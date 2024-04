ADC Therapeutics Gewährt Zuschüsse an neue Mitarbeiter im Rahmen des Anreizplan

LAUSANNE, Schweiz, April 02, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- ADC Therapeutics SA (das «Unternehmen») (NYSE: ADCT) gab heute bekannt, dass das Unternehmen sechs neuen Mitarbeitern am 1. April 2024 Optionen auf den Erwerb von insgesamt 53'800 Stammaktien des Unternehmens gewährt hat (jeweils eine «Zuteilung»). Die Zuteilungen wurden als wesentlicher Anreiz für die Beschäftigung der Mitarbeiter angeboten. Die Zuteilungen wurden vom Vergütungsausschuss des Unternehmensvorstands gemäss dem Anreizplan des Unternehmens genehmigt. Sie sollen die Empfänger motivieren und belohnen, Höchstleistungen zu erbringen und wesentlich zum Erfolg des Unternehmens beizutragen. Die Zuteilungen erfolgten unter Berufung auf die Ausnahmeregelung für Beschäftigungsanreize im Rahmen von NYSE's Listed Company Manual Rule 303A.08. Das Unternehmen veröffentlicht diese Pressemitteilung in Übereinstimmung mit Rule 303A.08. Die Zuteilungen werden am ersten Jahrestag der Zuteilung zu 25 % unverfallbar und können ausgeübt werden. Danach wird an jedem monatlichen Jahrestag der Zuteilung 1/48 der Gesamtzahl der Aktien, die der Zuteilung unterliegen, unverfallbar, so dass die gesamte Zuteilung am vierten Jahrestag der Zuteilung unverfallbar wird, vorausgesetzt, das Beschäftigungsverhältnis mit dem Unternehmen besteht fort.



Über ADC Therapeutics

ADC Therapeutics (NYSE: ADCT) ist ein weltweit führendes, im kommerziellen Stadium tätiges Unternehmen und Pionier auf dem Gebiet der Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (AWK). Das Unternehmen entwickelt seine proprietäre AWK-Technologie weiter, um das Behandlungsparadigma für Patienten mit hämatologischen Malignomen und soliden Tumoren wesentlich zu verändern.

Das auf CD19 abzielende ADC ZYNLONTA (Loncastuximab-Tesirin-Lpyl) von ADC Therapeutics erhielt von der FDA eine beschleunigte Zulassung und von der Europäischen Kommission eine bedingte Zulassung für die Behandlung des rezidivierten oder refraktären diffusen grosszelligen B-Zell-Lymphoms nach zwei oder mehr Linien systemischer Therapie. ZYNLONTA befindet sich auch in der Entwicklung in Kombination mit anderen Wirkstoffen und in früheren Therapielinien. Zusätzlich zu ZYNLONTA befinden sich mehrere AWK von ADC Therapeutics in der laufenden klinischen und präklinischen Entwicklung.

ADC Therapeutics hat seinen Sitz in Lausanne (Biopôle), Schweiz, und verfügt über Niederlassungen in London, der San Francisco Bay Area und New Jersey. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.adctherapeutics.com/ und folgen Sie dem Unternehmen auf LinkedIn.

ZYNLONTA® ist eine eingetragene Marke von ADC Therapeutics SA.

KONTAKTE:

Anleger und Medien

Nicole Riley

ADC Therapeutics

Nicole.Riley@adctherapeutics.com

+1 862-926-9040