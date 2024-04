Cavli Wireless s’apprête à présenter le module cellulaire 5G RedCap CQM220 IdO parallèlement au module phare CQS290 Android au salon Embedded World 2024

Les modules CQM220 et CQS290 redéfinissent la connectivité intelligente avec des données à haut débit, des graphiques avancés et des designs polyvalents adaptés aux applications industrielles et automobiles de prochaine génération

SAN JOSE, Californie, 04 avr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cavli Wireless , un pionnier dans le paysage des solutions IdO, est sur le point d’annoncer le lancement de son module cellulaire 5G RedCap CQM220 IdO à l’occasion de l’Embedded World 2024. L’événement aura lieu du 9 au 11 avril à la Nürnberg Messe GmbH, à Nuremberg, en Allemagne, dans le hall 3, stand 3-311. Connu pour être le plus grand salon de la technologie embarquée, l’événement met en vedette les plus récents et les plus importants systèmes électroniques, d’intelligence distribuée, d’IdO et d’efficacité énergétique, entre autres. Pour les innovateurs mondiaux comme Cavli Wireless et son nouveau CQM220, l’Embedded World est la première étape d’une présentation mondiale.



Le CQM220, module phare cellulaire 5G RedCap de Cavli Wireless, est conforme à la 17e version des normes de 3GPP et spécifiquement conçu pour les applications avancées IdO et M2M. Il offre une robuste bande passante de données atteignant jusqu’à 226 Mo/s en liaison descendante et 121 Mo/s en liaison montante, avec à la clé un transfert de données rapide et efficace. Disponible en facteurs de forme LGA, PCIe Gen2 et M.2, le CQM220 offre une large compatibilité et une grande flexibilité pour diverses applications industrielles. Sa plateforme eSIM intégrée optionnelle fournit une connectivité mondiale via le dispositif Cavli Hubble et la plateforme de gestion de la connectivité, ce qui en fait une solution polyvalente aux fins d’un déploiement international.

Avec sa fonction GNSS intégrée, son débit de données élevé et son OpenSDK basé sur Linux, le module CQM220 se distingue comme un outil polyvalent pour une variété de secteurs, y compris le suivi des actifs, les systèmes de télémétrie des véhicules, l’industrie 4.0 et les initiatives de ville intelligente. Sa fonction de codage spécifique à l’application directement sur l’appareil, combinée à une opérabilité globale, en fait le choix idéal pour les applications exigeant rapidité, précision et fonctionnalité à l’échelle mondiale. Dans l’industrie 4.0, il permet la surveillance des machines en temps réel et la maintenance prédictive, tandis que dans les villes intelligentes, il prend en charge les réseaux de transport et de sécurité publique intelligents. Pour le suivi des actifs, la précision de sa fonction GNSS intégrée et sa bande passante robuste offrent une localisation inégalée, cruciale pour la logistique et la prévention des vols, ce qui fait du CQM220 un outil essentiel pour stimuler l’innovation et l’excellence opérationnelle dans tous les secteurs d’activité.

Parallèlement à la présentation du CQM220, Cavli présente son module phare basé sur le système d’exploitation Android, le CQS290 . Il s’agit d’une série phare de modules intelligents Android LTE Cat 4 avec repli 2G. Le module est doté d’une architecture CPU quadricœur ARM Cortex A53 et d’un GPU Adreno™ 702 intégré, qui offre des capacités graphiques plus puissantes, une meilleure qualité d’image et une excellente efficacité de la batterie. Le CQS290 prend en charge des fonctions polyvalentes telles que l’USB 2.0 avec fonction OTG, le Bluetooth 5.0, le Wi-Fi et la FM, ce qui le rend idéal pour une large gamme d’applications telles que les tableaux de bord automobiles, la télématique automobile et les terminaux de point de vente.

Le CQS290 prend en charge le middleware Qualcomm LA2.1, qui supporte quant à lui des fonctions avancées telles que la télémétrie et la gestion des périphériques pour les deux-roues connectés. Le module CQS290 est proposé en deux variantes, CQS290-EA et CQS290-NA. Toutes deux prennent en charge le GNSS multi-constellation avec GPS, BDS, GLONASS, Galileo, QZSS et SBAS alimenté par la technologie de localisation Qualcomm Location Suite Gen 9VT. Le module est livré avec une carte eSIM intégrée en option, avec une connectivité mondiale alimentée par la plateforme Cavli Hubble.

Le Cavli Hubble Stack améliore encore un peu plus les capacités des modules CQM220 et CQS290, en introduisant le diagnostic, la surveillance et le débogage à distance du module grâce à Hubble Lens, un composant avancé de la plateforme de gestion de la connectivité et des modems Cavli Hubble IdO . Avec cette fonctionnalité, l’intervention physique n’est plus nécessaire, ce qui simplifie l’expansion des solutions IdO. Grâce à des alliances stratégiques avec des opérateurs du monde entier, Cavli s’est forgé une présence substantielle, offrant des solutions de connectivité inégalées qui établissent de nouvelles normes en matière de qualité de service et de rapport qualité/prix.

John Mathew, PDG et Chief Technology Architect de Cavli Wireless, a déclaré : « Chez Cavli Wireless, nous sommes à l’avant-garde de la connectivité intelligente et nous efforçons de transformer la connectivité mondiale grâce à nos modules CQM220 et CQS290 à la pointe de la technologie. Ces modules représentent notre volonté de faire progresser l’industrie de l’IdO, en veillant à ce que les entreprises du monde entier aient accès aux solutions de connectivité les plus efficaces, les plus fiables et les plus fluides qui soient. Nous sommes ravis d’ouvrir la voie à une nouvelle ère de connectivité intelligente, où les possibilités pour nos partenaires et leurs applications sont illimitées. »

En donnant le coup d’envoi du CQM220 et en présentant le CQS290 au salon Embedded World 2024, Cavli Wireless réitère son engagement à fournir des solutions d’IdO cellulaires présentant un bon rapport qualité/prix, sans interruption de service et de qualité supérieure. Nous vous invitons à prendre contact avec nos experts solutions pour savoir comment améliorer votre prochain projet grâce au CQM220. Avec Cavli, lancez-vous sur la voie d’une connectivité fiable et efficace.

À propos de Cavli Wireless

Cavli Wireless est un fabricant de modules IdO cellulaires, qui combine la connectivité IdO et la gestion des données en une plateforme unique. Cavli conçoit et fabrique des modules intelligents IdO cellulaires de qualité industrielle, qui améliorent la fiabilité des équipements et accélèrent les processus de développement d’applications. Les modules cellulaires intelligents de Cavli sont équipés d’une connectivité cellulaire mondiale, grâce à une fonctionnalité eSIM intégrée qui fournit aux utilisateurs une tarification abordable des données, une gestion simplifiée des appareils et un traitement centralisé des abonnements via la plateforme cloud exclusive, Cavli Hubble.

À propos d’Embedded World

L’Embedded World Exhibition & Conference est la plateforme mondiale de la communauté des systèmes embarqués, où les professionnels du monde entier peuvent entrer en contact et partager leurs connaissances. Ils peuvent s’y informer sur l’univers des systèmes embarqués : matériels, logiciels, outils et services. Dans le cadre de l’événement, des orateurs de haut vol, des panels d’experts et des forums d’exposants donnent lieu à un transfert de connaissances de haute qualité.

