiente de negócios global, os líderes devem criar locais de trabalho centrados na segurança psicológica, a pedra angular da liderança inclusiva. As equipes que se sentem psicologicamente seguras são mais inovadoras, produtivas e resilientes diante das adversidades.

“Como parte de uma estratégia geral de bem-estar corporativo em escala global, é importante o desenvolvimento de uma estrutura que permita que as culturas e práticas sejam consideradas e reconhecidas em nível local”, disse Mary Ellen Gornick, Sócia Fundadora do WPO Consulting Group. “O estudo fornece aos líderes as informações necessárias para o desenvolvimento de culturas inclusivas nos locais das suas operações. Mas eles também devem ter em mente que podem existir variações na forma como as estratégias devem ser implementadas no nível do país.”

Os benefícios da segurança psicológica incluem:

– Engajamento mais profundo dos funcionários: Maior criatividade, inovação e desenvolvimento de novos produtos, serviços e soluções.

– Desempenho Aprimorado das Equipes: Comunicação aberta, colaboração e feedback construtivo dentro das equipes.

– Aumento do Engajamento e Retenção de Funcionários: Funcionários engajados, motivados e comprometidos com suas funções e a organização resultam em níveis mais altos de satisfação, menores taxas de rotatividade e maior retenção dos melhores talentos no trabalho.

– Aprimoradas Resoluções de Problemas e Tomadas de Decisões: O diálogo aberto e a exploração de diversos pontos de vista resultam em processos mais eficazes para resolução de problemas e tomada de decisões.

– Maior Bem-Estar do Funcionário: Criação de um ambiente de apoio onde as pessoas se sentem valorizadas, respeitadas e cuidadas, resultando em níveis mais baixos de estresse, ansiedade, esgotamento e promoção de saúde e bem-estar holísticos.

– Reforço da Resiliência Organizacional: Mais preparados para lidar com mudanças, incertezas e adversidades, os funcionários se sentem capacitados para se adaptar, inovar e colaborar, criando agilidade e resiliência diante das pressões externas.

– Melhoria da Satisfação do Cliente: Os funcionários que se sentem apoiados e capacitados são mais propensos a se envolver com os clientes de maneira positiva e empática, e isso aumenta o nível de satisfação e lealdade do cliente.

Sobre os Dados

Os sintomas no local de trabalho mostram como os estressores ou condições de trabalho desconfortáveis se manifestam nas emoções, cognição e atitudes do funcionário em relação ao trabalho. Como os funcionários entram em contato com a WPO quando estão sob estresse ou precisam de ajuda, a empresa está em uma posição única para observar os tipos de problemas e desafios enfrentados pelos funcionários no local de trabalho.

Os detalhes dos funcionários individuais são confidenciais e são registrados em anotações de caso seguras para facilitar o suporte contínuo. A WPO também obtém dados em formatos mais quantificáveis e relata-os de forma agregada (sem comprometer a confidencialidade dos participantes) para ajudar nossas organizações clientes a entender as necessidades dos funcionários e reconhecer os riscos potenciais no nível da organização e do local.

Limitamos nossa consideração aos países onde o tamanho da amostra – o número de casos com problemas e sintomas relacionados ao trabalho – é suficiente causar variações estatisticamente significativas nos dados.

SOBRE A WORKPLACE OPTIONS

Fundada em 1982, a Workplace Options (WPO) é a maior provedora independente de soluções holísticas de bem-estar. Por meio de programas personalizados e uma rede global abrangente de provedores e profissionais credenciados, a WPO apoia os indivíduos a se tornarem mais saudáveis, felizes e produtivos, tanto pessoal quanto profissionalmente. Com a confiança de 56% das empresas Fortune 500, a WPO oferece atendimento de alta qualidade de forma digital e pessoal para mais de 79 milhões de pessoas em 116.000 organizações em mais de 200 países e territórios.

