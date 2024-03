De grands projets entraîneront une croissance du secteur de la construction à Terre-Neuve-et-Labrador jusqu’en 2033, mais pourraient exacerber les pénuries de main-d’œuvre

OTTAWA, 25 mars 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’activité de construction et d’entretien à Terre-Neuve-et-Labrador a légèrement augmenté en 2023, une hausse des investissements dans la construction non résidentielle ayant plus que compensé un léger ralentissement dans le secteur de la construction résidentielle de la province. Le secteur non résidentiel a bénéficié d’une série de projets de construction d’ouvrages de génie civil et d’une forte activité de construction de bâtiments industriels, commerciaux et institutionnels.



ConstruForce Canada a publié aujourd’hui son rapport Regard prospectif – Construction et maintenance 2024-2033 pour Terre-Neuve-et-Labrador. Les perspectives prévoient un ralentissement modéré de la croissance dans le secteur résidentiel, tandis que l’activité dans le secteur non résidentiel augmentera pendant la majeure partie de la décennie. Le début des travaux dans le cadre du projet de Bay du Nord en 2028 stimulera l’activité jusqu’à la fin de la période de prévision.

La combinaison de ces facteurs permettra à l’emploi dans le secteur non résidentiel d’atteindre un sommet situé à 10 % au-dessus des niveaux de 2023 d’ici 2031. Sur la base des activités de projet connues, cette hausse sera suivie d’un léger déclin. D’ici 2033, ces facteurs feront augmenter l’emploi global de 7 % par rapport aux niveaux de 2023. L’emploi résidentiel, quant à lui, se maintiendra en grande partie aux niveaux de 2023 jusqu’à ce qu’il se contracte vers la fin de la période de prévision. En 2033, l’emploi aura diminué de 9 % par rapport aux niveaux de 2023.

« Le secteur de la construction et de l’entretien de Terre-Neuve-et-Labrador est bien placé pour résister aux ralentissements qui pourraient découler de la hausse des taux d’intérêt et du ralentissement de l’économie mondiale à court terme, estime Bill Ferreira, directeur général de ConstruForce Canada. Le marché de l’habitation de la province devrait poursuivre sa croissance étant donné son abordabilité relative, et l’activité dans le secteur non résidentiel devrait atteindre un sommet en raison des travaux de la plateforme de forage en mer de West White Rose et du démarrage prévu du projet Bay du Nord d’Equinor. »

Le vieillissement de la main-d’œuvre pourrait représenter un défi de taille pour le secteur de la construction de la province. On estime que 5 900 travailleurs (28 % de la main-d’œuvre de 2023) devraient prendre leur retraite d’ici 2033. Au cours de la même période, l’industrie devrait recruter 4 000 nouveaux travailleurs locaux de 30 ans ou moins. À moins que le recrutement prévu n’augmente, le secteur pourrait connaître un déficit de 2 400 travailleurs d’ici 2033.

Notez que cette analyse est fondée sur la demande actuelle et ne tient pas compte des initiatives du secteur public visant à résoudre les enjeux d’abordabilité des logements ni de l’augmentation prévue de la demande de modernisation des immeubles résidentiels, industriels, commerciaux et institutionnels existants découlant de l’électrification de l’économie. Ces deux scénarios sont abordés dans des rapports distincts, qui seront publiés ultérieurement par ConstruForce Canada.

« Le secteur de la construction de Terre-Neuve-et-Labrador devrait connaître une croissance de la production au cours de la période de prévision de ConstruForce Canada grâce à un certain nombre de projets, indique Terry French, président de la Construction Labour Relations Association of Newfoundland and Labrador. À l’avenir, le secteur devra poursuivre ses efforts de recrutement afin de combler les lacunes créées par la croissance et les départs à la retraite. »

Dans le secteur de la construction, il faut des années pour former des travailleurs qualifiés, qui doivent souvent participer à un programme provincial d’apprentissage.

Avant la pandémie de COVID-19, les nouvelles inscriptions dans les 11 principaux programmes de formation aux métiers de la construction étaient en baisse. Moins de nouvelles personnes de métier entraient donc sur le marché du travail par rapport aux niveaux observés au cours de la dernière décennie. Suivant cette tendance, les achèvements ont également baissé en 2020, bien qu’à un rythme plus lent. Comme les nouvelles inscriptions diminuent plus rapidement que l’emploi dans les métiers, le nombre de personnes de métier nouvellement certifiées risque d’être insuffisant pour répondre aux besoins en main-d’œuvre à long terme.

« Le secteur de la construction continue de chercher à constituer une main-d’œuvre plus diversifiée et plus inclusive. À cette fin, il déploie des efforts pour accroître le recrutement et la formation des jeunes, des femmes, des Autochtones et des membres d’autres groupes traditionnellement sous-représentés dans les métiers du secteur de la construction. L’augmentation du taux de participation des femmes, des Autochtones et des nouveaux arrivants aidera grandement le secteur de la construction de Terre-Neuve-et-Labrador à répondre à ses besoins futurs en matière de main-d’œuvre », souligne Darin King, directeur général de Building Trades of Newfoundland and Labrador.

En 2023, le secteur de la construction de Terre-Neuve-et-Labrador comptait environ 2 710 femmes. Parmi ces travailleuses, 29 % travaillaient directement sur les chantiers. Des 16 900 personnes de métier employées au sein du secteur, les femmes représentaient 5 %.

La population autochtone présente elle aussi des occasions de recrutement pour le secteur de la construction de Terre-Neuve-et-Labrador. En 2021, les Autochtones représentaient environ 9 % de la main-d’œuvre du secteur de la construction de la province. Ce chiffre est resté inchangé par rapport à 2016 et représente la part des Autochtones dans l’ensemble de la population active. Étant donné que la population autochtone est celle qui connaît la croissance la plus rapide au Canada et que les travailleurs autochtones semblent disposés à poursuivre une carrière en construction, il se peut que le secteur doive consacrer davantage d’efforts à l’augmentation du recrutement des Autochtones.

Le secteur de la construction s’est d’ailleurs engagé à recruter des personnes nouvellement arrivées au Canada. Sur la base des tendances actuelles, la province devrait connaître des niveaux élevés d’immigration au cours de la période de prévision. Les nouveaux arrivants constitueront donc un élément clé de la main-d’œuvre du secteur. En 2022, les nouveaux arrivants représentaient environ 1 % de la main-d’œuvre du secteur de la construction de la province. Ce pourcentage est nettement inférieur à la part des nouveaux arrivants au sein de la main-d’œuvre provinciale globale, qui se situe à 6 %.

ConstruForce Canada est une organisation nationale menée par le secteur et représentant tous les marchés du secteur de la construction au Canada. Elle a pour mandat de répondre aux besoins du marché du travail en matière de perfectionnement professionnel dans le secteur de la construction et de l’entretien. Dans le cadre de ses activités, ConstruForce travaille avec des intervenants clés du secteur, notamment des entrepreneurs, des promoteurs, des fournisseurs de main-d’œuvre et de formation ainsi que des gouvernements afin de déterminer les tendances de l’offre et de la demande qui auront une incidence sur la capacité de la population active, et soutient les personnes à la recherche d’un emploi dans le secteur. ConstruForce dirige également des programmes et des initiatives qui favorisent l’accroissement des compétences et de la productivité de la main-d’œuvre, l’amélioration des modalités de formation, l’offre d’outils relatifs aux ressources humaines aidant à l’adoption de pratiques exemplaires ainsi que d’autres initiatives à valeur ajoutée visant à répondre aux besoins de la population active du secteur en matière de perfectionnement professionnel. Visitez www.construforce.ca.

Renseignements : communiquer avec Bill Ferreira, directeur général de ConstruForce Canada, par courriel, à ferreira@buildforce.ca ou par téléphone, au 613 569-5552, poste 2220.

Ce rapport a été élaboré avec le soutien et les commentaires de différents intervenants du secteur de la construction et de l’entretien de la province, et a été financé en partie par le gouvernement du Canada par le biais du Programme de solutions pour la main d’œuvre sectorielle.

Pour connaître les réactions du secteur local de la construction à la publication du plus récent rapport de ConstruForce Canada, veuillez communiquer avec les personnes suivantes :

Terry French

Président

Construction Labour Relations Association of Newfoundland and Labrador

709 753-5770

Darin King

Directeur général

Trades NL: Building Trades of Newfoundland and Labrador

709 726-4560