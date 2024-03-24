ADM 明日截止：業內領先的投資者權益律所 ROSEN 鼓勵損失超 10 萬美元的 Archer-Daniels-Midland Company 投資者在證券集體訴訟的重要截止日期 3 月 25 日前聘請律師 – ADM

紐約, March 25, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 事因：全球投資者權益律所 Rosen Law Firm 提醒於 2020 年 4 月 30 日至 2024 年 1 月 22 日（含上述兩日，簡稱「集體訴訟期」）購買 Archer-Daniels-Midland Company (NYSE: ADM) 普通股之人士注意，重要的首席原告截止日期是 2024 年 3 月 25 日。



影響：若您在集體訴訟期內購買了 Archer-Daniels-Midland 普通股，您可能有權獲得賠償，並透過後酬約定而無需支付任何自付費用或訟費。

下一步行動：如欲加入 Archer-Daniels-Midland 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=22028 ，撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電郵至 case@rosenlegal.com 諮詢 Phillip Kim 律師，瞭解此集體訴訟案的資訊。該案已提起集體訴訟。若您希望擔任首席原告，則請您必須在 2024 年 3 月 25 日前向法院提出申請。首席原告是代表其他集體訴訟成員指導訴訟的代表方。

為何選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在領導角色方面具有成功業績紀錄的合格律師。通常，發布通知的律師事務所並無可相比的經驗、資源或任何有意義的同儕認可。許多此類律所實際上並不處理證券集體訴訟方面的業務，只是充當轉介客戶的中間人，或與實際提起訴訟的律所合作。請務必明智地選擇律師。Rosen Law Firm 在全球各地為投資者提供服務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起過迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的法律事務所。自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都進入該排行榜的前四名，且已為投資者追回數億美元的資金。僅在 2019 年，事務所便為投資者追回了逾 4.38 億美元的資金。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 獲 law360 評選為「最佳原告律師」(Titan of Plaintiffs’ Bar)。事務所的多名律師曾得到 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

案件詳情：根據訴訟，被告作出了重大虛假和／或誤導性陳述及／或未披露如下事項：(1) Archer-Daniels-Midland 營養品分部的財務報告及會計做法未能向投資者準確反映該公司的業績表現及未來前景，包括其所報告的經營利潤；(2) 該營養品分部的會計做法導致受到監管機構審查及對 Archer-Daniels-Midland 業務構成不利影響的風險加大；及 (3) 基於上述原因，被告就 Archer-Daniels-Midland 的營養品分部及相關財務業績、增長及前景所作出的正面陳述缺乏合理根據。當真相被公開時，訴訟聲稱投資者遭受了損失。

如欲加入 Archer-Daniels-Midland 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=22028 ，撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電郵至 pkim@rosenlegal.com 或 case@rosenlegal.com 諮詢 Phillip Kim 律師，瞭解此集體訴訟案的資訊。

上述集體訴訟尚未獲得認證。在集體訴訟獲得認證之前，除非您聘請律師，否則不會有律師為您代理。您可以自行選擇聘請律師，也可以繼續作為集體訴訟缺席成員，並在現階段不採取任何行動。投資者在未來任何可能的賠償中的分成金額與其是否為首席原告無關。

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