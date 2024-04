HOPSCOTCH GROUPE : Résultats annuels 2023

Communiqué de presse

Paris, le 02 avril 2024 à 8h00

Rubrique Résultats annuels

HOPSCOTCH : UNE NOUVELLE ANNEE RECORD PORTEE PAR L’ENSEMBLE DES METIERS

Progression de la marge brute 2023 à 92,9 M€ (vs 86,1 M€ en 2022)

Progression du résultat opérationnel 2023 à 9,9 M€ (vs 9,4 M€ en 2022)

HOPSCOTCH (Euronext Growth FR0000065278) Groupe majeur de la communication et des marketing services, présente aujourd’hui ses résultats annuels consolidés au 31 décembre 2023.

Progression du chiffre d’affaires à 271,4 millions d’euros (+ 10%) et de la marge brute à 92,9 millions d’euros (+8%) ce qui constitue à nouveau un plus haut dans l’histoire du groupe





Le résultat opérationnel s’élève à 9,9 millions d’euros (+6%)





Fort de ses spécificités, de ses atouts et de sa structure financière solide, Hopscotch ambitionne d'accélérer sa croissance sur tous ses marchés





Son positionnement unique à la croisée de l’expérientiel et de l’influence, place Hopscotch au cœur des besoins de communication de ses clients.





En milliers d’euros 2023 2022 Var Chiffre d’affaires 271 373 246 809 +10,4% Marge brute (1) 92 934 86 148 +7,9% Résultat Opérationnel + 9 927 + 9 359 +6,0% Résultat Net + 5 186 + 5 970 -19,4% Trésorerie nette + 20 774 + 14 763 +40,7%

(1) La marge brute est déterminée par le chiffre d’affaires diminué des achats externes opérationnels.





Frédéric Bedin, Président du Directoire, Hopscotch :

« L’année 2023 a démontré la solidité de notre proposition de valeur, consolidée par nos développements récents : le lancement de Hopscotch Sport et l’acquisition d’Interface Tourism devenu Hopscotch Interface Tourism. Grâce à des expertises uniques, nous avons l’ambition d’accélérer notre internationalisation notamment en faisant rayonner nos métiers du luxe, du sport, du tourisme, de l’art de vivre et de la culture auprès du plus grand nombre.

Cette dynamique est rendue possible par l’engagement infaillible des équipes et la confiance que nos clients nous accordent. Je tiens à les remercier tout particulièrement. »

Pierre-Franck Moley, Directeur Général et Président du Directoire Hopscotch Sopexa :

« Avec sa notoriété positive, la puissance de la marque Hopscotch, et ses moyens financiers, le groupe se présente comme un consolidateur du marché ce qui lui permet de viser une forte croissance dans les années à venir. »

Un groupe international en croissance

HOPSCOTCH compte aujourd’hui un millier de collaborateurs dont la moitié à l’international, EMEA, Amérique du Nord et Asie. Grâce à une forte culture de l'entrepreneuriat qui favorise la prise d'initiative à tous les niveaux, le groupe est agile et réactif pour répondre à un marché en forte mutation.

Par sa capacité à intégrer tous les métiers de la communication sous un seul toit et de bénéficier d’un réseau international parfaitement intégré, Hopscotch se démarque de ses concurrents.

Poursuite de la croissance des activités

Comme communiqué précédemment, l’activité du groupe affiche à nouveau une nette croissance, notamment grâce à l’augmentation continue des événements, mais aussi grâce à la croissance dans les métiers des Relations Publics et du digital. Positionné au carrefour de l’expérientiel et de l’influence, HOPSCOTCH se trouve au cœur des besoins en communication de ses clients.

La marge brute atteint 92,9 millions d’euros, ce qui constitue, à nouveau, un plus haut dans l’histoire du groupe.

Une exploitation solide

Avec des conditions d’exploitation bien maîtrisées, le groupe confirme une marge bénéficiaire favorable avec un Résultat Opérationnel Consolidé de 9,9 millions d’euros pour une marge brute de 92,9 millions d’euros, soit 10,7%. Ces bonnes performances intègrent des investissements en prospection et en innovation (dont l’IA) consentis afin de préparer 2024 et ses grands événements sportifs et culturels. Le poste charges de personnel a donc augmenté un peu plus que nécessaire pour accompagner la croissance en 2023. Le résultat normatif aurait aisément dépassé 10 millions d’euros sans ces charges exceptionnelles.

Les charges financières sont plus importantes cette année en raison d’écritures non récurrentes (charge comptable de 850 milliers d’euros) liées à la rationalisation de l’organigramme juridique du groupe et la déconsolidation d’une activité stoppée, ainsi que du renouvellement du bail locatif du siège qui a généré une charge comptable liée à la norme IFRS 16 en augmentation de 125 milliers d’euros.

Après un résultat financier de – 2 665 milliers d’euros, et Impôts de -1 992 milliers d’euros, le Résultat Net s’élève à 5 185 milliers d’euros, en léger recul du fait de la surcharge temporaire liée à la perte financière.

Structure financière en forte consolidation

La structure du bilan s’est consolidée avec des capitaux propres en augmentation à 31,5 millions d’euros (28 millions d’euros au 31 décembre 2022).

La dette financière hors PGE s’élève à 6,6 millions d’euros en baisse de 3,5 millions d’euros par rapport à l’an passé. En parallèle, la dette PGE a diminué de 4,4 millions d’euros durant l’exercice, et présente un solde de 14,8 millions d’euros à la clôture.

La trésorerie reste fortement positive à 42,2 millions d’euros, comprenant le PGE non utilisé de 14,8 millions d’euros.

La situation financière nette est donc positive et en amélioration à 20,8 millions d’euros contre 14,8 millions d’euros, l’an passé.

Le Directoire propose en conséquence à l’Assemblée Générale du 30 mai 2024, la distribution d’un dividende de 0,65 euros par action, en augmentation de 30% (0,50 euros en 2023).

Perspectives 2024

Depuis la sortie du Covid les activités événementielles sont en fort rebond, un phénomène structurel qui répond à un besoin de rencontres physiques qu’elles soient B2C ou B2B. Par ailleurs, la complexité croissante de la communication, l’impact des influenceurs et le risque réputationnel lié nécessitent un savoir-faire accru dans la maîtrise des prises de paroles des entreprises.

On constate toujours une bonne dynamique des activités liées aux relations publics et à la maîtrise des enjeux réputationnels (Social Media, Influence, Affaires Publiques, Relations Publics, Contenus) qui s’est traduite par de nombreux gains en newbiz.

En janvier 2024, Hopscotch a finalisé l’acquisition des 4 sociétés formant le groupe Interface Tourism en France, Espagne, Italie et Pays-Bas, qui deviendra Hopscotch Interface Tourism.

L’opération réalisée pour moitié en cash, et pour moitié en actions nouvelles émises sera relutive : en 2023, la marge brute dégagée par Hopscotch Interface Tourism est supérieure à 8 millions d’euros, et la marge opérationnelle est supérieure à 15%.

En consolidant la branche Tourisme en 2024, la marge brute du groupe dépassera le seuil des 100 millions d’euros, et devrait constater une amélioration de la marge opérationnelle.

Grâce à sa structure financière solide, le groupe poursuivra sa stratégie de croissance externe, tournée vers l’international, et continue de se renforcer sur des métiers porteurs comme l’influence, avec, par exemple, l’intégration récente d’une équipe de 12 consultants spécialisés.

Hopscotch vise ainsi à devenir un groupe de communication de premier plan dans le monde.

RSE

HOPSCOTCH est pleinement engagé dans la transition écologique depuis plus de 15 ans maintenant, une conviction et une mobilisation saluées par de nombreux labels et certifications au fil des années (certification label Agence Active, et Ecovadis). Le Groupe met son expérience et son expertise au profit de ses clients, pour qui ces enjeux deviennent de plus en plus prégnants. A ce titre, HOPSCOTCH est mobilisé pour accompagner les changements de réglementation, et plus particulièrement l'entrée en vigueur de la CSRD, qui va nécessairement faire naître des besoins en matière de communication responsable.

IA

HOPSCOTCH voit dans cette technologie une possibilité de rendre plus efficaces certains services et ainsi optimiser la valeur conseil mais également l’opportunité d'inventer et proposer de nouveaux métiers. Le groupe a investi dans sa propre plateforme et constitué une équipe d’experts afin de coller au plus près des évolutions technologiques. L’IA est d’ores et déjà intégrée avec raison dans de nombreuses opérations clients.

HOPSCOTCH Groupe publiera son chiffre d’affaires du 1er trimestre 2024, le 2 mai 2024, après la fermeture des marchés.

Contact actionnaires

Pierre-Franck MOLEY - Directeur Général - Tél. 01 41 34 20 56 - pfmoley@hopscotchgroupe.com



Contact presse

Jodie KNOEPFLER CONSCIENCE – Assistante du Directoire - Tél. 01 41 34 20 51 - jodiekc@hopscotchgroupe.com

A propos de HOPSCOTCH Groupe

HOPSCOTCH est un groupe de communication international créé en France, dirigé par ses fondateurs et ses managers, tous guidés par une vision d’entrepreneurs portée par la complémentarité des expertises. Le credo d’HOPSCOTCH ? Les « Global PR » qui s’articulent autour d’un mix inédit entre influence, digital, événementiel, relations publics et marketing services, au profit de problématiques aussi bien Art de Vivre que Corporate.

HOPSCOTCH réunit en France (Paris, Lyon, Lille, Marseille) et à l’international (4 hubs continentaux en Asie, Amérique, Europe & Moyen-Orient) plus de 1000 collaborateurs experts dans tous les métiers de la communication : influence, événement, activation, digitalisation, communication interne, affaires publiques, marketing services…

Convaincu que la valeur d’une entreprise ou organisation réside dans le soin apporté à son capital relationnel, HOPSCOTCH structure ses expertises autour de sa marque propre « Hopscotch » (Event / PR / Travel / Décideurs / Congrès / Luxe / Sport), et d’agences spécialisées : AD crew, heaven, Hopscotch Interface Tourism, Human to Human, Le Public Système Cinéma, Le Public Système PR, Sagarmatha, Hopscotch Sopexa.

HOPSCOTCH dispose aujourd’hui d’un réseau international intégré, avec 40 bureaux répartis sur 5 continents, permettant une capacité d’intervention dans plus de 60 pays.

Coté sur Euronext Growth Paris (Code ISIN : ALHOP FR 00000 6527 8), le groupe représente un volume d’affaires de 271 millions € et 93 millions € de marge brute en 2023.

Pour nous suivre : www.hopscotchgroupe.com et sur LinkedIn / X / Instagram @HOPSCOTCHgroupe

