Connor Consulting الأولى في الشرق الأوسط التي تفوز بشهادة خبرة في مجال إدارة أصول البرمجيات المعتمدة من Oracle، ما يعزز حضورها الإقليمي

بموجب هذه الشهادة، أصبحت الشركة المتخصصة في ترخيص البرمجيات معتمدة لتقديم المراجعات الشاملة الخاصة بإدارة أصول البرمجيات (SAM)، لمساعدة الشركات في منطقة الشرق الأوسط على تحسين استثماراتها في مجال تكنولوجيا المعلومات

دبي، الإمارات العربية المتحدة, March 25, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- أعلنت اليوم Connor Consulting، وهي الشركة الرائدة في مجال ترخيص البرمجيات والاستشارات تتمتع بحضور متنامٍ في منطقة الشرق الأوسط، عن تحقيق إنجاز هام باعتبارها الشركة الأولى في المنطقة التي تنال شهادة خبرة في مجال إدارة أصول البرمجيات Verified Software Asset Management (SAM) Expertise المرموقة والمعتمدة من Oracle. من شأن هذا التقدير أن يعزّز خبرة Connor Consulting لمساعدة الشركات في الشرق الأوسط على تحسين استثماراتها في مجال تكنولوجيا المعلومات من خلال الإدارة الفعالة لأصول برمجيات Oracle من خلال برنامج إدارة رخص البرمجيات المعتمد Verified SAM.

تحسين الاستثمارات في قطاع تكنولوجيا المعلومات



يتيح برنامج Verified SAM من Oracle للشركات في الشرق الأوسط إمكانية تحسين استثماراتها في قطاع تكنولوجيا المعلومات من خلال الإدارة الفعالة والمتواصلة لأصولها البرمجية من Oracle من خلال مواءمة العقود مع الاستخدام الفعلي، وهو عنصر أساسي وحيوي لتوفير التكاليف. توفر خبرة Connor Consulting الوضوح والثقة في خوض التعقيدات المتعلّقة بترخيص برمجيات Oracle. يساهم اعتبارها أول شركة تحصل على صفة شريك معتمد في مجال إدارة أصول البرمجيات Verified SAM Partner في ترسيخ مكانة Connor Consulting كشركة رائدة في تقديم خدمات استشارية في مجال إدارة أصول البرمجيات (SAM)، ويؤكد التزامها بتحقيق المزيد من القيمة والتميز لصالح العملاء في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

كذلك، يشكّل حصول Connor Consulting على شهادة Verified SAM تجسيداً لتفانيها في التميز في إدارة أصول البرمجيات والابتكار في الشرق الأوسط. إذ تتيح مراجعاتها الدقيقة والتحديثات المستمرة في مجال رخص البرمجيات للشركات التعامل بمزيد من الثقة مع تعقيدات برمجيات Oracle، وبالتالي، تحسين قدرتها على التحكم في التكاليف ومعالجة مسائل الامتثال. يشكّل هذا الالتزام بالوضوح والإدارة الاستباقية دليلاً على مكانة Connor Consulting كمستشار موثوق، يساعد الشركات في جميع أنحاء المنطقة على زيادة استثماراتها في برمجياتOracle إلى أقصى حد

شهادة على الخبرة والابتكار



وفي معرض تعليقه على هذا الإنجاز، قال جاي تي باك، نائب الرئيس العالمي لحلول البرمجيات: "يعدّ حصولنا على شهادة أول شريك معتمد Verified SAM في الشرق الأوسط بمثابة وسام شرف لشركة Connor Consulting. يشكّل هذا التقدير تأكيداً على خبرتنا العميقة في مجال ترخيص برمجيات Oracle والاستشارات، والتي اكتسبناها بالعمل على مدى سنوات طويلة على توسيع حضورنا العالمي، وتعزيز فريقنا في الشرق الأوسط بشكل خاص." وأضاف: "يمثّل هذا التقدير المقدّم لنا من Oracle دليلاً على صحة جهودنا ويحفزنا لمواصلة التطور جنباً إلى جنب مع قطاع التكنولوجيا الديناميكي في الشرق الأوسط. نحن لسنا مستشارين فحسب، إنما شركاء في مسيرة نجاح عملائنا، إذ نساعدهم على التقدم بثقة نحو مستقبل إدارة أصول البرمجيات. ومع مواصلتنا السعي لتحقيق النمو والابتكار، تلتزم Connor Consulting بتعزيز القيمة للعملاء دائمي التطور في الشرق الأوسط."

توسيع نطاق خبرتنا: ما وراء الحلول المستخدمة في الموقع

يعدّ برنامج Verified SAM، الذي كشفت Oracle النقاب عنه خلال قمة CloudWorld في لاس فيغاس في سبتمبر 2023، حلاً متكاملاً وشاملاً يلبي احتياجات البيئات المحلية (في الموقع)، بما في ذلك Database & Options وFusion Middleware وE-Business Suite. تتمتع Connor Consulting بمهارة واسعة تشمل تقديم خدمات موازية للعملاء الذين يستخدمون نماذج البرمجيات كخدمة (SAAS) ونماذج المنصة كخدمة (PAAS)، وهذا يعزز مكانتها باعتبارها المستشار المتكامل في منظومة البرمجيات.

تواصلوا معنا



للحصول على المعلومات أو الاستفسارات الإضافية حول الطرق التي يمكن من خلالها لشركة Connor Consulting مساعدة مؤسستكم على تحسين استراتيجية إدارة أصول البرمجيات الخاصة بها من خلال برنامج Verified SAM، يرجى التواصل عبر البريد الالكتروني التالي: jbuck@connor-consulting.com

جهة الاتصال:

Mandi Newman

471-8882 (639)

mandi@connor-consulting.com