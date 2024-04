Psychologische Sicherheit in der heutigen globalen Arbeitswelt

Workplace Options (WPO) stellt datengestützte Studie aus 9 Ländern vor, die Probleme am Arbeitsplatz, die Notwendigkeit integrativer Führung und ein erneuertes Engagement für menschliches Wohlbefinden untersucht

RALEIGH, North Carolina, April 05, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Angesichts des zunehmenden Drucks und der beispiellosen Herausforderungen auf der ganzen Welt sind psychologisch sichere Arbeitsplätze zu einer Notwendigkeit geworden, um die Widerstandsfähigkeit und den nachhaltigen Erfolg von Unternehmen zu fördern. Führungskräfte auf allen Ebenen erkennen, dass sie eine Kultur des Vertrauens, der Offenheit und der Inklusivität pflegen müssen, in der jede Stimme gehört, geschätzt und respektiert wird.



Die finanziellen Folgen Auswirkungen liegen auf der Hand: Psychologische Sicherheit ist der Dreh- und Angelpunkt für das Engagement der Mitarbeitenden und das Herzstück des Geschäftsergebnisses. Die Vorteile reichen von der Bindung von Talenten und mehr Innovation bis hin zu besserem Kundenservice und höherem Markenwert.

Daten direkt von den Mitarbeitenden – keine Umfragen oder Meinungen

Als größter unabhängiger Anbieter von maßgeschneiderten und lokalisierten Wohlbefindensdienstleistungen mit über 116.000 Kunden, die 79 Millionen Menschen betreuen, verfügt Workplace Options (WPO) über einen tiefen Einblick in die globale psychologische Sicherheit, basierend auf den Daten der zwischenmenschlichen Beratungen, die unser klinisches Team in neun Ländern durchgeführt hat: Australien, China, Deutschland, Frankreich, Indien, Kanada, Mexiko, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten.

Die Ergebnisse sind die „WPO-Studie zur psychologischen Sicherheit:Globaler Kontext für organisatorischen Erfolg“, eine Website und ein Multimedia Content-Hub über die Auswirkungen von psychologischer Sicherheit auf Beschäftigte in verschiedenen Ländern. Die Website enthält Multimedia-Ressourcen, Whitepaper, Videos, Artikel, Infografiken und andere Informationen über die globale Bedeutung der psychologischen Sicherheit.

Die „WPO-Studie zur psychologischen Sicherheit: Globaler Kontext für organisatorischen Erfolg“ kann hier abgerufen werden: Psychologische Sicherheit.

„Eine Kultur, die auf psychologischer Sicherheit basiert, ist von unschätzbarem Wert. Ein tief verwurzeltes Engagement der Mitarbeitenden führt zu mehr Kreativität, Innovation und einem Umfeld, in dem die Menschen in jedem Aspekt ihres Lebens authentisch sein können“, so Alan King, President und CEO von Workplace Options. „Die Ergebnisse dieser Studie werden Führungskräften und Organisationen dabei helfen, das Leben der Menschen zu verändern, indem sie widerstandsfähige Kulturen aufbauen, die auf Wohlbefinden ausgerichtet sind.“

Studienergebnisse – Vergleich und Gegenüberstellung von Sorgen am Arbeitsplatz in verschiedenen Ländern

Die Informationen zu den einzelnen Ländern wurden aus den Gesprächen der Kliniker mit den Klienten abgeleitet und bieten einen Einblick in die arbeitsplatzbezogenen Symptome, die sich in den Emotionen, Kognitionen und Einstellungen der Mitarbeitenden zur Arbeit manifestieren. Dazu gehören: Stress am Arbeitsplatz, Angst/Panik, schlechte Stimmung, Arbeitsleistung, Konflikte/Spannungen mit dem Vorgesetzten, mangelnde Anerkennung und andere.

Führungskräfte können diese Daten nutzen, um die Herausforderungen zu verstehen, mit denen ihre Mitarbeitenden konfrontiert sind. In Australien beispielsweise ist „mangelnde Anerkennung“ das wichtigste Thema für die Arbeitnehmenden. Im Gegensatz dazu nennen die Arbeitnehmenden in Indien „Konflikte/Spannungen am Arbeitsplatz mit dem Vorgesetzten“ als ihr wichtigstes Problem. Ein Unternehmen, das in diesen beiden Ländern/Regionen tätig ist, kann die Ergebnisse der Studie nutzen, um tiefere Einblicke in Strategien und Taktiken zu gewinnen, die psychologische Sicherheit und organisatorische Widerstandsfähigkeit aufbauen.

Land Sorgen am Arbeitsplatz (nach Verbreitung) Australien Mangelnde Anerkennung, Work-Life-Balance, Arbeitsleistung Kanada Probleme im Arbeitsalltag, Arbeitsleistung, Wertekonflikte/ethisches Klima im Unternehmen, Konflikte/Spannungen am Arbeitsplatz mit dem Vorgesetzten China Probleme im Arbeitsalltag, mangelnde Anerkennung, mangelnde berufliche Entwicklung Frankreich Mangelnde berufliche Entwicklung, Arbeitsleistung, Probleme im Arbeitsalltag Deutschland Work-Life-Balance, Arbeitsleistung, Konflikte/Spannungen am Arbeitsplatz mit dem Vorgesetzten, Probleme im Arbeitsalltag Indien Konflikte/Spannungen am Arbeitsplatz mit dem Vorgesetzten, Arbeitsleistung, Work-Life-Balance, mangelnde berufliche Entwicklung, Probleme im Arbeitsalltag Mexiko Arbeitsleistung, Probleme im Arbeitsalltag, mangelnde Anerkennung, Konflikte/Spannungen am Arbeitsplatz mit dem Vorgesetzten Vereinigtes Königreich Mangelnde Anerkennung, Work-Life-Balance, Probleme im Arbeitsalltag Vereinigte Staaten Work-Life-Balance, Arbeitsleistung, Konflikte/Spannungen am Arbeitsplatz mit dem Vorgesetzten



Der Wert psychologischer Sicherheit

Angesichts des sich ständig verändernden globalen Geschäftsumfelds müssen Führungskräfte Arbeitsplätze schaffen, die auf psychologische Sicherheit ausgerichtet sind, was ein Eckpfeiler der integrativen Führung ist. Teams, die sich psychologisch sicher fühlen, sind innovativer, produktiver und widerstandsfähiger gegen Widrigkeiten.

„Als Teil einer umfassenden Strategie für das Wohlbefinden von Unternehmen auf globaler Ebene ist es wichtig, einen Rahmen zu schaffen, der die Berücksichtigung und Anerkennung lokaler Kulturen und Praktiken ermöglicht“, so Mary Ellen Gornick, Founding Partner der WPO Consulting Group. „Die Studie liefert Führungskräften die Informationen, die sie benötigen, um an den Standorten, an denen sie tätig sind, eine integrative Kultur zu schaffen. Sie sollten sich jedoch bewusst sein, dass es Unterschiede bei der Umsetzung der Strategien auf Länderebene geben kann“.

Zu den Vorteilen der psychologischen Sicherheit gehören:

– Stärkeres Engagement der Mitarbeitenden: Mehr Kreativität, Innovation und Entwicklung neuer Produkte, Dienstleistungen und Lösungen.

– Verbesserte Teamleistung: Offene Kommunikation, Zusammenarbeit und konstruktives Feedback im Team.

– Stärkeres Engagement der Mitarbeitenden und höhere Mitarbeiterbindung: Engagierte und motivierte Mitarbeitende, die sich für ihre Aufgaben und das Unternehmen einsetzen, führen zu höherer Arbeitszufriedenheit, geringerer Fluktuation und stärkerer Bindung von Spitzenkräften.

– Bessere Problemlösung und Entscheidungsfindung: Ein offener Dialog und die Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Standpunkten führen zu effektiveren Problemlösungs- und Entscheidungsprozessen.

– Höheres Wohlbefinden der Mitarbeitenden: Schafft ein unterstützendes Umfeld, in dem sich der Einzelne wertgeschätzt, respektiert und umsorgt fühlt, was zu weniger Stress, Ängsten und Burnout führt und die ganzheitliche Gesundheit und das Wohlbefinden fördert.

– Verbesserte Widerstandsfähigkeit der Organisation: Die Mitarbeitenden sind besser gerüstet, um mit Veränderungen, Unsicherheiten und Widrigkeiten umzugehen, und fühlen sich befähigt, sich anzupassen, innovativ zu sein und zusammenzuarbeiten, was zu mehr Flexibilität und Widerstandsfähigkeit gegenüber externem Druck führt.

– Höhere Kundenzufriedenheit: Mitarbeitende, die sich unterstützt und befähigt fühlen, sind eher in der Lage, positiv und einfühlsam mit Kunden umzugehen, was zu höherer Kundenzufriedenheit und Loyalität führt.

Über die Daten

Arbeitsplatzsymptome sind die Art und Weise, wie sich Stressfaktoren am Arbeitsplatz oder unangenehme Arbeitsbedingungen in den Emotionen, der Wahrnehmung und der Einstellung der Mitarbeitenden zur Arbeit manifestieren. Da sich die Arbeitnehmenden an WPO wenden, wenn sie unter Stress stehen oder Hilfe benötigen, ist das Unternehmen in einer einzigartigen Position, um die Probleme und Herausforderungen zu beobachten, mit denen die Arbeitnehmenden am Arbeitsplatz konfrontiert sind.

Die mit den einzelnen Mitarbeitenden besprochenen Details sind vertraulich und werden in sicheren Fallakten festgehalten, um eine kontinuierliche Unterstützung zu ermöglichen. WPO erfasst auch Daten in einem eher quantitativen Format und berichtet darüber in aggregierter Form (ohne die Vertraulichkeit der Teilnehmer zu gefährden), um unseren Kundenorganisationen dabei zu helfen, die Bedürfnisse ihrer Mitarbeitenden zu verstehen und potenzielle Risiken auf Unternehmens- und Standortebene zu erkennen.

Wir haben uns auf die Länder beschränkt, in denen die Stichprobengröße – die Anzahl der Fälle mit arbeitsbezogenen Problemen und Symptomen – ausreicht, um Abweichungen in den Daten statistisch signifikant zu machen.

ÜBER WORKPLACE OPTIONS

Workplace Options (WPO) wurde 1982 gegründet und ist der größte unabhängige Anbieter ganzheitlicher Lösungen für das Wohlbefinden am Arbeitsplatz. Durch maßgeschneiderte Programme und ein umfassendes globales Netzwerk von zertifizierten Anbietern und Fachleuten unterstützt WPO Menschen dabei, gesünder, glücklicher und produktiver zu werden, sowohl persönlich als auch beruflich. 56 Prozent der Fortune-500-Unternehmen vertrauen auf WPO, das mehr als 79 Millionen Menschen in 116.000 Organisationen in über 200 Ländern und Gebieten hochwertige digitale und persönliche Dienstleistungen bietet.

