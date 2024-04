Bombardier devient le seul constructeur d’avions d’affaires à publier l’empreinte environnementale de tout son portefeuille d’avions

Bombardier donne accès au public, sur son site Web, à l’information portant sur l’empreinte environnementale de tous ses avions en production, avec plus d’une année d’avance sur son objectif de 2025

Les déclarations environnementales de produit font partie intégrante de la vaste stratégie de Bombardier en vue d’une industrie aéronautique plus durable

L’avion Bombardier Challenger 650 se joint aux avions Challenger 3500, Global 5500, Global 6500 et Global 7500 comme seuls jets d’affaires dans le monde à faire l’objet d’une déclaration environnementale de produit (DEP)

MONTRÉAL, 03 avr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier devient aujourd’hui le seul constructeur d’avions d’affaires à dévoiler l’incidence environnementale, analysée de façon scientifique, de tout son portefeuille de produits. La publication d’une déclaration environnementale de produit pour son avion d’affaires Challenger 650 est la dernière étape qui vient compléter l’engagement de Bombardier à préparer et à publier une telle déclaration pour tous ses avions en production d’ici 2025.

Toutes les déclarations environnementales de produit de Bombardier sont disponibles au grand public sur le site Web de l’entreprise et présentent, entre autres renseignements, les émissions de CO 2 de chaque avion générées à chacune des étapes de la chaîne de valeur : de l’extraction des matériaux bruts jusqu’à la fin de vie de l’avion.

« Les déclarations environnementales de produit ne visent pas à promouvoir nos avions comme étant plus écoresponsables que d’autres, mais plutôt à assumer la pleine responsabilité de leur empreinte environnementale, a déclaré Jean-Christophe Gallagher, vice-président exécutif, Ventes d’avions et Bombardier Défense, Bombardier. Pour les clients, ces rapports peuvent être consultés facilement, comme tout autre document de spécifications techniques. De la même façon que nous fournissons des données factuelles sur la largeur inégalée de la cabine de l’avion Challenger 650 dans sa catégorie ou sur sa ponctualité technique de premier ordre, Bombardier publie des données factuelles sur l’empreinte environnementale de ses avions d’affaires. Sur le plan des avantages pour l’industrie, les déclarations environnementales de produit peuvent être consultées à titre de guide de référence afin de cibler des points à améliorer pour lesquels nous avons l’expertise ou les ressources, nous permettant d’y répondre à court ou à moyen terme. »

Conformément à l’objectif de l’entreprise d’être un chef de file de l’aviation d’affaires durable en concevant des produits innovants et plus respectueux de l’environnement, l’idée originale de Bombardier, en s'équipant de DEP pour ses avions d'affaires, était d'analyser ces derniers tout au long de leur cycle de vie en fonction d'indicateurs potentiels d'impact sur l'environnement* et de recueillir des informations essentielles pour réduire leur empreinte environnementale à tous les stades de leur chaîne de valeur.

Bombardier a entamé cette démarche d’analyse scientifique dans le cadre du développement de son avion de premier ordre – le hautement performant Bombardier Global 7500 – et a ensuite transformé le projet en une initiative de transparence, lorsque l’avion est devenu le premier jet d’affaires de l’industrie à obtenir une déclaration environnementale de produit corroborée par une tierce partie en 2020. Bombardier a publié des autodéclarations environnementales de produit pour son avion Challenger 3500 en 2022, pour ses avions Global 5500 et Global 6500 en 2023 et, aujourd’hui, pour son avion Challenger 650.

Les déclarations environnementales de produit font maintenant partie intégrante de la vaste stratégie environnementale de Bombardier, car elles permettent à la Société et à ses partenaires d’atténuer proactivement l’empreinte environnementale de leurs produits.

La publication, accessibles pour tous, de déclarations environnementales de produit de tous ses avions d’affaires en production souligne l’héritage d’authenticité et d’avant-gardisme de Bombardier au sein de l’aviation d’affaires, et incarne la liberté d’accès que Bombardier cultive avec sa clientèle.

* Voici quelques exemples d’indicateurs environnementaux potentiels : acidification, eutrophisation, réchauffement climatique, formation d’ozone photochimique, utilisation totale d’eau douce et potentiel de rareté de l’eau

À propos de Bombardier

Bombardier (BBD-B.TO) et ses filiales (Groupe Bombardier) sont des leaders mondiaux en aviation, axés sur la conception et la construction d’avions d’affaires exceptionnels et sur les services connexes. Les avions des gammes Challenger et Global de Bombardier sont reconnus pour leurs innovations de pointe, la conception de leur cabine, leurs performances, et leur fiabilité. La flotte mondiale d’avions Bombardier compte plus de 5 000 avions en service auprès d’un large éventail de multinationales, de fournisseurs de vols nolisés et de programmes de multipropriété, de gouvernements ou de particuliers. Les avions Bombardier sont aussi utilisés dans le monde entier dans le cadre de missions gouvernementales et militaires spéciales faisant appel à l’expertise éprouvée de Bombardier Défense.

Bombardier, dont le siège social est situé dans la région métropolitaine de Montréal, au Québec, et le Groupe Bombardier exploitent des installations d’activités liées aux aérostructures, à l’assemblage ou à la finition au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Le solide réseau de soutien à la clientèle du Groupe Bombardier comprend des centres de service pour avions Learjet, Challenger et Global, situés stratégiquement aux États-Unis et au Canada, ainsi qu’au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Suisse, en Autriche, aux Émirats arabes unis, à Singapour, en Chine, et en Australie. On trouvera des nouvelles et des renseignements sur l’entreprise, y compris le rapport de Bombardier sur les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance, ainsi que les plans de l’entreprise pour couvrir la totalité de ses opérations aériennes avec un mélange de carburant d’aviation durable en utilisant le système Réserver et réclamer, sur le site bombardier.com . Pour en savoir plus sur les produits de Bombardier et son réseau de service clientèle à l’avant-garde de l’industrie, consultez le site businessaircraft.bombardier.com/fr . Suivez-nous sur X @Bombardier .

Bombardier, Challenger, Challenger 3500, Challenger 650, Global, Global 5500, Global 6500, Global 7500 et Learjet sont des marques déposées ou non déposées de Bombardier Inc. ou de ses filiales.

