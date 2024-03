L’avion Global 7500 de Bombardier établit plus de 30 records de vitesse, alors que son programme aux succès inégalés continue d’être exploité sans faille dans le monde entier

Les vols records enregistrés incluent Farnborough-Muharraq et Phoenix-Paris qui ont été effectués le 28 février et le 6 mars

L’avion Global 7500 accumule les records alors qu’il continue de voler dans le monde entier, que ce soit pour des clients ou des vols de démonstration afin de présenter cet avion impeccable au public

L’avion d’affaires Global 7500 a franchi le cap des 100 000 heures de vol et compte plus de 165 livraisons

Grâce à une vitesse maximale de Mach 0,925 et un rayon d’action de 7 700 milles marins (14 260 km), l’avion d’affaires Global 7500 continue de repousser les frontières du voyage d’affaires

MONTRÉAL, 25 mars 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier célèbre aujourd’hui l’ajout de records de vitesse impressionnants pour l’avion Global 7500, portant le total à plus de 30, un chiffre qui ne cesse de s’accroître. Les plus récents records, dont les vols de Farnborough à Muharraq et de Phoenix à Paris, marquent les dernières réalisations de l’avion Global 7500, chef de file incontesté de la catégorie des très long-courriers – l’avion d’affaires le plus luxueux, le plus fiable et le plus productif dans le ciel aujourd’hui.

Ces records, en attente d’homologation par la Fédération aéronautique internationale (FAI), s’ajoutent à de précédents records de vitesse et de distance déjà reconnus pour cet avion d’affaires remarquable, dont un vol de 8 225 milles marins en octobre 2019 de Sydney, en Australie à Detroit (Michigan) – la plus longue liaison effectuée à ce jour dans l’aviation d’affaires. L’avion Global 7500 a également établi plus de 20 nouveaux records(1) de vol à l’automne 2023, notamment de Singapour à Anchorage (Alaska) et de Montréal à Genève.

« L’avion Global 7500 est dans une classe à part en matière de performances. Cet avion d’affaires impeccable a été créé pour établir et battre des records », a déclaré Jean-Christophe Gallagher, vice-président exécutif des Ventes d’avions et de Bombardier Défense. « Avec ses caractéristiques soignées de conception et sa technologie de pointe, l’avion Global 7500 offre aux clients exactement ce dont ils ont besoin pour rehausser leurs activités : fiabilité, productivité et style inégalés. »

Grâce à une vitesse maximale de Mach 0,925 et un rayon d’action de 7 700 milles marins (14 260 km) qui le place en tête de l’industrie, l’avion Global 7500 présente des capacités de performance exceptionnelles. Son aile Smooth Flĕx Wing comporte un système complexe de volets et de becs de bord d’attaque assurant plus de portance au décollage et à l’approche, ce qui maximise l’efficacité aérodynamique et rehausse les performances tout en améliorant la sécurité et en offrant un vol plus en douceur et plus reposant. Ce système réduit la consommation de carburant et les émissions et permet d’excellentes performances sur piste courte et à grande vitesse.

Le biréacteur Global 7500 est tout aussi impressionnant en matière de design de la cabine. Son intérieur superbe et spacieux, qui comprend quatre véritables zones habitables, une cuisine pleine grandeur tout équipée et une aire réservée à l’équipage, offre aux clients l’expérience en vol ultime. Des éléments de design novateurs en font la référence pour l’intérieur de cabine d’exception dans l’aviation d’affaires, dont le fauteuil breveté Nuage de Bombardier, qui offre la toute première position zéro gravité dans l’industrie. L’avion est un véritable chez-soi dans le ciel, un outil d’affaires productif et fiable grâce à ses capacités Internet ultrarapides et ses cabines au design impeccable.

Bombardier est également ravie d’annoncer que les propriétés incroyables de l’avion Global 7500 seront encore rehaussées avec le lancement de l’avion Global 8000(2), révélé en 2022. Cet avion de Bombardier emblématique d’une nouvelle ère offre un rayon d’action de 8 000 milles marins et une vitesse maximale imbattable de Mach 0,94, ce qui en fait l’avion d’affaires tout-en-un ultime. L’avion Global 8000 est également doté du système Pũr Air de Bombardier et de sa technologie évoluée de filtre HEPA pour procurer l’air le plus propre en cabine et le renouvellement de l’air le plus rapide. Il offre également la plus faible altitude en cabine, soit 2 900 pieds lorsqu’il vole à 41 000 pieds, plus faible que tout autre avion d’affaires aujourd’hui.

Le développement de l’avion Global 8000 de Bombardier est en cours et se déroule comme prévu. De plus, pour les exploitants actuels de l’avion Global 7500, les améliorations de performances incroyables de l’avion Global 8000 pourront être intégrées en rattrapage après l’entrée en service de ce dernier, prévue en 2025(3).

Le record de vitesse de l’avion Global 7500 de Farnborough à Muharraq a été effectué par l’entreprise de vols nolisés Catreus, alors que celui de Phoenix à Paris a été accompli par l’entreprise de vols nolisés Phenix Jet Cayman. Ces réalisations remarquables réaffirment les propriétés éprouvées de cet avion extraordinaire – qui a transformé en profondeur l’aviation d’affaires par son design raffiné, ses performances inégalées et ses percées technologiques exceptionnelles.

À propos de Bombardier

Bombardier (BBD-B.TO) et ses filiales (Groupe Bombardier) sont des leaders mondiaux en aviation, axés sur la conception et la construction d’avions d’affaires exceptionnels et sur les services connexes. Les avions des gammes Challenger et Global de Bombardier sont reconnus pour les innovations de pointe qu’ils offrent, la conception de leur cabine, leurs performances et leur fiabilité. La flotte mondiale d’avions Bombardier compte plus de 5 000 avions en service auprès d’un large éventail de multinationales, de fournisseurs de vols nolisés et de programmes de multipropriété, de gouvernements ou de particuliers. Les avions Bombardier sont aussi utilisés dans le monde entier dans le cadre de missions gouvernementales et militaires spéciales faisant appel à l’expertise éprouvée de Bombardier Défense.

Bombardier, dont le siège social est situé dans la région métropolitaine de Montréal, au Québec, et le Groupe Bombardier exploitent des installations d’activités liées aux aérostructures, à l’assemblage ou à la finition au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Le solide réseau de soutien à la clientèle du Groupe Bombardier comprend des centres de service pour avions Learjet, Challenger et Global, situés stratégiquement aux États-Unis et au Canada, ainsi qu’au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Suisse, en Autriche, aux Émirats arabes unis, à Singapour, en Chine, et en Australie. On trouvera des nouvelles et des renseignements sur l’entreprise, y compris le rapport de Bombardier sur les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance, ainsi que les plans de l’entreprise pour couvrir la totalité de ses opérations aériennes avec un mélange du carburant d’aviation durable en utilisant le système Réserver et réclamer, sur le site bombardier.com. Pour en savoir plus sur les produits de Bombardier et son réseau de service clientèle à l’avant-garde de l’industrie, consultez le site businessaircraft.bombardier.com/fr . Suivez-nous sur X @Bombardier.

Bombardier, Learjet, Challenger, Global, Global 7500, Global 8000, Smooth Flĕx Wing et Nuage sont des marques de commerce de Bombardier Inc. ou de ses filiales.

(1) Tous les records sont en instance d’homologation ou ont été homologués par la Fédération aéronautique internationale (FAI).

(2) L'avion Global 8000 est actuellement en cours de développement et doit être finalisé et certifié. Son entrée en service est prévue pour 2025. Toutes les spécifications et données sont approximatives, peuvent être modifiées sans préavis et sont soumises à certaines règles, hypothèses et conditions d'exploitation.

(3) Énoncé prospectif basé sur les attentes actuelles. De par leur nature, les énoncés prospectifs exigent que la Société formule des hypothèses et ils sont assujettis à d’importants risques et incertitudes, connus et inconnus, de sorte que nos résultats réels de périodes futures pourraient différer de façon importante des résultats prévus décrits dans les énoncés prospectifs. Pour plus de détails, veuillez vous référer à l'avis de non-responsabilité "Énoncés prospectifs" contenu dans le dernier rapport financier publié par Bombardier Inc.

Information

Matthew Nicholls

Bombardier Aviation

+1 514-243-8214

matthew.nicholls@aero.bombardier.com