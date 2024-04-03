蜗牛游戏宣布其游戏方舟：生存飞升的首个扩展地图和DLC

加利福尼亚库尔弗城, April 03, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Snail, Inc. (纳斯达克股票代码: SNAL) (以下简称“蜗牛”或“公司”）是一家领先的全球独立开发商和发行商，专注于互动数字娱乐，今日宣布方舟：生存飞升（ARK: Survival Ascended）的重要新内容。此次更新包括“焦土（Scorched Earth）”扩展地图和DLC“鲍勃的奇谈（Bob'’ Tall Tales）”，旨在提升游戏体验并深化方舟宇宙，彰显蜗牛游戏致力于吸引更广泛受众的决心。



焦土扩展地图从4月1日起向方舟：生存飞升的玩家免费开放，该地图为玩家展现了一个沉浸式的沙漠环境，充满了新的生存体验和挑战。此外，由卡尔·厄本（Karl Urban）配音的付费DLC鲍勃的奇谈为玩家带来一场深入方舟的传说的丰富的叙事冒险。该DLC的首个故事“边境对决（Frontier Showdown）”在发布时推出，其中包括以沙漠主题的宝物、在地形众建造火车轨道的新功能，以及狂野西部的恐龙突袭。更多故事内容包括“蒸汽朋克飞升（Steampunk Ascent）”和“废土战争Wasteland Wars”将在未来发布。扩展地图和DLC的双双发布不仅在于丰富玩家体验，也旨在扩大方舟：生存飞升的吸引力。此外，从4月1日起，方舟：生存飞升（Cloud、PC、Xbox Series X|S）将在微软的Game Pass上线，其将触及更广泛的玩家群体。

蜗牛游戏首席执行官Jim Tsai评论道：“方舟：生存飞升的新增的内容代表了我们在竞争激烈的游戏行业中持续增强我们旗舰游戏地位的又一战略举措。我们投资于扩展方舟：生存飞升的精彩内容，旨在满足我们忠诚的玩家的需求的同时，也拓宽我们游戏的市场覆盖范围、品牌影响力及在游戏社区内知名度。我们对方舟系列的未来充满信心，因为我们将继续探索创新新的方式来扩宽和并吸引我们全球玩家。此外，我们旨在利用我们在方舟宇宙和其他游戏作品中的扩展和成功来提高我们的市场渗透率和股东价值。"

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蜗牛是一家领先的全球独立开发商和发行商，为世界各地的消费者提供互动数字娱乐，拥有一流的优质游戏产品组合，专为在各种平台（包括游戏机、个人电脑和移动设备）上使用而设计。

前瞻性陈述

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