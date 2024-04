Mercado Bitcoin intègre les stablecoins du modèle Digital Cash eUSD et eGBP développés par ARYZE

ARYZE est une société fintech danoise innovante qui s’engage à promouvoir l’inclusion financière et la transparence avec l’introduction de sa suite de stablecoins à réserve intégrale connue sous le nom de Digital Cash. Émises par Aryze BVI, les variantes du modèle Digital Cash intègrent les principales devises du monde, notamment l’euro (eEUR), le dollar (eUSD) et la livre sterling (eGBP)

SÃO PAULO, Brésil et COPENHAGUE, Danemark, 03 avr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mercado Bitcoin, ci-après « MB », la principale plateforme d’échange de cryptomonnaies en Amérique latine, a élargi sa liste de stablecoins du modèle Digital Cash développés par ARYZE après le lancement réussi d’eEUR l’année dernière. Les participants au marché peuvent désormais acheter et effectuer des transactions en dollars américains et en livres sterling avec la cotation aujourd’hui de eUSD et eGBP (ticker EUSD et EGBP). Les stablecoins du modèle Digital cash sont des monnaies à réserve intégrale garanties par des obligations d’État à court terme et sont émises par ARYZE BVI, une filiale à part entière d’Aryze ApS Danemark. Les stablecoins du modèle Digital Cash sont compatibles avec différents réseaux de blockchain. Sur MB, ils font partie du réseau Polygon.



« Nous sommes très heureux d’étendre notre partenariat avec ARYZE et d’y inclure désormais la représentation numérique de deux autres des principales monnaies du monde. Nous considérons ARYZE Digital Cash comme un excellent exemple des avantages de la finance Web3 de pointe, qui offre une protection et une sécurité totales pour le stockage de la valeur grâce à une technologie d’avant-garde », souligne Fabrício Tota, directeur des nouvelles affaires chez MB.

Jack Nikogosian, PDG d’ARYZE, a commenté : « Nous sommes ravis d’élargir l’empreinte de nos stablecoins du modèle Digital Cash avec Mercado Bitcoin. Leur communauté peut désormais non seulement effectuer des transactions et des investissements dans les principales devises mondiales, mais aussi échanger rapidement entre les paires de devises Digital Cash avec une facilité inégalée, grâce à notre structure innovante. Nos stablecoins servent de réserve de valeur sûre et de couverture contre l’inflation, simplifiant et enrichissant les moyens de subsistance financiers ».

Digital Cash fonctionne de manière constante avec un modèle de réserve intégrale, atténuant les risques bancaires et de contrepartie, et il est plus que garanti. Le modèle Digital Cash est unique parmi les stablecoins car la conversion des devises est intégrée dans le tissu de chaque pièce, conférant une fongibilité inédite entre les principales paires de devises et rendant le Digital Cash d’Aryze pertinent à l’échelle mondiale.

À propos de Mercado Bitcoin (MB) : Mercado Bitcoin est la plus principale plateforme d’échange de cryptomonnaies et d’actifs alternatifs en Amérique latine, ainsi que la première licorne cryptographique du Brésil. La société est membre de l’Association brésilienne de cryptoéconomie (ABCripto) et adhère à son code de conduite, ainsi qu’à son autorégulation en matière de prévention du blanchiment d’argent.

À propos d’ARYZE : ARYZE est une multinationale de la fintech dont la mission vise la résolution des enjeux financiers mondiaux et la promotion de l’inclusion financière pour la population non bancarisée dans le monde entier. ARYZE remplit cette mission avec le concours de ses partenaires stratégiques, en développant une gamme de produits et services exclusifs basés sur la blockchain, notamment les stablecoins Digital Cash et le jeton natif RYZE émis par ARYZE BVI. Aryze est un fournisseur de services d’actifs virtuels (VASP) enregistré auprès de l’autorité danoise des services financiers.

Contact :

Jack Nikogosian

PDG d’ARYZE

jn@aryze.io