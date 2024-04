Communiqué de presse

Présentation des paramètres

du cadre de refinancement d'Atos

Paris, France, le 2 avril 2024 – Comme annoncé le mardi 26 mars, Atos SE présentera les paramètres de son cadre de refinancement à ses créanciers financiers le lundi 8 avril 2024 à 17h00 CET . A cet égard, tous les créanciers détenteurs de dette financière non sécurisée d'Atos SE sont invités à se rapprocher d’ores et déjà de Kroll, qui agit en tant qu’agent d’information, via l’adresse e-mail suivante (atos@is.kroll.com). Il leur sera notamment demandé de transmettre à cette occasion une preuve de détention de dette, les noms et coordonnées (adresse e-mail) des représentants des créanciers demandant à participer à la conférence téléphonique et d’en respecter la confidentialité. Les détails logistiques de participation à cette présentation seront communiqués ultérieurement.

Atos SE fournira une information au marché le mardi 9 avril 2024 avant l’ouverture des marchés. Les participants ne feront pas l’objet de restrictions de trading du fait de la présentation à la suite de cette information au marché d’ores et déjà prévue.

Atos informera le marché en temps utile de l’avancée des discussions sur le refinancement avec ses créanciers financiers, qui pourraient potentiellement entraîner une évolution de sa structure de capital à la suite d’un accord global et final de refinancement, pouvant inclure l’émission de nouveaux titres de capital qui entraînera une dilution des actionnaires existants.



