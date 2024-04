Statement of Senator Bong Go re: viral video of badly injured taekwondo yellow belter

STATEMENT OF SENATOR BONG GO

CHAIRPERSON, SENATE COMMITTEE ON SPORTS

RE: VIRAL VIDEO OF BADLY INJURED TAEKWONDO YELLOW BELTER

Having seen the video, I find it very distressing watching how a 17-year-old neophyte was mercilessly beaten by a male blackbelter almost twice her weight during their practice session.

Sparring sessions are designed to hone the skills of our budding athletes. They are not intended to injure or potentially kill them.

Dapat may naka-monitor na coach lalo na sa contact sports. Ang coach din ang dapat umalalay sa mga atleta kapag nagti-training sila. Hindi lang ito usapin ng mismatch. Usapin din ito ng posibleng violation ng karapatan ng isang menor de edad.

Bagama't noong Pebrero pa nangyari ito, nagpapasalamat naman tayo sa kapulisan sa pagsampa ng kaso ng paglabag sa Republic Act No. 7610 or the Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act. Inaasahan din natin ang paaralan na tutukan ang isyung ito at ibigay ang lahat ng maaaring itulong upang makamit ng biktima ang hustisya.

Bilang chair ng Senate Committee on Sports, interes nating hindi na maulit ang insidenteng ito. Kung kinakailangan ay magpatawag tayo ng imbestigasyon upang tingnan kung merong kailangang amyendahan sa ating mga batas at gawing mas mabigat ang mga parusa sa mga ganitong pangyayari.

Finally, napakahalaga ng sports sa nation building at sa paghubog ng mga kabataan sa tamang asal at disiplina. Itinuturo nito ang camaraderie at sportsmanship. Huwag nating hayaan ang ganitong mga insidente na makasira sa ating mga ginagawa upang maka-engganyo ng mga kabataan to get into sports and stay away from drugs, to get fit and healthy.

###

https://www.facebook.com/share/p/NNg5NgNMtCf31KUe/?