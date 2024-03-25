Senate Bill 379 Printer's Number 1457
PENNSYLVANIA, March 25 - STATES IN RELATION TO A TRANSACTION;
(II) HAS HAD A TRANSACTION BLOCKED BY THE FEDERAL
COMMITTEE ON FOREIGN INVESTMENT IN THE UNITED STATES; OR
(III) HAS BEEN ORDERED BY THE FEDERAL COMMITTEE ON
FOREIGN INVESTMENT IN THE UNITED STATES TO DIVEST FROM AN
ASSET.
"COVERED COMPANY." AN ENTITY THAT OPERATES, DIRECTLY OR
INDIRECTLY, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THROUGH A PARENT
COMPANY, SUBSIDIARY OR AFFILIATE, THAT IS CONTROLLED BY A
FOREIGN ADVERSARY COUNTRY.
"FOREIGN ADVERSARY COUNTRY." A COUNTRY LISTED UNDER 10
U.S.C. § 4872(D)(2) (RELATING TO ACQUISITION OF SENSITIVE
MATERIALS FROM NON-ALLIED FOREIGN NATIONS: PROHIBITION).
"LOCAL EDUCATION AGENCY." AS DEFINED UNDER SECTION 220(C) OF
THE ACT OF MARCH 10, 1949 (P.L. 30,NO. 14), KNOWN AS THE PUBLIC
SCHOOL CODE OF 1949.
"STATE-OWNED ELECTRONIC DEVICE." A DEVICE WITH THE CAPACITY
TO INSTALL, MAINTAIN OR UPDATE AN UNAUTHORIZED FOREIGN ADVERSARY
CONTROLLED APPLICATION UNDER THE EXPRESS CONTROL, OWNERSHIP OR
OPERATION OF EITHER:
(1) THE COMMONWEALTH GOVERNMENT;
(2) A POLITICAL SUBDIVISION OF THE COMMONWEALTH
GOVERNMENT; OR
(3) A LOCAL EDUCATION AGENCY.
"STATE-OWNED WIRELESS NETWORK." A NETWORK WITH THE CAPACITY
TO INSTALL, MAINTAIN OR UPDATE AN UNAUTHORIZED FOREIGN ADVERSARY
CONTROLLED APPLICATION UNDER THE EXPRESS CONTROL, OWNERSHIP OR
OPERATION OF ONE OF THE FOLLOWING:
(1) THE COMMONWEALTH GOVERNMENT;
(2) A POLITICAL SUBDIVISION OF THE COMMONWEALTH
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