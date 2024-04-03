可持续金融：GSB黄金标准股份公司及其首席执行官约西普-海特（Josip Heit）对绿色未来的愿景
约西普-海特：可持续金融不仅重要，而且对我们地球的未来和全球经济的长期健康发展至关重要。”BRUSSELS (布鲁塞尔), BELGIUM (比利时), April 3, 2024 /EINPresswire.com/ -- 在可持续发展的呼声空前高涨的今天，世界各地的公司越来越重视绿色投资和可持续金融实践。作为一家领先的技术公司，GSB 黄金标准股份公司（Gold Standard Corporation AG）将自己定位在这一运动的前沿。
— JOURNAL DE BRUXELLES /布鲁塞尔报 / 比利时
GSB Gold Standard Corporation AG 首席执行官约西普-海特（Josip Heit）是公认的成功金融经理人，他在接受《布鲁塞尔日报》独家专访时概述了自己对可持续金融的看法和计划，以及可持续金融将如何塑造未来经济。
布鲁塞尔日报 (JOURNAL DE BRUXELLES), 问题：Heit 先生，为什么可持续金融对 GSB 黄金标准股份公司如此重要？
约西普-海特 (Josip Heit) ：可持续金融不仅重要，而且对我们地球的未来和全球经济的长期健康发展至关重要。
我们 GSB 集团与我们的许可证合作伙伴坚信，金融机构在促进可持续发展方面发挥着关键的全球作用。通过有针对性地投资于对环境有积极影响的绿色技术和项目，我们不仅可以最大限度地降低气候变化的风险，还可以创造新的增长机遇。
布鲁塞尔日报 (JOURNAL DE BRUXELLES)，问题： 海特先生，您能否介绍一下贵集团在可持续金融领域采取的一些具体措施？
约西普-海特 (Josip Heit) ：可以概括为几点： 我们致力于可持续发展的一个关键领域是将环境、社会和治理（ESG）标准纳入我们的投资决策。
我们与 GSB Gold Standard Corporation AG、GSPartners / GS Partners 以及相关的许可合作伙伴一起，提供一系列专门用于促进可持续发展的技术解决方案，包括投资于可再生能源和可持续基础设施以及可持续基础设施的绿色债券和基金。我们还致力于开发区块链技术，以提高可持续技术交易的透明度和效率。
JOURNAL DE BRUXELLES，问题：在实现更可持续的金融行业的道路上，您看到了哪些挑战？
约西普-海特 (Josip Heit) ：最大的挑战之一是需要获得有关公司可持续发展表现的可靠、可比数据。如果没有明确的标准化指标，就很难评估投资对环境和社会的实际影响。另一个挑战是提高投资者和消费者对可持续金融重要性的认识和理解。这就是要倡导一种超越短期收益的可持续投资文化。
布鲁塞尔日报 (JOURNAL DE BRUXELLES)，问题：您如何看待未来经济中的可持续金融？
约西普-海特 (Josip Heit) ：我非常乐观地认为，通过广泛利用包括人工智能在内的技术资源，可持续金融将成为主流，并在全球经济中发挥核心作用。随着人们对气候变化和社会不平等的认识不断提高，越来越多的投资者正在寻找将资金用在刀刃上的方法。
未来显然属于那些既能创造经济价值，又能创造环境和社会价值的公司和项目。在这一背景下，GSB 集团很荣幸能在这一运动中发挥领导作用，我们决心继续寻找各种方法，使不同领域的技术解决方案能够为一个更加可持续和公平的世界做出贡献。
通过对约西普-海特的采访，《布鲁塞尔日报》清醒地认识到，GSB 黄金标准股份公司通过技术解决方案实现可持续金融的承诺清楚地表明，企业不仅要在金融技术领域引领潮流，而且要在促进更可持续和更公平的经济领域引领潮流。
约西普-海特（Josip Heit）本身就是一位领导者，他和他的团队的愿景和行动清楚地表明，金融业的未来是绿色的，经济要想保持竞争力，就不能回避可持续投资。 (A.Janssens -- JdBru)
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关于《布鲁塞尔日报》的信息 / 布鲁塞尔日报 - JOURNAL DE BRUXELLES :
182 年前（03-2024 年），《布鲁塞尔日报》由 Dieudonné Stas 于 1841 年 1 月 3 日创刊，是一份比利时日报。19 世纪末 20 世纪初，《布鲁塞尔日报》迅速成为比利时首都布鲁塞尔的主要日报之一。"布鲁塞尔日报》是一份自由保守派日报，每周 7 天、每天 24 小时以 6 种语言（法语、德语、西班牙语、意大利语、英语和葡萄牙语）在线出版，报道欧盟首都布鲁塞尔（弗拉芒-布拉班特大区）和（瓦隆-布拉班特大区）最重要的事件以及世界各地的新闻。
Alma Janssens
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