Une Étape clé pour Silynx qui décroche une commande pour son système d'écouteurs destiné aux forces de l'ordre

TETRA : nouveau système d'écouteurs optimisant qualité des communications cryptées,une technologie utilisée par forces de l'ordre et armées à travers le monde.

Silynx Communications Inc. (NYSE:SYNX)

NETANYA, ISRAëL, March 28, 2024 / EINPresswire.com / -- Silynxcom Ltd. (NYSE: SYNX) ("Silynxcom" ou la "Société"), un fabricant et développeur de casques de communication tactiques renforcés ainsi que d'autres accessoires de communication, cotée à la New York Stock Exchange, a annoncé aujourd'hui avoir reçu la première commande pour son nouveau système d'écouteurs intra-auriculaires. Ce système, adapté aux exigences spécifiques des organisations chargées de l'application de la loi utilisant des systèmes de communication basés sur le Terrestrial Trunked Radio ("TETRA"), a été testé avec succès par un client européen des forces de l'ordre qui a ensuite passé une commande.Le TETRA présente généralement des défis en termes de qualité des performances audio pour les dispositifs radio et les écouteurs, en raison de ses protocoles de cryptage et de numérisation.Le nouveau système comprend un écouteur intra-auriculaire et un boîtier de contrôle équipé d'une nouvelle technologie offrant une qualité audio élevée et une clarté pour les appareils de communication utilisés dans les systèmes de communication sécurisés et cryptés basés sur le TETRA.Le nouveau système d'écouteurs Silynxcom est compatible et s'intègre parfaitement à une large gamme d'appareils radio utilisés par les forces de l'ordre dans le monde."Nous sommes ravis d'annoncer la première commande de notre nouveau système d'écouteurs de pointe, spécialement conçu pour les professionnels des forces de l'ordre et de la sécurité publique. Cette innovation témoigne de notre engagement indéfectible à fournir des solutions de communication sécurisées, claires et efficaces répondant aux exigences rigoureuses du travail des forces de l'ordre. Nous visons à rendre ce nouveau système disponible pour nos clients existants tout en ouvrant de nouvelles perspectives pour nouer des liens avec de nouveaux clients et marchés du secteur public", a déclaré Nir Klein, Directeur Général de Silynxcom.À propos de Silynxcom Ltd.Depuis plus d'une décennie, la Société développe, fabrique, commercialise et vend des dispositifs d'écouteurs de communication tactique renforcés ainsi que d'autres accessoires de communication, tous testés sur le terrain et éprouvés au combat. Les écouteurs intra-auriculaires de la Société, ou In-Ear Headsets, sont utilisés au combat, sur les champs de bataille, pour le contrôle des émeutes, les manifestations et les formations au maniement des armes. Les écouteurs intra-auriculaires s'intègrent parfaitement aux radios professionnelles renforcées de fabricants tiers utilisées par les soldats au combat ou par les forces de l'ordre. Les écouteurs intra-auriculaires de la Société s'insèrent également parfaitement dans les équipements de protection pour permettre aux utilisateurs de parler et d'entendre clairement et précisément tout en étant protégés des sons dangereux du combat, des émeutes ou des situations à risque. Les écouteurs intra-auriculaires légers et élégants comprennent une protection active contre les sons pour éliminer les bruits dangereux, tout en maintenant une conscience de l'environnement ambiant, offrant ainsi une conscience situationnelle à 360° à leurs clients. La Société travaille en étroite collaboration avec ses clients et cherche à améliorer la fonctionnalité et la qualité de ses produits sur la base des retours réels des soldats et des forces de l'ordre "sur le terrain". Les dispositifs d'écouteurs de la Société sont compatibles et s'intègrent facilement à divers équipements de communication actuellement utilisés par des dizaines de milliers de militaires et de membres des forces de l'ordre dans les principales unités militaires et policières du monde entier. La Société vend directement ses écouteurs intra-auriculaires et ses accessoires de communication aux forces militaires, aux forces de police et aux autres unités chargées de l'application de la loi dans le monde. La Société traite également avec des réseaux spécialisés de distributeurs locaux dans chaque région où elle opère et a développé des partenariats stratégiques clés avec des fabricants d'équipements radio.Déclarations prospectivesCe communiqué de presse contient des "déclarations prospectives" au sens des dispositions "refuge" de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995 et d'autres lois fédérales sur les valeurs mobilières, et est soumis à des risques et incertitudes substantiels. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué peuvent être identifiées par l'utilisation de mots tels que "anticiper", "croire", "envisager", "pouvoir", "estimer", "s'attendre à", "avoir l'intention de", "chercher à", "pouvoir", "vouloir", "planifier", "potentiel", "prédire", "projeter", "cibler", "viser", "devoir", "sera" ou la forme négative de ces mots ou d'autres expressions similaires, bien que toutes les déclarations prospectives ne contiennent pas ces mots. Par exemple, la Société utilise des déclarations prospectives lorsqu'elle indique que son objectif est de rendre le système d'écouteurs intra-auriculaires disponible pour ses clients existants tout en s'engageant auprès de nouveaux clients et marchés potentiels. Les déclarations prospectives reposent sur les attentes actuelles de Silynxcom et sont soumises à des incertitudes, risques et hypothèses inhérents difficiles à prédire. En outre, certaines déclarations prospectives reposent sur des hypothèses concernant des événements futurs qui peuvent ne pas se révéler exactes. Ces risques et incertitudes, ainsi que d'autres, sont décrits plus en détail dans la section intitulée "Facteurs de risque" du prospectus définitif lié à l'offre publique de la Société déposé auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis le 11 janvier 2024. Les déclarations prospectives contenues dans la présente annonce sont faites à la date du présent communiqué de presse et Silynxcom n'a aucune obligation de mettre à jour ces informations, sauf si la loi applicable l'exige.