Banacol: Pionieri nella Sostenibilità con Certificazione Carbon Neutral

Banacol guida la strada nell'industria bananiera, distinguendosi per aver ottenuto la certificazione Carbon Neutral per due anni consecutivi

MEDELLíN , ANTIOQUIA, COLOMBIA , April 2, 2024 /EINPresswire.com/ -- Nella regione di Urabá Antioqueño, Banacol si distingue non solo per la sua produzione agricola, ma anche per la sua leadership nelle pratiche ambientali sostenibili, uno sforzo allineato con la sua missione di coltivare il benessere per la comunità e l'ambiente.

Questo impegno è stato riconosciuto con la certificazione Carbon Neutral dall'Istituto Colombiano di Norme Tecniche e Certificazione (ICONTEC) nel 2022 e nel 2023, segnando Banacol come un punto di riferimento nella lotta contro il cambiamento climatico in Colombia.

Banacol: Leadership e Impegno nella Neutralità del Carbonio

Banacol ha implementato strategie efficaci per misurare, ridurre e compensare la propria impronta di carbonio, seguendo la metodologia del Greenhouse Gas (GHG) Protocol.

Già prima del 2018, l'azienda ha concentrato i suoi sforzi nell'ottimizzare i suoi processi per contribuire agli obiettivi di sviluppo sostenibile e agli obiettivi della Colombia in termini di neutralità del carbonio e gestione del cambiamento climatico.

Questa chiarificazione sottolinea l'impegno a lungo termine di Banacol verso l'ambiente e la proattività nell'adozione di pratiche sostenibili.

Quali sono le strategie di Banacol?

Banacol ha realizzato strategie efficaci per raggiungere e mantenere la sua certificazione Carbon Neutral:

- Misurazione dell'Impronta di Carbonio: Valutazione rigorosa delle emissioni di ambito 1 e 2, utilizzando la metodologia GHG Protocol.

- Piani di Mitigazione Volontari: Implementazione di azioni concrete per ridurre le emissioni, compresa l'ottimizzazione dell'uso delle risorse e l'efficienza energetica.

- Compensazione delle Emissioni: Investimento in bond di carbonio e progetti forestali esterni per neutralizzare le emissioni residue.

Successi Ambientali Eccezionali di Banacol

La dedizione di Banacol alla sostenibilità ha portato a risultati significativi:

- Riduzione del Consumo di Acqua: Diminuzione del 5% nel consumo di acqua, grazie a programmi di sensibilizzazione per un uso efficiente di questa risorsa.

- Miglioramento nella Ricircolazione dell'Acqua: Aumento delle settimane di ricircolazione dell'acqua utilizzata nel lavaggio delle banane, raggiungendo una riduzione del 10% nell'uso dell'acqua rispetto all'anno precedente.

- Conservazione delle Risorse Naturali: Assegnazione di 202,69 ettari per la conservazione delle fonti idriche e delle foreste, e la piantagione di 10.829 alberi nel 2023, oltre 4.000 dei quali focalizzati sulla conservazione delle fonti idriche.

"Il nostro impegno per la sostenibilità e la certificazione Carbon Neutral riflette l'essenza di Banacol nel coltivare il benessere, non solo per le nostre comunità, ma per l'ambiente. Continueremo a guidare con l'esempio, dimostrando che è possibile armonizzare la produttività agricola con la cura dell'ambiente," afferma Víctor Manuel Henríquez Restrepo, portavoce di Banacol.

Banacol non si posiziona solo come leader agroindustriale per la sua qualità ed efficienza, ma anche per il suo impegno in pratiche sostenibili e responsabilità ambientale.

Il suo approccio olistico alla sostenibilità, che integra la protezione ambientale con lo sviluppo sociale ed economico, stabilisce Banacol come un modello da seguire in Colombia e nell'industria globale, tracciando una strada verso un futuro più sostenibile e responsabile.