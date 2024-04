Mercado Bitcoin (MB) lista as stablecoins eUSD e eGBP do DIgital Cash da ARYZE

A ARYZE é uma inovadora fintech dinamarquesa que promete promover a inclusão financeira e a transparência com a introdução de seu conjunto de stablecoins de reserva total, conhecido como Digital Cash. Emitidas pela Aryze BVI, as opções de Digital Cash incorporam as principais moedas do mundo, incluindo euro (eEUR), dólar (eUSD) e libra esterlina (eGBP)

SÃO PAULO, Brasil e COPENHAGEN, Dinamarca, April 03, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- O Mercado Bitcoin (MB), a maior plataforma de ativos digitais da América Latina, expandiu sua oferta de stablecoins do Digital Cash da ARYZE após o lançamento bem-sucedido do eEUR no ano passado. Os participantes do mercado agora já podem comprar e fazer transações em dólares americanos e libras esterlinas, com a cotação de hoje do eUSD e do eGBP (ticker EUSD & EGBP). As stablecoins do Digital Cash são de reserva total, com ativos garantidos por títulos públicos de curto prazo, e são emitidas pela ARYZE BVI, uma subsidiária de propriedade integral da Aryze ApS Denmark. As stablecoins do Digital Cash operam em várias redes de blockchain, e na MB podem ser encontradas na blockchain Polygon.



"É com grande satisfação que expandimos nossa parceria com a ARYZE para incluir agora a representação digital de mais duas das principais moedas do mundo. Para nós, o ARYZE Digital Cash é um ótimo exemplo dos benefícios das finanças de última geração da Web3, pois oferece total proteção e segurança para o armazenamento seguro de valores por meio de uma tecnologia pioneira", destaca Fabrício Tota, Diretor de Novos Negócios da MB.

Jack Nikogosian, CEO da ARYZE, comentou: "Estamos entusiasmados em ampliar a presença de nossas stablecoins do Digital Cash com a plataforma Mercado Bitcoin. Agora sua comunidade pode não só realizar transações e investir nas principais moedas globais, mas também trocar rapidamente entre pares de moedas do Digital Cash com uma facilidade inigualável, graças à nossa estrutura inovadora. Nossas stablecoins servem como uma reserva segura de valor e uma proteção contra a inflação, simplificando e fortalecendo os meios de subsistência financeira".

O Digital Cash funciona de forma consistente com um modelo de garantia de reserva total, mitigando o risco bancário e das contrapartes, além de ser supercolateralizado. O Digital Cash é único entre as stablecoins, pois a conversão entre moedas está embutida na estrutura de cada moeda, trazendo uma flexibilidade nunca antes vista entre os principais pares de moedas e tornando o Aryze Digital Cash globalmente importante.

Sobre a Mercado Bitcoin (MB): a Mercado Bitcoin é a maior plataforma de negociação de criptomoedas e ativos alternativos da América Latina, além de ser o primeiro unicórnio cripto do Brasil . A empresa é membro da Associação Brasileira de Criptoeconomia (ABCripto) e segue o Código de Conduta e Autorregulação na Prevenção à Lavagem de Dinheiro desenvolvido pela associação.

Sobre a ARYZE: a ARYZE é uma FinTech multinacional dedicada a resolver desafios financeiros globais e a promover a inclusão financeira para a população sem conta bancária em todo o mundo. A ARYZE atinge esse objetivo junto com seus parceiros estratégicos, oferecendo um conjunto de produtos e serviços exclusivos baseados em blockchain, incluindo stablecoins do conjunto Digital Cash e o token nativo RYZE emitido pela ARYZE BVI. A Aryze é uma prestadora de serviços de ativos virtuais (VASP) registrada na Autoridade de Serviços Financeiros da Dinamarca.

Contato:

Jack Nikogosian

CEO da ARYZE

jn@aryze.io