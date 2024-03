EBC Financial Group (Cayman) Limited được cấp Giấy phép hoạt động đầy đủ từ Cơ quan Tiền tệ Quần đảo Cayman (CIMA)

Danh sách các giấy phép hoạt động được ủy quyền và đầy đủ của Vương quốc Anh, Australia và Quần đảo Cayman trao cho EBC Financial Group. Trọn đầy đủ danh sách các giấy phép quản lý và được ủy quyền từ Vương quốc Anh, Úc và Quần đảo Cayman được trao cho Tập đoàn Tài chính EBC Financial Group.

Tập đoàn Tài chính EBC củng cố vị thế toàn cầu với giấy phép CIMA đầy đủ, nhấn mạnh cam kết của tập đoàn đối với các tiêu chuẩn quản lý toàn cầu nghiêm ngặt

EIN PRESSWIRE, March 29, 2024 /EINPresswire.com/ -- EBC Financial Group (EBC Group hoặc EBC), nhà cung cấp dịch vụ tài chính hàng đầu thế giới, hân hạnh thông báo rằng công ty con tại Quần đảo Cayman, EBC Financial Group (Cayman) Limited, đã được cấp giấy phép đầy đủ từ Cơ quan Tiền tệ Quần đảo Cayman (CIMA). Thành tựu quan trọng này đánh dấu một bước tiến lớn trong danh mục quản lý toàn cầu của EBC, tiếp nối các chứng nhận hiện có từ Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) của Vương quốc Anh và Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Australia (ASIC).

Trong khuôn khổ quản lý chặt chẽ của CIMA, EBC sẽ cung cấp các dịch vụ tài chính toàn diện hơn, bao gồm: ủy thác, chứng khoán, phái sinh và quỹ, đặc biệt phục vụ cho các nhà đầu tư cá nhân, chuyên nghiệp, cá nhân có giá trị ròng cao và nhà đầu tư tổ chức.

Quần đảo Cayman, được công nhận là một trung tâm tài chính ngoài khơi hàng đầu, tập hợp 90% các ngân hàng trên thế giới và hơn 85% các quỹ đầu cơ. CIMA (Cơ quan Tiền tệ Quần đảo Cayman), nổi tiếng với các tiêu chuẩn nghiêm ngặt và hoạt động giám sát toàn diện, tuân theo khuôn khổ pháp lý của Vương quốc Anh. Các yêu cầu về tiết lộ thông tin nghiêm ngặt, bảo vệ tiền của khách hàng và quản lý tuân thủ đảm bảo tính toàn vẹn và ổn định của lĩnh vực tài chính.

Thuộc nhóm các tổ chức ưu tú toàn cầu được cấp phép đầy đủ

Kể từ khi thành lập, CIMA chỉ cấp một số lượng hạn chế giấy phép hoạt động đầy đủ. Trong hai năm qua, chỉ có bốn tổ chức vượt qua được quá trình kiểm toán. EBC Group tự hào là một trong số rất ít các công ty bảo đảm được giấy phép hoạt động đầy đủ đáng mơ ước.

Giấy phép đầy đủ này cho phép EBC Financial Group (Cayman) Limited thực hiện toàn diện các hoạt động giao dịch, sắp xếp, quản lý và tư vấn theo quy định nghiêm ngặt nhất của CIMA, bao gồm khuôn khổ Kinh doanh Đầu tư Chứng khoán (SIB). EBC tuân thủ các yêu cầu này, đảm bảo an toàn toàn diện cho nguồn vốn của nhà đầu tư.

Trước khi nhận được giấy phép hoạt động đầy đủ từ CIMA, EBC đã nắm giữ hai giấy phép quản lý hàng đầu toàn cầu: EBC Financial Group (UK) Ltd được ủy quyền và quản lý bởi Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) của Vương quốc Anh; EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd được ủy quyền và quản lý bởi Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Australia (ASIC).

Giấy phép quản lý đầy đủ do CIMA cấp sẽ củng cố vị thế của EBC với tư cách là tập đoàn tài chính hàng đầu toàn cầu, thúc đẩy phân bổ tài sản giữa các khu vực pháp lý và cung cấp hỗ trợ khuôn khổ toàn diện hơn cho việc mở rộng các dịch vụ toàn cầu.

EBC Group nắm giữ Tài khoản Ngân hàng Doanh nghiệp cao cấp nhất tại Barclays, mang lại sự an toàn cho quỹ với mức độ tương đương theo các cơ quan quản lý khác nhau. Phù hợp với việc EBC Financial Group (UK) Limited tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc CASS của FCA, EBC Financial Group (Cayman) Limited cũng tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về bảo vệ tiền của khách hàng do CIMA đưa ra. Tiền của khách hàng được bảo vệ độc lập tại Barclays UK, hưởng mức độ bảo mật an toàn tương đương với xếp hạng AAA.

Hướng Đi Tương Lai:

EBC Group sẵn sàng khám phá những lĩnh vực mới và mở rộng các dịch vụ đa dạng và sáng tạo trên toàn cầu. Trong tương lai, EBC sẽ kiên định với mục tiêu ban đầu, tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn cao của CIMA, đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư được bảo vệ toàn diện, từ đó xây dựng cơ chế bảo vệ theo quy định an toàn hơn để thúc đẩy niềm tin trong ngành và sự minh bạch thông tin.

Về EBC Financial Group (EBC)

Được thành lập tại khu vực tài chính danh tiếng của London, EBC Financial Group (EBC) nổi tiếng với bộ dịch vụ toàn diện bao gồm môi giới tài chính, quản lý tài sản và các giải pháp đầu tư tổng hợp. Với các văn phòng đặt tại các trung tâm tài chính quan trọng như Sydney, Hong Kong, Tokyo, Singapore, Bangkok, Limassol và nhiều nơi khác, EBC phục vụ cho một nhóm khách hàng đa dạng gồm các nhà đầu tư chuyên nghiệp, cá nhân và tổ chức trên toàn thế giới.

Được công nhận bởi nhiều giải thưởng, EBC tự hào luôn tuân thủ các tiêu chuẩn đạo đức và quy định quốc tế cao nhất. EBC Financial Group (UK) Limited được Ủy ban Quản lý Tài chính (FCA) của Vương quốc Anh quản lý; EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd được Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Australia (ASIC) quản lý; và EBC Financial Group (Cayman) Limited được Cơ quan Tiền tệ Quần đảo Cayman (CIMA) quản lý.

Đội ngũ cốt lõi của EBC Group là những chuyên gia dày dạn kinh nghiệm với hơn 30 năm hoạt động tại các tổ chức tài chính lớn, đã khéo léo vượt qua các chu kỳ kinh tế quan trọng từ Hiệp định Plaza đến cuộc khủng hoảng đồng Franc Thụy Sĩ năm 2015. EBC ủng hộ một nền văn hóa trong đó tính chính trực, tôn trọng và bảo mật tài sản của khách hàng là điều tối cao quan trọng, đảm bảo rằng mọi sự tham gia của nhà đầu tư đều được đối xử với mức độ nghiêm túc tối đa mà họ xứng đáng có được.