Monarch annonce la clôture de ses transactions avec Probe Gold et Bullrun

MONTRÉAL, 03 avr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- CORPORATION MINIÈRE MONARCH (« Monarch » ou la « Société ») (TSX: GBAR) annonce la clôture des transactions annoncées précédemment avec Probe Gold Inc. (« Probe ») pour la vente de la propriété Beaufor et de la propriété McKenzie Break à Probe, et avec Bullrun Capital Inc. (« Bullrun ») pour la vente de la propriété Swanson à Bullrun.

Détails des transactions

Probe a acquis une participation de 100 % dans les propriétés McKenzie Break et Beaufor, pour une contrepartie totale de 8,5 M$, payée à Monarch comme suit : (i) Probe a émis 3 580 902 actions ordinaires (les « actions de contrepartie ») pour une valeur totale de 5,4 M$ basée sur le prix moyen pondéré en fonction du volume (PMPV) sur 10 jours des actions ordinaires de Probe à la Bourse de Toronto pour la période se terminant le 1er avril 2024, les actions de contrepartie étant émises à un prix réputé de 1,508 $ par action de contrepartie; et (ii) un paiement en espèces de 3,1 M$. Les actions de contrepartie ont une période de détention de quatre mois et un jour à compter de la date de clôture de l'acquisition.

Bullrun a acquis une participation de 100 % dans la propriété Swanson, pour un montant total de 350 000 $ en espèces.

Les transactions sont l'aboutissement du processus de sollicitation d'investissement et de vente (« PSIV ») précédemment annoncé par la Société et approuvé par la Cour, mené par PricewaterhouseCoopers Inc. en sa qualité de contrôleur dans le cadre des procédures en cours de la Société en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (les « procédures de la LACC »).

