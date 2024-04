EBC (Cayman) Limited obtiene la licencia reglamentaria completa de la Autoridad Monetaria de las Islas Caimán (CIMA)

EBC Financial Group - Licencia CIMA Completa Lista de Licencias Regulatorias Completas de EBC Financial Group

EBC Group refuerza su presencia mundial con una licencia CIMA completa, lo que subraya el compromiso del grupo con las estrictas normas reguladoras mundiales.

EIN PRESSWIRE, April 1, 2024 /EINPresswire.com/ -- EBC Financial Group (EBC Group o EBC), proveedor líder mundial de servicios financieros, se complace en anunciar que su filial de las Islas Caimán, EBC Financial Group (Cayman) Limited, ha obtenido una licencia completa de Cayman Islands Monetary Authority (CIMA). Este importante logro marca un gran avance en la cartera reguladora global de EBC, después de sus acreditaciones existentes de Financial Conduct Authority del Reino Unido (FCA) y de Australian Securities and Investments Commission (ASIC).

Dentro del estricto marco normativo de CIMA, EBC ofrecerá servicios financieros más completos, incluidos fideicomisos, valores, futuros y fondos, destinados específicamente a particulares, personas con grandes patrimonios e inversores institucionales.

Las Islas Caimán, reconocidas como uno de los principales centros financieros extraterritoriales, reúnen al 90% de los bancos del mundo y a más del 85% de los fondos de alto riesgo. CIMA, Cayman Islands Monetary Authority, es famosa por sus rigurosas normas y su exhaustiva supervisión, reflejo del marco jurídico del Reino Unido. Los estrictos requisitos de divulgación de información, protección de los fondos de los clientes y gestión del cumplimiento garantizan la integridad y estabilidad del sector financiero.

Entre la élite mundial con licencia completa

Desde su creación, CIMA sólo ha expedido un número limitado de licencias reglamentarias plenas. En los dos últimos años, sólo cuatro entidades han superado la auditoría. EBC Financial Group es una de las pocas empresas que han obtenido la codiciada licencia reglamentaria completa.

EBC Financial Group, tras someterse a un riguroso escrutinio, obtuvo una licencia reglamentaria completa, que otorga a EBC Financial Group (Cayman) Limited amplios permisos para negociar, organizar, gestionar y asesorar, todo ello bajo la más estricta reglamentación de la CIMA, incluido el marco Securities Investment Business (SIB). EBC se adhiere a estos requisitos, garantizando la seguridad integral de los fondos de los inversores.

Antes de recibir la licencia reglamentaria completa de CIMA, EBC poseía dos licencias reglamentarias mundiales de primer orden: EBC Financial Group (UK) Ltd está autorizada y regulada por la Financial Conduct Authority (FCA) del Reino Unido; EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd está autorizada y regulada por la Australian Securities and Investments Commission (ASIC).

La licencia reglamentaria completa expedida por la CIMA consolida la posición de EBC como grupo financiero mundial de primer nivel, promueve la asignación de activos entre jurisdicciones y proporciona un marco de apoyo más completo para ampliar los servicios globales.

EBC Financial Group es titular de la Cuenta de Banca Corporativa de más alto nivel con Barclays, lo que le proporciona una seguridad de fondos igual bajo diferentes organismos reguladores. En consonancia con el estricto cumplimiento por parte de EBC Financial Group (UK) Limited de las normas CASS de la FCA, EBC Financial Group (Cayman) Limited cumple rigurosamente las normas de protección de fondos de clientes de CIMA. Los fondos de los clientes se salvaguardan independientemente en Barclays UK, disfrutando de la misma protección de seguridad de nivel AAA.

Orientaciones para el futuro:

EBC Financial Group se dispone a explorar nuevos horizontes y a ampliar sus servicios diversificados e innovadores a escala mundial. De cara al futuro, EBC se adherirá a su intención original, acatará estrictamente las estrictas normas de CIMA, garantizará la plena protección de los inversores y construirá así un mecanismo de protección reglamentaria más seguro para promover la confianza del sector y la transparencia de la información.

Para más información sobre EBC Financial Group, por favor visite: https://www.ebc.com/.

-FIN-

Acerca de EBC Financial Group

Fundado en el prestigioso distrito financiero de Londres, EBC Financial Group (EBC) es conocido por su completa gama de servicios, que incluye corretaje financiero, gestión de activos y soluciones integrales de inversión. Con oficinas estratégicamente situadas en destacados centros financieros como Sydney, Hong Kong, Tokio, Singapur, Bangkok y Limassol, entre otros, EBC atiende a una clientela diversa de inversores profesionales, particulares e institucionales de todo el mundo.

Reconocido por múltiples premios, EBC se enorgullece de adherirse a los más altos niveles de normas éticas y regulación internacional. EBC Financial Group (UK) Limited está regulada por Financial Conduct Authority (FCA) del Reino Unido, EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd está regulada por Securities and Investments Commission (ASIC) de Australia, y EBC Financial Group (Cayman) Limited está regulada por Cayman Islands Monetary Authority (CIMA).

En el núcleo del EBC Group se encuentran profesionales experimentados con más de 30 años de profunda experiencia en las principales instituciones financieras, habiendo navegado hábilmente a través de ciclos económicos significativos, desde Plaza Accord hasta la crisis del franco suizo de 2015. EBC defiende una cultura en la que la integridad, el respeto y la seguridad de los activos de los clientes son primordiales, garantizando que cada compromiso de los inversores se trate con la máxima seriedad que merece.