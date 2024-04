Conjuguer Build et Run pour mener à bien sa transformation numérique

S’appuyer à tout moment sur des plateformes reposant sur des bases technologiques solides et évolutives se positionne comme un impératif stratégique. Conscientes de ces éléments, les entreprises investissent des sommes importantes pour moderniser leur SI et tenter de suivre le rythme effréné de l’innovation. Mais comment être sûr de pouvoir mener à bien son projet en utilisant à tout moment des plateformes éprouvées et intégrant des technologies de pointe ?

Concevoir des bases solides et évolutives

La réussite de sa transformation numérique nécessite de s’appuyer sur des bases industrielles. En ce sens, la dimension liée à la conception de son infrastructure et de ses plateformes est un point central. Conseil, étude du périmètre concerné, sélection des technologies et développement sont alors des étapes clés à prendre en considération. Elles permettront de créer des environnements adaptés aux besoins spécifiques de chaque entreprise. Il sera également important de prendre de la hauteur sur son projet et d’envisager la manière dont il devra évoluer.

S’assurer d’une haute disponibilité de ses plateformes et pouvoir les faire évoluer en continu

Une fois conçues et développées, les plateformes technologiques créées seront alors mises en production. C’est précieusement à ce stade qu’il est important de s’assurer que ces dernières restent disponibles à tout moment et qu’elles pourront évoluer en continu sans perturber les opérations des entreprises. Ce point est particulièrement important au regard de l’évolution rapide des technologies. En ce sens, la notion du « run » des environnements déployés est fondamentale.

Choisir un partenaire unique pour gérer son projet

Les entreprises ont tout intérêt à sélectionner une structure qui pourra les accompagner de bout en bout dans leur projet. C’est à cette condition qu’il sera possible d’avoir une gouvernance de qualité pour gérer aisément le cycle de vie des plateformes déployées. À travers ces éléments, il apparait donc qu’une transformation digitale réussie repose sur les deux piliers que sont la conception (Build) et l’exploitation (Run).

Une approche orientée guichet unique est alors particulièrement adaptée et permettra à l’entreprise de se concentrer sur son métier tout en s’appuyant sur une équipe IT qui veillera à créer puis maintenir une plateforme évolutive garante d’un confort de travail pour les utilisateurs, de qualité pour les clients et plus globalement de performance pour l’entreprise.