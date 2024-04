PHILIPPINES, April 2 - Press Release

April 2, 2024 Drought-stricken Zamboanga del Norte residents receive aid from the Cayetanos In the midst of the region's severe drought, Senators Alan Peter and Pia Cayetano provided assistance to 1,000 residents of Zamboanga del Norte on March 26 and 27, 2024. Recipients of the senators' Assistance to Individuals in Crisis Situation (AICS) Program during the two-day aid distribution included members of the transportation sector, farmers, and owners of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). Florife Baaclo, a widow and a former barangay councilor, expressed her gratitude to the senators and said the assistance was a big help, especially since they were affected by the high temperatures and lack of jobs. "Malaking tulong ito, dahil naapektuhan kami ng mataas na init at wala rin kaming hanapbuhay. Maraming Salamat po," she said. In order to support the recipients' livelihoods throughout the severe drought, the distribution--which was held at the Kalawit Municipality Gymnasium in coordination with the Department of Social Welfare and Development (DSWD) and the local government of Kalawit--arranged help stations that met the beneficiaries' urgent needs. Among the attendees were Kalawit Mayor Salvador Antojado and his wife Arcel Antojado, who conveyed heartfelt appreciation for the assistance and said the AICS program will help the community cope with the challenges posed by the El Niño Phenomenon. "Nagpapasalamat po ako sa ating mga butihing senador dahil ipinarating ninyo sa amin ang tulong. Ito ang totoong krisis, ang nangyari sa Kalawit dahil sa El Nino Phenomenon," the mayor said. "Ang Kalawit po ang isa sa pinakamahirap na bayan ng Zamboanga del Norte, malayo po kami sa kapitolyo, aking pong paggalang sa inyo," he added. As strong advocates for the betterment of Filipino livelihoods, the Cayetanos continuously push for direct distribution of assistance to local government units and families in need even in the most remote areas of the country. Over three months, the AICS Program has benefited more than 6,000 individuals nationwide. Mga residente ng Zamboanga del Norte na naapektuhan ng matinding tagtuyot, tumanggap ng tulong mula sa mga Cayetano Sa gitna ng matinding tagtuyot sa rehiyon, nagbigay ng tulong sina Senador Alan Peter at Pia Cayetano sa 1,000 residente ng Zamboanga del Norte nitong March 26 at 27, 2024. Kabilang sa mga natulungan ng programang Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS ang mga miyembro ng sektor ng transportasyon, mga magsasaka, at mga may-ari ng Micro, Small, and Medium Enterprises o MSMEs. Nagpahayag ng kanyang pasasalamat si Florife Baaclo, isang dating barangay kagawad, sa mga senador at sinabing malaking bagay ito lalo na't naapektuhan sila ng matinding tag-init at kawalan ng trabaho. "Malaking tulong ito, dahil naapektuhan kami ng mataas na init at wala rin kaming hanapbuhay. Maraming Salamat po," aniya. Isinagawa ang pamamahagi sa Kalawit Municipality Gymnasium sa pakikipag-ugnayan sa Department of Social Welfare and Development o DSWD at sa lokal na pamahalaan ng Kalawit. Nagtayo rin ng mga istasyon na siyang tumugon sa agarang pangangailangan ng mga benepisyaryo. Kabilang sa mga dumalo ang Mayor ng Kalawit na si Salvador Antojado at ang kanyang asawa na si Arcel Antojado, na nagpahayag ng taos-pusong pasasalamat sa tulong ng mga senador at sinabi na ang programang AICS ay makakatulong sa komunidad na harapin ang mga hamon na dulot ng El Niño. "Nagpapasalamat po ako sa ating mga butihing senador dahil ipinarating ninyo sa amin ang tulong. Ito ang totoong krisis, ang nangyari sa Kalawit dahil sa El Nino Phenomenon," wika ni Mayor Antojado "Ang Kalawit po ang isa sa pinakamahirap na bayan ng Zamboanga del Norte, malayo po kami sa kapitolyo, aking pong paggalang sa inyo," dagdag pa niya. Patuloy na isinusulong ng mga Cayetano ang direktang pamamahagi ng tulong sa mga lokal na pamahalaan at sa mga pamilyang nangangailangan kahit sa pinakamalalayong lugar ng bansa. Sa loob ng tatlong buwan, higit sa 6,000 indibidwal sa buong bansa ang nakatanggap ng tulong mula sa AICS Program.