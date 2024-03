CCC et l'armée américaine signent un accord pour l'augmentation de la production de munitions

OTTAWA, 25 mars 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Corporation commerciale canadienne (CCC) et l'Armée américaine ont signé une action contractuelle non définie pour l'expansion de la capacité des propergols d'artillerie de General Dynamics Ordinance and Tactical Systems Canada (GD-OTS Canada). Cet accord permettra de répondre aux besoins croissants des États-Unis et de leurs alliés en Ukraine, et de renforcer la résilience de la chaîne d'approvisionnement intégrée entre le Canada et les États-Unis dans le domaine de la défense.



L'effort de guerre de l'Ukraine dépend fortement des obus d'artillerie de 155 mm fournis par le Canada, les États-Unis et d'autres alliés. Les besoins en réapprovisionnement devraient exercer une pression croissante sur la capacité de la base industrielle de défense nord-américaine existante, notamment en ce qui concerne les composants vitaux tels que le propergol M31A2 du système de propulsion de l'artillerie de 155 mm.

Les installations de GD-OTS Canada à Valleyfield, au Québec, se spécialisent dans la production d'agents propulseurs d'artillerie, y compris le M31A2. GD-OTS Canada est une division canadienne de General Dynamics Corporation et fournit depuis plus de 25 ans l'armée américaine et le ministère canadien de la défense nationale (MDN) dans le cadre du programme d'approvisionnement en munitions.

L'action contractuelle non définie tire parti d'investissements importants dans la chaîne d'approvisionnement de défense partagée pour profiter de la technologie éprouvée, du savoir-faire et de l'infrastructure de soutien existante et évolutive de GD-OTS Valleyfield, afin d'accélérer la production de munitions de réapprovisionnement de 155 mm.

Cet accord souligne la profonde interdépendance de la chaîne d'approvisionnement américano-canadienne et met en lumière la collaboration bilatérale visant à renforcer la capacité industrielle dans le secteur des munitions.

Dans le domaine de la coopération en matière de sécurité, le partenariat de défense entre le Canada et les États-Unis constitue une alliance stratégique visant à renforcer et à soutenir la chaîne d'approvisionnement bilatérale en matière de défense, et à consolider les bases de l'industrie de la défense de part et d'autre de la frontière.

En vertu de l'Accord de partage de la production de défense entre le Canada et les États-Unis et du DFARS 225.870, la CCC agit en tant qu'autorité contractante désignée pour les approvisionnements du DoD américain en provenance du Canada.

Ressource

Pour les demandes de renseignements des médias, veuillez contacter communications@ccc.ca.

À propos de la CCC

La CCC est l’agence de passation de contrats de gouvernement à gouvernement du Canada. Nous aidons à établir des relations commerciales fructueuses entre les entreprises canadiennes et les gouvernements du monde entier grâce à notre approche de passation de contrats de gouvernement à gouvernement. Nous sommes également l’autorité contractante désignée par le gouvernement du Canada pour les besoins du département de la défense des É.-U. en provenance du Canada. Pour en savoir plus sur la manière dont nous avons facilité des milliards en échanges commerciaux entre des entreprises canadiennes et des gouvernements du monde entier, visitez ccc.ca/fr.