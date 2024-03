La simulation d’hameçonnage par IA de Cyberdise Awareness prend son envol

Juste à temps pour l'InCyber Forum de Lille, Cyberdise présente de nouvelles fonctionnalités pour des exercices de phishing et de smishing personnalisés.

Les cyberattaques ont augmenté dans l'espace francophone. L'IA a rendu ces attaques beaucoup plus efficaces - avec Cyberdise, nous répondons à ce nouveau défi avec nos simulations par l’IA.” — Palo Stacho

ZUG, ZUG, SWITZERLAND, March 24, 2024 /EINPresswire.com/ -- L'entreprise suisse Cyberdise AG, fournisseur de logiciels basés sur l'IA et de formations dans le domaine de la sensibilisation à la cybersécurité, présente les dernières fonctionnalités de l'appliance Cyberdise Awareness au Forum InCyber de Lille.

Cyberdise rend les entreprises plus sûres - Cyberdise permet aux entreprises de développer, de mesurer et d'améliorer la sensibilisation de leurs employés à la sécurité. Renforcez un " Human Firewall " avec des simulations d'attaques et utilisez la plate-forme de formation en ligne de Cyberdise. Profitez en outre du chatbot de cybersécurité et de vidéos, formations et quiz préconfigurés et personnalisables. La plateforme entièrement multi-clients peut même être hébergée localement ou dans votre propre cloud.

Cyberdise au Forum InCyber Europe - La 16ème édition du Forum InCyber aura lieu du 26 au 28 mars à Lille Grand Palais. Cyberdise présentera la toute nouvelle version 1.7 de sa solution de sensibilisation à la cybersécurité sur le stand G3-6 du pavillon suisse. - https://europe.forum-incyber.com/en/home-en/

Nouvelles fonctionnalités en un coup d'œil - La version 1.7 de Cyberdise permet désormais, grâce à l'IA, de créer des messages individuels de spear-phishing ou de smishing et de les envoyer aux collaborateurs. Il est également maintenant possible de regrouper des campagnes de sensibilisation individuelles en programmes complets. Cette version introduit la capacité multi-clients entièrement séparée, une fonctionnalité centrale pour les grandes entreprises ou les fournisseurs de services de sécurité (MSSP). Une autre nouveauté est la possibilité de personnaliser l'ensemble de la solution avec son propre design.

Extension des activités de distribution dans les espaces francophones - Après sept mois d'existence, la jeune entreprise suisse a déjà pu étendre ses activités de distribution en France, en Italie, en Allemagne et aux États-Unis. Actuellement, elle recherche des partenaires et des distributeurs compétents pour son réseau de distribution.

Palo Stacho, fondateur de Cyberdise AG : "Les cyberattaques ont particulièrement augmenté dans l'espace francophone. De plus, l'IA a rendu les attaques réelles plus intelligentes et beaucoup plus efficaces - avec Cyberdise, nous répondons à ce nouveau défi. Nos simulations correspondent à cette nouvelle réalité sur laquelle aucune entreprise ne devrait fermer les yeux".

À propos de Cyberdise

Cyberdise a été créée en 2023 par un groupe de fondateurs expérimentés de l'industrie de la sensibilisation à la cybersécurité afin d'apporter au marché de meilleures solutions dans le domaine de la formation et des tests de sensibilisation à la cybersécurité (SAT). Cyberdise est une plateforme et un logiciel complets, dotés d'une IA, qui permettent de former et de tester durablement les collaborateurs d'une entreprise face aux cyberrisques. Le siège de l'entreprise se trouve à Zoug, en Suisse. Pour plus d'informations, consultez www.cyberdise-awareness.com .