Presidente do Conselho de Administração do Grupo GSB, Josip Heit, fala sobre um futuro verde e finanças sustentáveis numa entrevista ao JOURNAL DE BRUXELLES

Uma área fundamental do nosso compromisso com a sustentabilidade é a integração de critérios ambientais, sociais e de governação (ESG) nas nossas decisões de investimento.” — Josip Heit, GSB Gold Standard Corporation AG

BRUXELAS, BRUXELAS, BéLGICA, April 3, 2024 -- Finanças sustentáveis: A visão da GSB Gold Standard Corporation AG e do seu Diretor Executivo Josip Heit para um futuro verdeNuma altura em que o apelo à sustentabilidade é mais forte do que nunca, as empresas de todo o mundo estão cada vez mais concentradas em investimentos ecológicos e práticas financeiras sustentáveis. A GSB Gold Standard Corporation AG, uma empresa líder em tecnologia, está a posicionar-se na vanguarda deste movimento.Josip Heit, reconhecido e bem-sucedido gestor financeiro e Diretor Executivo da GSB Gold Standard Corporation AG, delineou os seus pontos de vista e planos sobre finanças sustentáveis e como estas irão moldar a economia no futuro, numa entrevista exclusiva ao "JOURNAL DE BRUXELLES" (JORNAL DE BRUXELAS).JOURNAL DE BRUXELLES, Pergunta: Sr. Heit, é porque é que as finanças sustentáveis são tão importantes para a GSB Gold Standard Corporation AG?Josip Heit: As finanças sustentáveis não são apenas importantes, são cruciais para o futuro do nosso planeta e para a saúde a longo prazo da economia global.Nós, no Grupo GSB, com os nossos parceiros de licenciamento, estamos convencidos de que as instituições financeiras desempenham um papel global fundamental na promoção do desenvolvimento sustentável. Ao fazer investimentos específicos em tecnologias e projetos ecológicos que tenham um impacto positivo no ambiente, podemos não só minimizar o risco de alterações climáticas, mas também criar oportunidades de crescimento.JOURNAL DE BRUXELLES, Pergunta: Senhor Heit, pode dar-nos algumas medidas específicas que o seu Grupo está a tomar no domínio das finanças sustentáveis?Josip Heit: Bem, pode resumir-se em alguns pontos: uma área fundamental do nosso compromisso com a sustentabilidade é a integração de critérios ambientais, sociais e de governação (ESG) nas nossas decisões de investimento.Com a GSB Gold Standard Corporation AG, a GSPartners / GS Partners e os parceiros de licenças associados, oferecemos uma gama de soluções técnicas especificamente concebidas para promover o desenvolvimento sustentável, incluindo obrigações verdes e fundos que investem em energias renováveis e infraestruturas sustentáveis, bem como em infraestruturas sustentáveis. Estamos também a trabalhar no desenvolvimento de tecnologias ‘blockchain’ para melhorar a transparência e a eficiência das transações técnicas sustentáveis.JOURNAL DE BRUXELLES, Pergunta: Que desafios vê no caminho para um sector financeiro mais sustentável?Josip Heit: Um dos maiores desafios é a necessidade de obter dados fiáveis e comparáveis sobre o desempenho de sustentabilidade das empresas. Sem métricas claras e normalizadas, é difícil avaliar o impacto ambiental e social efetivo dos investimentos. Outro desafio consiste em aumentar a consciencialização e a compreensão da importância do financiamento sustentável, tanto entre os investidores como entre os consumidores. Trata-se de promover uma cultura de investimento sustentável que vá para além dos ganhos a curto prazo.JOURNAL DE BRUXELLES, Pergunta: Como vê o futuro da economia em termos de finanças sustentáveis?Josip Heit: Estou muito otimista quanto à possibilidade de as finanças sustentáveis se tornarem mais comuns e desempenharem um papel central na economia global através da utilização extensiva de recursos tecnológicos, incluindo a inteligência artificial (IA). Com a crescente consciencialização para as alterações climáticas e a desigualdade social, cada vez mais investidores procuram formas de aplicar bem o seu dinheiro.O futuro pertence claramente às empresas e projetos que oferecem criação de valor económico, ambiental e social. Neste contexto, o Grupo GSB orgulha-se de desempenhar um papel de liderança neste movimento e estamos determinados a continuar a encontrar formas de as soluções técnicas para diferentes segmentos poderem contribuir para um mundo mais sustentável e equitativo.À luz desta entrevista com Josip Heit, o JOURNAL DE BRUXELLES constata com sobriedade que o compromisso da GSB Gold Standard Corporation AG com as finanças sustentáveis por meio de soluções tecnológicas demonstra claramente que as empresas devem liderar o caminho não só na tecnologia financeira, mas também na promoção de uma economia mais sustentável e equitativa.A visão e as ações de Josip Heit, um líder por direito próprio, e da sua equipa são um sinal claro de que o futuro das finanças é verde, que a economia não pode evitar o investimento sustentável se quiser manter-se competitiva.---Informações sobre o "JOURNAL DE BRUXELLES (JORNAL DE BRUXELAS):O "Journal de Bruxelles" foi fundado e publicado pela primeira vez há 182 anos (03-2024), em 3 de janeiro de 1841, por Dieudonné Stas, como um jornal diário belga. O "Journal de Bruxelles" tornou-se rapidamente um dos principais jornais diários da capital belga, Bruxelas, no final do século XIX e início do século XX. O "Journal de Bruxelles" é publicado em linha como um jornal diário liberal-conservador em seis línguas (francês, alemão, espanhol, italiano, inglês e português), 24 horas por dia, sete dias por semana, e relata os acontecimentos mais importantes na capital da UE, Bruxelas (região do Brabante Flamengo) e (região do Brabante Valão), bem como notícias de todo o mundo.